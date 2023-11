Lễ cưới ở Thái Bình của Văn Hậu, Hải My

Từ khoảng 15h, Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu lên xe để di chuyển đến tiệc cưới.

Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của cầu thủ hồi tháng 9, nhanh chóng đăng ký kết hôn sau đó. Cô cho biết cảm nhận sự trưởng thành, bình yên khi ở bên bạn đời. Họ quen nhau năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý.