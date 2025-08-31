Lê Hoàng Phương diện váy 20 kg làm vedette

Nhà mốt giới thiệu bộ sưu tập Éclat tại Vietnam Beauty Fashion Fest, thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, tối 30/8.
Miss Grand Vietnam 2023 - Lê Hoàng Phương - hóa công chúa trong chiếc đầm đan xen giữa vải satin, lưới kim loại, dựng phom 3D.
Nhà mốt giới thiệu bộ sưu tập Éclat tại Vietnam Beauty Fashion Fest, thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025, tối 30/8.
Miss Grand Vietnam 2023 - Lê Hoàng Phương - hóa công chúa trong chiếc đầm đan xen giữa vải satin, lưới kim loại, dựng phom 3D.
Màn kết show của Lê Hoàng Phương.
Điểm nhấn bộ trang phục là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc trong suốt. Chiếc đầm nặng, khó di chuyển nhưng Lê Hoàng Phương hoàn thành tốt vai trò trên sàn runway dài hàng chục mét.
Điểm nhấn bộ trang phục là chiếc mũ được tạo hình với cấu trúc trong suốt. Chiếc đầm nặng, khó di chuyển nhưng Lê Hoàng Phương hoàn thành tốt vai trò trên sàn runway dài hàng chục mét.
Hoa hậu Võ Lê Quế Anh mở màn với trang phục lấy cảm hứng từ sắc đen huyền ảo của màn đêm. Đầm có phần đuôi váy dài 5 m, đính thêm lông vũ.
Hoa hậu Võ Lê Quế Anh mở màn với trang phục lấy cảm hứng từ sắc đen huyền ảo của màn đêm. Đầm có phần đuôi váy dài 5 m, đính thêm lông vũ.
Màn catwalk của Quế Anh.
Á hậu Helen Thu Hiền hóa tiểu thư quý tộc với váy xòe, cúp ngực, điểm thêm mũ hoa.
Á hậu Helen Thu Hiền hóa tiểu thư quý tộc với váy xòe, cúp ngực, điểm thêm mũ hoa.
Á hậu Lâm Bích Tuyền thể hiện váy đính hàng nghìn hạt cườm.
Á hậu Lâm Bích Tuyền thể hiện váy đính hàng nghìn hạt cườm.
Á hậu Ánh Vương trong kiểu đầm xuyên thấu, đính đá theo phong cách gợi cảm. Cô khoác thêm áo choàng quét sàn.
Á hậu Ánh Vương trong kiểu đầm xuyên thấu, đính đá theo phong cách gợi cảm. Cô khoác thêm áo choàng quét sàn.
Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 trên sàn diễn.
Các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 trên sàn diễn.
Nhà thiết kế cho biết sáng tạo bộ sưu tập với thông điệp: mỗi phụ nữ đều là ngôi sao lấp lánh.
Nhà thiết kế cho biết sáng tạo bộ sưu tập với thông điệp: mỗi phụ nữ đều là ngôi sao lấp lánh.
Nhà mốt sử dụng các chất liệu chủ đạo gồm satin, lụa óng, voan xuyên thấu.
Nhà mốt sử dụng các chất liệu chủ đạo gồm satin, lụa óng, voan xuyên thấu.
Bảng màu chủ đạo của bộ sưu tập gồm trắng, vàng, bạc và đen.
Bảng màu chủ đạo của bộ sưu tập gồm trắng, vàng, bạc và đen.
Thanh Hương Bùi (thứ ba từ phải sang) chào kết chương trình.
Nhà thiết kế tên thật Bùi Thanh Hương, 43 tuổi, quê Hà Nội, có hơn 15 năm gắn bó với thời trang. Nhà mốt nổi tiếng với thiết kế áo dài thương hiệu Hương Queen. Gần đây, chị lấn sân sang thiết kế trang phục dạ hội. Hồi tháng 6, Thanh Hương Bùi gây chú ý khi giới thiệu Rose of the Dawn - Đại tiệc trên mây tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025.
Thanh Hương Bùi (thứ ba từ phải sang) chào kết chương trình.
Nhà thiết kế tên thật Bùi Thanh Hương, 43 tuổi, quê Hà Nội, có hơn 15 năm gắn bó với thời trang. Nhà mốt nổi tiếng với thiết kế áo dài thương hiệu Hương Queen. Gần đây, chị lấn sân sang thiết kế trang phục dạ hội. Hồi tháng 6, Thanh Hương Bùi gây chú ý khi giới thiệu Rose of the Dawn - Đại tiệc trên mây tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận