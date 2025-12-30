Lễ khai mạc đẹp như truyện tranh của giải bóng đá THPT Nhật Bản

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 28/12 tại sân Quốc gia Nhật Bản, có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, ở thủ đô Tokyo. Giải diễn ra lần đầu năm 1917, và năm nay là lần thứ 104 được tổ chức.
Giải đấu quy tụ 48 trường THPT từ 47 tỉnh, trong đó Tokyo có hai đại diện do số lượng đội đông vượt trội. Trước khi có mặt ở giải toàn quốc, mỗi đội đã trải qua hành trình cạnh tranh gắt gao ở địa phương. Xét rộng ra, tổng số đội tham dự từ vòng loại mỗi năm là khoảng 4.000.
Dù là giải học sinh, chất lượng chuyên môn và tổ chức của sân chơi này ngang ngửa chuyên nghiệp. Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản thường diễn ra vào mùa đông, là một trong ba giải dành cho cầu thủ dưới 18 tuổi lớn nhất xứ sở mặt trời mọc. Trong khi đó, Giải vô địch thể thao trung học toàn quốc diễn ra vào mùa hè, và Giải Takamadonomiya Cup JFA U-18 có thêm đội trẻ của các CLB.
Trường Maebashi Ikuei thuộc tỉnh Gunma là đương kim vô địch. Đây là lần thứ 28 và thứ năm liên tiếp họ góp mặt tại giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản. Đội gửi lại cờ và cup cho Ban tổ chức. Trước đó, lễ diễu hành diễn ra theo thứ tự đại diện từ Bắc xuống Nam cho thấy quyết tâm của cầu thủ, bản sắc đội bóng và văn hóa địa phương.
Maebashi Ikuei được dẫn đầu bởi đội trưởng Yuga Takenotani cầm lá cờ vô địch. Họ diễu hành mạnh mẽ, đồng đều và hô vang khẩu lệnh “một, hai”. Khi đi qua khán đài chính, các cầu thủ giơ cao một con búp bê Daruma màu truyền thống vàng đen. Búp bê này được lấy từ hình tượng đức Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập ra Phật giáo Thiền tông ở Trung Quốc.
Trường THPT Senshu Kitakami, đại diện cho tỉnh Iwate, có lần thứ tư và năm thứ hai liên tiếp tham dự giải. Các cầu thủ mặc đồng phục xanh lá cây, diễu hành với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và tay cầm mặt nạ mô phỏng điệu múa Onikenbai (Vũ điệu kiếm quỷ) của quê hương.
Tuyển thủ Nhật Bản Daizen Maeda được chọn là đại diện cổ vũ cho giải đấu. Anh viết: "Chỉ một bàn thắng có thể quyết định trận đấu. Chỉ một bàn thắng đó có thể thay đổi cục diện. Chỉ một khoảnh khắc làm rung chuyển cuộc sống của bạn".
Trong cuộc phỏng vấn trước giải, Daizen Maeda cũng nhấn mạnh vào việc tiến về phía trước. "Ngay cả khi bóng không đến, tôi nghĩ điều quan trọng là phải tiếp tục chạy. Có thể bóng chỉ đến một lần trong mười lần chạy, nhưng tôi vẫn cứ chạy đi chạy lại chỉ vì cơ hội đó", anh nói. "Trận đấu cũng là sân khấu để chiến đấu vì đội bóng và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ, bao gồm cả gia đình. Tôi hy vọng các em sẽ trân trọng những cảm xúc đó khi thi đấu".
Maeda, sinh năm 1997, từng thi đấu cho trường Yamanashi Gakuin. Anh thể hiện phẩm chất khác biệt nhưng chưa thể đưa đội dự giải toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp, Maeda gia nhập Matsumoto Yamaga ở J-League 2, rồi là vua phá lưới J-League 1 cho Yokohama F. Marinos trước khi đến CLB Scotland Celtic. Ở mùa 2024-2025, anh ghi 33 bàn thắng, để giúp đội đăng quang ở giải VĐQG và dự UEFA Champions League.
Đội trưởng Yoshiike (số 7) của trường Senshu Kitakami được chọn làm người tuyên thệ. “Tôi xin hứa thể hiện trên sân cỏ tình đoàn kết, tin tưởng vào các đồng đội, cũng như những nỗ lực mà chúng ta đã cùng nhau tích lũy và chiến đấu hết mình cho từng khoảnh khắc”, cầu thủ này nói.
Yoshiike cũng nói về siêu sao bóng chày Shohei Ohtani, người cùng tỉnh Iwate, và vừa được vinh danh là cầu thủ hay nhất giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). "Tôi hy vọng rằng nhiều cầu thủ tham gia giải đấu này sẽ trở thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ohtani."
Các học sinh cũng tham gia vào nhiều khâu tổ chức, trong đó có những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc. Nữ diễn viên Anji Iketaba (áo đen) nổi tiếng trong giới học sinh Nhật Bản cũng góp phần làm tăng thêm vẻ quyến rũ và sức hút cho phần mở màn giải đấu.
Chiếc giáo khắc chữ "chiến thắng" và gắn cờ sẽ trở thành mục tiêu để 48 đội bóng theo đuổi. Lễ khai mạc cũng được coi là mốc thời gian đếm ngược cuộc sống trung học của cầu thủ sắp kết thúc.
Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản cũng là giải đấu chính thức cuối cùng của đời học sinh. Khi bài hát Wakai Chikara (Sức mạnh tuổi trẻ) vang lên, bóng bay được thả lên bầu trời xanh.
Giải đấu do LĐBĐ Nhật Bản tổ chức, phối hợp với 43 công ty truyền hình tư nhân. Trận khai mạc đã có huyền thoại bóng đá Nhật Bản Shunsuke Nakamura (thứ hai từ phải sang) đến tham gia bình luận truyền hình.
Hiếu Lương