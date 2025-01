Lễ đón năm mới biến thành thảm kịch ở Mỹ

Tuy nhiên, khu phố Bourbon chưa bao giờ bị nhắm mục tiêu. An ninh thường xuyên được thắt chặt ở khu phố nổi tiếng này, đặc biệt vào dịp giao thừa.

Nghi phạm Jabbar dường như đã lợi dụng lỗ hổng trong lưới an ninh, khi New Orleans đang trùng tu và thay mới hệ thống trụ sắt kiểm soát giao thông.

"Một số trụ sắt cũ không còn vận hành tốt hoặc không thể hoạt động được nữa", chính quyền thành phố New Orleans mô tả dự án trùng tu trong thông cáo ngày 1/1. "Ở các khu vực đang trùng tu, cảnh sát New Orleans vẫn thiết lập barrier màu trắng để đảm bảo an ninh và kiểm soát giao thông".