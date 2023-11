Gia đình Đoàn Văn Hậu đi xích lô hỏi cưới Doãn Hải My

Hà NộiĐoàn Văn Hậu ngồi Rolls Royce dẫn đầu đoàn nhà trai đi xích lô mang sính lễ hỏi cưới người đẹp Doãn Hải My.

10h45 ngày 11/11, đàng trai có mặt tại nhà Doãn Hải My trên đường Trần Phú, quận Ba Đình để làm lễ ăn hỏi, kết hợp rước dâu.

Cầu thủ Văn Hậu diện áo dài trắng - thiết kế có tên Bạch Hạc Liên Hương, họa tiết hoa sen chim hạc, đính kết thủ công. Nhiều khách du lịch, người dân thích thú với hình ảnh chú rể ngồi Rolls Royce dẫn đầu đoàn xích lô xuất phát từ Hàng Than, di chuyển qua nhiều con phố.

Đoàn Văn Hậu (trái) chụp ảnh bên dàn xe xích lô.

Mẹ Đoàn Văn Hậu ngồi xích lô dẫn đầu, theo sau là dàn phù rể trên tám chiếc khác với các mâm sính lễ được bài trí cầu kỳ gồm hoa tươi, trái cây và trà bánh. Dàn phù rể là các cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

>> Đoàn xích lô nhà chú rể Đoàn Văn Hậu đi hỏi cưới

Chân Văn Hậu còn tập tễnh do đang điều trị chấn thương ở gót chân trong mùa giải trước. Trước ngày cưới, anh sang nước ngoài để kiểm tra chấn thương. Dù thế, cầu thủ cho biết hào hứng và xúc động vì "cưới được vợ", nhận nhiều lời chúc phúc của mọi người.

Văn Hậu (áo dài trắng) và đoàn nhà trai trước khi vào nhà gái làm lễ.

Trong phần lễ, cô dâu, chú rể diện áo dài do nhà thiết kế Hà Cúc thực hiện, đặt tên Song Hỷ Đăng Khoa, lấy cảm hứng sáng tạo từ nét đẹp trong sáng của Doãn Hải My, sự trẻ trung của chú rể Đoàn Văn Hậu. Trang phục có họa tiết mái nhà, thêu đính chữ hỷ, tượng trưng cho một khởi đầu vững chãi, nhân duyên thuận lợi trong tình yêu, gửi gắm ước vọng hạnh phúc lứa đôi, sử dụng chất liệu lụa satin và taffeta cao cấp.

>> Không khí trước lễ ăn hỏi của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cùng mặc áo dài trắng khi làm lễ gia tiên.

Từ sáng sớm, không khí chuẩn bị cho sự kiện ở nhà Doãn Hải My đã rộn ràng. Gia đình thuê dàn vệ sĩ kiểm soát khu vực ngoài cổng rạp. Nhà gái thuê khu vực sân trước của nhà hàng xóm để dựng rạp trong hai ngày. Không gian lễ ăn hỏi trang trí theo tông xanh, trắng, bài trí nhiều hoa tươi.

Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu tại lễ ăn hỏi Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu ra mắt hai họ tại lễ ăn hỏi. Video: Hà Thu

Doãn Hải My cho biết đêm hôm trước khi chờ đoàn nhà trai đến thưa chuyện, cô hồi hộp. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bộ ảnh cưới kèm chia sẻ: "Bao giờ sính lễ anh trao. Trầu cau đem tới em theo anh về".

Sau lễ ăn hỏi, cô dâu chú rể khởi hành về Thái Bình để tổ chức lễ cưới, tại sân bóng làng thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Nhiều ngày qua, nhà trai gây chú ý cả một vùng quê khi tiến hành dựng rạp, thực hiện các bước chuẩn bị để đón dâu, dự kiến đãi 600 khách. Không gian được trang trí với nhiều ảnh cưới và ánh đèn pha lê treo cao. Tối 10/11, gia đình Đoàn Văn Hậu đã đón bà con, láng giềng đến chơi, chung vui.

Ngày 10/11, cặp sao tung ảnh cưới thực hiện ở làng cổ Đường Lâm, Hà Nội theo phong cách truyền thống. Sau lễ cưới tại quê nhà chú rể, cặp sao sẽ tổ chức thêm tiệc cưới ở Hà Nội vào ngày 26/11.

Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu trong bộ ảnh cưới "Liên Hoa" Khoảnh khắc tình tứ của cặp sao trong ảnh cưới phong cách hoài cổ. Video: Lê Chí Linh

Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của cầu thủ hồi tháng 9, nhanh chóng đăng ký kết hôn sau đó. Cô cho biết cảm nhận sự trưởng thành, bình yên khi ở bên bạn đời. Họ quen nhau năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý.

Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành huy chương vàng SEA Games 2018. Anh hiện chơi bóng cho CLB Công an Hà Nội.

Chặng đường 3 năm yêu của Doãn Hải Mỹ, Đoàn Văn Hậu Chặng đường 3 năm yêu của Doãn Hải Mỹ, Đoàn Văn Hậu. Video: Nhân vật cung cấp

Hà Thu - Tân Cao