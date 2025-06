Hành trình thị giác trong bộ sưu tập mới của NTK Thanh Hương Bùi

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi dựng "hành trình thị giác" kể lại quá trình hình thành tác phẩm nghệ thuật, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc chuyển giao giữa màn đêm và bình minh.

Trong lần đầu bà tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIFW), thương hiệu Hương Queen by Thanh Hương Bùi trình làng bộ sưu tập "Rose of the Dawn". Với chủ đề "Đại tiệc trên mây", show diễn tái hiện quá trình hình thành của một tác phẩm nghệ thuật từ ý niệm, xúc cảm đến hiện thân trọn vẹn.

Show diễn quy tụ nhiều tên tuổi đình đám trong làng thời trang Việt Nam như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Quỳnh Anh, Huỳnh Tú Anh, Lại Mai Hoa... Con gái của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi xuất hiện với màn catwalk chuyên nghiệp, gây chú ý với khán giả.

NTK Thanh Hương Bùi chào khán giả cùng first face Quỳnh Anh và vedette Võ Hoàng Yến. Ảnh: Hương Queen

Sân khấu được dựng như một khung tranh với tâm điểm là chiếc khung gương ánh vàng, tạo biểu tượng thị giác cho tinh thần của bộ sưu tập: sự phản chiếu vẻ đẹp nội tại của người phụ nữ qua nhiều chiều thời gian. Ánh sáng sân khấu cũng được bố trí tạo hiệu ứng gương đa tầng, khắc họa vẻ đẹp từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Mở màn trong không gian tối, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi xuất hiện như một nghệ sĩ đang hoàn thiện bức họa của mình. Á hậu Quỳnh Anh đóng vai trò First Face, đứng giữa khung tranh, tượng trưng cho tuyệt tác đang chờ được đánh thức. Nàng hậu di chuyển như bước ra từ trí tưởng tượng của nhà thiết kế, sải bước trên sàn runway trong ánh sáng bình minh.

Á hậu Quỳnh Anh mở màn show diễn. Ảnh: Hương Queen

10 thiết kế đầu tiên lần lượt xuất hiện giữa khung cảnh mây trời hửng sáng với gam màu hồng, trắng, ngọc trai cùng chất liệu mềm mại, tạo nên chuyển động nhẹ như sương, mang âm hưởng văn hóa truyền thống pha trộn tinh thần đương đại.

12 thiết kế tiếp theo đưa khán giả vào không gian như triển lãm nghệ thuật. Những cột trụ cổ điển tạo nền cho các mẫu trang phục avant-garde sắc lạnh, cá tính, thể hiện góc nhìn tiên phong của NTK Thanh Hương Bùi trong thời trang cao cấp.

Tiếp đến, khung cảnh chuyển thành một lâu đài trắng lơ lửng giữa làn sương mờ. Những thiết kế trong phần này có cấu trúc phức tạp, màu sắc rực rỡ, thể hiện kỹ thuật dựng form, cắt may và phối chất liệu thượng thừa. Đây là phần trình diễn yêu cầu cao về mặt hình khối và kỹ thuật.

Hoa hậu Ngọc Châu và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa catwalk cùng nhau. Ảnh: Hương Queen

Điểm nhấn cao trào của show diễn là màn xuất hiện của siêu mẫu Võ Hoàng Yến từ chiếc gương ánh vàng, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao. Đồng hành cùng cô là Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ba "tuyệt tác" đại diện cho ba sắc thái nghệ thuật của thương hiệu Hương Queen. Khi ba nàng thơ hội tụ, lâu đài ánh sáng chuyển mình thành ánh bình minh, nơi nghệ thuật không còn nằm trong giấc mơ, thay vào đóhiện diện giữa đời thực.

"Rose of the Dawn mang ý nghĩa đóa hồng của rạng đông, chính thức nở rộ, kết lại một đại tiệc thị giác đậm chất thơ và cảm hứng sáng tạo", nhà thiết kế chia sẻ.

Bộ cánh do vedette Võ Hoàng Yến trình diễn mang sắc vàng hoàng kim lấp lánh, với 1.000 bông hồng và 500 con bướm, tái hiện một khu vườn sống động và rực rỡ, biểu trưng cho ánh nắng chan hòa của bình minh, sự viên mãn và huy hoàng. Loạt phụ kiện kỳ công như vòng đầu, khuyên tai, găng tay, hoa cài tóc... cũng được thiết kế riêng cho từng bộ trang phục.

Võ Hoàng Yến đảm nhiệm vai trò vedette. Ảnh: Hương Queen

Sau show diễn, nhà thiết kế Thanh Hương Bùi cho biết, đây cũng làlần đầu tiên bà bước ra sân khấu với tư cách nhà thiết kế và một nghệ sĩ trình diễn trong thế giới mình tạo ra. Mỗi thiết kế trong "Đại tiệc trên mây" đều là một lát cắt từ giấc mơ nghệ thuật bà ấp ủ suốt nhiều năm.

"Một tình yêu thuần khiết dành cho thời trang, cho cái đẹp, cho những người phụ nữ muốn bước ra ánh sáng và tỏa rạng như đóa hồng đầu tiên của bình minh", bà nói thêm.

Qua "Đại tiệc trên mây", nhà thiết kế Thanh Hương Bùi muốn thể hiện tuyên ngôn về quyền năng của thời trang trong việc dẫn lối cảm xúc và kiến tạo không gian. Mỗi bộ trang phục là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh, nơi nghệ thuật, văn hóa và cái tôi sáng tạo được tôn vinh trọn vẹn.

Thiên Minh