Lễ hội chuột chũi 'tiên tri' thời tiết ở Mỹ

AJ Dereume, người chăm sóc chuột chũi, nhấc bổng Phil trước đám đông tại Gobbler's Knob, Punxsutawney, Pennsylvania.

Hàng năm, vào ngày 2/2, Punxsutawney tổ chức lễ hội với âm nhạc và đồ ăn. Trong buổi lễ này, Phil ra khỏi hang. Nếu trời nắng và Phil thấy bóng mình, chuột chũi sẽ coi đó là điềm báo về 6 tuần thời tiết xấu và quay trở lại hang. Nếu trời nhiều mây và Phil không thấy bóng, nó sẽ ở lại ngoài hang, báo hiệu mùa xuân đến sớm.

Xung quanh Phil là một nhóm những người đàn ông đội mũ chóp cao, mặc vest đen gọi là Hội đồng thân tín. Chủ tịch hội đồng ghé tai vào Phil để nghe nó thì thầm bằng "tiếng Chuột chũi".

Sau đó, ông chọn một trong hai cuộn giấy da đã chuẩn bị sẵn, một cuộn ghi "Đông dài", một cuộn ghi "Xuân sớm", để đọc cho công chúng nghe.