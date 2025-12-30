Lễ khai mạc đẹp như truyện tranh của giải bóng đá THPT Nhật Bản

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 28/12 tại sân Quốc gia Nhật Bản, có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, ở thủ đô Tokyo. Giải diễn ra lần đầu năm 1917, và năm nay là lần thứ 104 được tổ chức.

Giải đấu quy tụ 48 trường THPT từ 47 tỉnh, trong đó Tokyo có hai đại diện do số lượng đội đông vượt trội. Trước khi có mặt ở giải toàn quốc, mỗi đội đã trải qua hành trình cạnh tranh gắt gao ở địa phương. Xét rộng ra, tổng số đội tham dự từ vòng loại mỗi năm là khoảng 4.000.

Dù là giải học sinh, chất lượng chuyên môn và tổ chức của sân chơi này ngang ngửa chuyên nghiệp. Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản thường diễn ra vào mùa đông, là một trong ba giải dành cho cầu thủ dưới 18 tuổi lớn nhất xứ sở mặt trời mọc. Trong khi đó, Giải vô địch thể thao trung học toàn quốc diễn ra vào mùa hè, và Giải Takamadonomiya Cup JFA U-18 có thêm đội trẻ của các CLB.