Lê Hoàng Phương diện váy 20 kg làm vedette

Thanh Hương Bùi (thứ ba từ phải sang) chào kết chương trình.

Nhà thiết kế tên thật Bùi Thanh Hương, 43 tuổi, quê Hà Nội, có hơn 15 năm gắn bó với thời trang. Nhà mốt nổi tiếng với thiết kế áo dài thương hiệu Hương Queen. Gần đây, chị lấn sân sang thiết kế trang phục dạ hội. Hồi tháng 6, Thanh Hương Bùi gây chú ý khi giới thiệu Rose of the Dawn - Đại tiệc trên mây tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025.