Lễ hội chuột chũi 'tiên tri' thời tiết ở Mỹ

AJ Dereume, người chăm sóc chuột chũi, nhấc bổng Phil trước đám đông tại Gobbler's Knob, Punxsutawney, Pennsylvania.
Hàng năm, vào ngày 2/2, Punxsutawney tổ chức lễ hội với âm nhạc và đồ ăn. Trong buổi lễ này, Phil ra khỏi hang. Nếu trời nắng và Phil thấy bóng mình, chuột chũi sẽ coi đó là điềm báo về 6 tuần thời tiết xấu và quay trở lại hang. Nếu trời nhiều mây và Phil không thấy bóng, nó sẽ ở lại ngoài hang, báo hiệu mùa xuân đến sớm.
Xung quanh Phil là một nhóm những người đàn ông đội mũ chóp cao, mặc vest đen gọi là Hội đồng thân tín. Chủ tịch hội đồng ghé tai vào Phil để nghe nó thì thầm bằng "tiếng Chuột chũi".
Sau đó, ông chọn một trong hai cuộn giấy da đã chuẩn bị sẵn, một cuộn ghi "Đông dài", một cuộn ghi "Xuân sớm", để đọc cho công chúng nghe.
AJ Dereume, người chăm sóc chuột chũi, nhấc bổng Phil trước đám đông tại Gobbler's Knob, Punxsutawney, Pennsylvania.
Hàng năm, vào ngày 2/2, Punxsutawney tổ chức lễ hội với âm nhạc và đồ ăn. Trong buổi lễ này, Phil ra khỏi hang. Nếu trời nắng và Phil thấy bóng mình, chuột chũi sẽ coi đó là điềm báo về 6 tuần thời tiết xấu và quay trở lại hang. Nếu trời nhiều mây và Phil không thấy bóng, nó sẽ ở lại ngoài hang, báo hiệu mùa xuân đến sớm.
Xung quanh Phil là một nhóm những người đàn ông đội mũ chóp cao, mặc vest đen gọi là Hội đồng thân tín. Chủ tịch hội đồng ghé tai vào Phil để nghe nó thì thầm bằng "tiếng Chuột chũi".
Sau đó, ông chọn một trong hai cuộn giấy da đã chuẩn bị sẵn, một cuộn ghi "Đông dài", một cuộn ghi "Xuân sớm", để đọc cho công chúng nghe.
Giữa cái lạnh cắt da 1 độ C, hàng nghìn vẫn đổ xô về Punxsutawney, nín thở chờ đợi khoảnh khắc chú chuột Phil chui khỏi hang và đưa ra lời tiên tri.
Truyền thống này được khởi xướng từ năm 1886 bởi Clymer Freas, biên tập viên báo địa phương. Tuy nhiên, danh tiếng của Phil chỉ thực sự bùng nổ trên toàn cầu sau bộ phim Groundhog Day (1993) với sự góp mặt của tài tử Bill Murray.
Giữa cái lạnh cắt da 1 độ C, hàng nghìn vẫn đổ xô về Punxsutawney, nín thở chờ đợi khoảnh khắc chú chuột Phil chui khỏi hang và đưa ra lời tiên tri.
Truyền thống này được khởi xướng từ năm 1886 bởi Clymer Freas, biên tập viên báo địa phương. Tuy nhiên, danh tiếng của Phil chỉ thực sự bùng nổ trên toàn cầu sau bộ phim Groundhog Day (1993) với sự góp mặt của tài tử Bill Murray.
Toni Massey-Wheeler, người phụ nữ sinh sống ở Bismarck, North Dakota, đã di chuyển hơn 2.000 km để xem chuột chũi Phil dự đoán thời tiết.
Toni Massey-Wheeler, người phụ nữ sinh sống ở Bismarck, North Dakota, đã di chuyển hơn 2.000 km để xem chuột chũi Phil dự đoán thời tiết.
Phó chủ tịch Câu lạc bộ Chuột chũi Dan McGinley cầm cuộn giấy, đứng cạnh AJ Dereume, người ôm Phil, kế bên là Chủ tịch Câu lạc bộ Chuột chũi Tom Dunkel.
Năm nay, Phil dự đoán mùa đông kéo dài thêm 6 tuần nữa. Ngay khi lời tiên đoán được công bố, những tiếng la ó đầy thất vọng đã vang lên khắp đám đông.
Năm ngoái, Phil cũng từng dự báo mùa đông sẽ kéo dài. Tính từ năm 2000 đến nay, nó đã 20 lần đưa ra tin buồn tương tự.
Phó chủ tịch Câu lạc bộ Chuột chũi Dan McGinley cầm cuộn giấy, đứng cạnh AJ Dereume, người ôm Phil, kế bên là Chủ tịch Câu lạc bộ Chuột chũi Tom Dunkel.
Năm nay, Phil dự đoán mùa đông kéo dài thêm 6 tuần nữa. Ngay khi lời tiên đoán được công bố, những tiếng la ó đầy thất vọng đã vang lên khắp đám đông.
Năm ngoái, Phil cũng từng dự báo mùa đông sẽ kéo dài. Tính từ năm 2000 đến nay, nó đã 20 lần đưa ra tin buồn tương tự.
Punxsutawney Phil là một truyền thống văn hóa vui nhộn. Chuột chũi trong điều kiện nuôi nhốt sống được khoảng 10-14 năm. Từ năm 1886, đã có rất nhiều thế hệ Phil khác nhau đảm nhận vai diễn này. Khi một Phil qua đời, một chú chuột chũi khác sẽ được thay thế.
Tuy nhiên, Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney luôn khẳng định rằng chỉ có duy nhất một Phil từ năm 1886 đến nay. Họ nói rằng vào mỗi mùa hè, Phil được uống một ngụm "nước thần trường sinh" giúp "duy trì tuổi thọ và vẻ ngoài trẻ trung".
Punxsutawney Phil là một truyền thống văn hóa vui nhộn. Chuột chũi trong điều kiện nuôi nhốt sống được khoảng 10-14 năm. Từ năm 1886, đã có rất nhiều thế hệ Phil khác nhau đảm nhận vai diễn này. Khi một Phil qua đời, một chú chuột chũi khác sẽ được thay thế.
Tuy nhiên, Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney luôn khẳng định rằng chỉ có duy nhất một Phil từ năm 1886 đến nay. Họ nói rằng vào mỗi mùa hè, Phil được uống một ngụm "nước thần trường sinh" giúp "duy trì tuổi thọ và vẻ ngoài trẻ trung".
Thông thường, người hâm mộ có cơ hội lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm cùng Phil. Tuy nhiên, những người chăm sóc cho biết do thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, họ không thể để "nhà tiên tri" ở ngoài trời quá lâu.
Thông thường, người hâm mộ có cơ hội lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm cùng Phil. Tuy nhiên, những người chăm sóc cho biết do thời tiết năm nay quá khắc nghiệt, họ không thể để "nhà tiên tri" ở ngoài trời quá lâu.
Ông Dan McGinley, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Chuột chũi, phát biểu về ý nghĩa của ngày lễ trên sân khấu.
Ngày Chuột chũi thực chất bắt nguồn từ Lễ Dâng Chúa (Candlemas) - một ngày lễ Kitô giáo cổ xưa của châu Âu diễn ra vào 2/2, thời điểm giao thoa giữa hai mùa. Theo truyền thống, thời tiết ngày này được dùng để tiên đoán sự khởi đầu của mùa xuân, như một bài dân ca Anh cổ đã đúc kết: "Nếu Lễ Dâng Chúa rạng rỡ, nắng tươi; mùa đông sẽ còn dạo chơi thêm lần nữa. Nếu Lễ Dâng Chúa mây mù, mưa rơi; mùa đông sẽ chẳng quay về nơi đây".
Đó là lý do người ta tin rằng nếu trời nắng và chuột chũi nhìn thấy bóng mình, mùa đông sẽ kéo dài; ngược lại, nếu trời âm u, mùa xuân đã ở ngay ngưỡng cửa.
Ông Dan McGinley, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Chuột chũi, phát biểu về ý nghĩa của ngày lễ trên sân khấu.
Ngày Chuột chũi thực chất bắt nguồn từ Lễ Dâng Chúa (Candlemas) - một ngày lễ Kitô giáo cổ xưa của châu Âu diễn ra vào 2/2, thời điểm giao thoa giữa hai mùa. Theo truyền thống, thời tiết ngày này được dùng để tiên đoán sự khởi đầu của mùa xuân, như một bài dân ca Anh cổ đã đúc kết: "Nếu Lễ Dâng Chúa rạng rỡ, nắng tươi; mùa đông sẽ còn dạo chơi thêm lần nữa. Nếu Lễ Dâng Chúa mây mù, mưa rơi; mùa đông sẽ chẳng quay về nơi đây".
Đó là lý do người ta tin rằng nếu trời nắng và chuột chũi nhìn thấy bóng mình, mùa đông sẽ kéo dài; ngược lại, nếu trời âm u, mùa xuân đã ở ngay ngưỡng cửa.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, văn hóa dân gian châu Âu vốn có truyền thống quan sát các loài động vật ngủ đông như gấu hoặc lợn lòi để dự đoán thời điểm xuân sang.
Khi những người Đức di cư đến Pennsylvania vào thế kỷ 18, họ đã mang theo phong tục độc đáo này. Do không tìm thấy lợn lòi tại địa phương, họ đã quyết định chọn chuột chũi, một loài động vật bản địa phổ biến, để thay thế.
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, văn hóa dân gian châu Âu vốn có truyền thống quan sát các loài động vật ngủ đông như gấu hoặc lợn lòi để dự đoán thời điểm xuân sang.
Khi những người Đức di cư đến Pennsylvania vào thế kỷ 18, họ đã mang theo phong tục độc đáo này. Do không tìm thấy lợn lòi tại địa phương, họ đã quyết định chọn chuột chũi, một loài động vật bản địa phổ biến, để thay thế.
Dù là nhà tiên tri nổi tiếng nhất, Phil không phải là con vật duy nhất biết dự đoán thời tiết. Năm 2025, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã xếp hạng độ chính xác của 19 linh vật dự báo thời tiết. Kết quả là chuột Staten Island Chuck giành vị trí quán quân với tỷ lệ chính xác 85%, còn Phil đứng thứ 17/19 với tỷ lệ dự đoán chính xác chỉ 35%.
Tuy nhiên, mỗi khi Phil đưa ra dự báo sai, Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney thường giải thích nguyên nhân là do người dịch "tiếng Chuột chũi" đã hiểu nhầm ý.
Dù là nhà tiên tri nổi tiếng nhất, Phil không phải là con vật duy nhất biết dự đoán thời tiết. Năm 2025, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã xếp hạng độ chính xác của 19 linh vật dự báo thời tiết. Kết quả là chuột Staten Island Chuck giành vị trí quán quân với tỷ lệ chính xác 85%, còn Phil đứng thứ 17/19 với tỷ lệ dự đoán chính xác chỉ 35%.
Tuy nhiên, mỗi khi Phil đưa ra dự báo sai, Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney thường giải thích nguyên nhân là do người dịch "tiếng Chuột chũi" đã hiểu nhầm ý.
Người tham dự xem bắn pháo hoa trong lễ hội.
"Chúng tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng cũng rất vui", Marcy Galando, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney, chia sẻ. "Chúng tôi muốn mọi người đến đây với tinh thần hài hước".
Người tham dự xem bắn pháo hoa trong lễ hội.
"Chúng tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng cũng rất vui", Marcy Galando, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney, chia sẻ. "Chúng tôi muốn mọi người đến đây với tinh thần hài hước".
Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters)