Lễ cưới của cặp sao hàng đầu Thái Lan gây chú ý

Thái LanHôn lễ của diễn viên Nadech Kugimiya và người đẹp Yaya Urassaya thu hút sự quan tâm khi tổ chức theo nghi thức truyền thống.

Theo Thairath ngày 17/4, sự kiện diễn ra tại quê nhà chú rể ở Khon Kaen (vùng Isan, Đông Bắc Thái Lan), với sự góp mặt của gia đình và bạn bè hai bên. Nadech và Yaya diện trang phục lụa Thái màu đỏ, còn dàn phù dâu, phù rể mặc đồ xanh chàm.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya trong lễ cưới Mẹ của tài tử Nadech Kugimiya làm nghi thức chấm trán, chúc phúc cho hai con. Video: Instagram @keaw_jung

Nadech mang sính lễ gồm chiếc hộp lớn đựng các thỏi vàng, song giá trị cụ thể không được tiết lộ. Khi đến nơi, chú rể thực hiện các điệu múa thể hiện niềm vui khi cưới người mình yêu. Sau đó, cha mẹ và người thân hai bên buộc chỉ cổ tay cho đôi trẻ như một nghi thức cầu may, gửi lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân, đồng thời dặn dò về trách nhiệm gia đình.

Điểm nhấn là phần phát biểu với phong cách hài hước của tài tử Nadech Kugimiya. Anh hứa yêu vợ hết lòng "đến mức quên cả mật khẩu ATM", "sợ vợ hơn sợ ma và hóa đơn thẻ tín dụng", đồng thời luôn nghĩ đến vợ mỗi khi ra khỏi nhà. Diễn viên đưa ra cam kết như bị phạt nếu lỡ nhìn người khác, hay nếu có ý định không chung thủy sẽ gặp những tình huống dở khóc dở cười.

Anh còn nói tiền lương khi nhận tự động chuyển vào tài khoản của vợ, chỉ giữ lại khoản chi tiêu tối thiểu. Kết thúc phần thề nguyện, Nadech Kugimiya nói: "Cầu cho con luôn nằm dưới quyền chỉ huy của vợ, dính chặt như xôi nếp trong giỏ tre, không thể trốn đi đâu được".

Nadech Kugimiya (trái) và Yaya Urassaya trong lễ cưới ngày 17/4. Ảnh: Instagram Yaya Urassaya

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả thích thú trước lời thề của Nadech, gọi đám cưới là cái kết đẹp cho 15 năm yêu nhau. Một số người bình luận: "Tôi theo dõi họ được hơn 10 năm, điều đáng quý là hai người đã trưởng thành cùng nhau suốt chặng đường dài", "Chuyện tình cuối cùng đã đi đến cái kết trọn vẹn".

Trước giờ cử hành hôn lễ, Yaya Urassaya đăng tải hình ảnh hai người trong trang phục truyền thống màu kem. Sau lễ cưới tại Khon Kaen, cặp sao dự kiến tổ chức thêm hai buổi lễ tại Oslo (Na Uy) và Bangkok (Thái Lan).

Nadech Kugimiya và mẹ anh - bà Sudarath Kugimiya - mang sính lễ đến rước dâu. Ảnh: Instagram Yaya Urassaya

Cả hai hiện là ngôi sao hàng đầu Thái Lan, thuộc nhóm nghệ sĩ có mức cát-xê cao thị trường nước này. Tháng 6/2023, Yaya nhận lời cầu hôn trong chuyến nghỉ mát ở Italy. Trong một chương trình truyền hình năm 2022, cô cho biết gặp chồng khi cả hai làm người mẫu cho một show diễn thời trang, nhưng chỉ có mình cô để ý tới anh. Sau khi đóng chung phim Trái tim của Akkanee (2010), Nadech và Yaya hiếm khi trò chuyện với nhau vì người đẹp mới bước chân vào showbiz, tiếng Thái còn kém nên không tự tin giao tiếp.

Còn Nadech có cảm tình với Yaya khi đóng chung Trò chơi tình yêu (2011). Để chinh phục vợ, nghệ sĩ thường tâm sự, đánh đàn, nghe nhạc cùng nhau. Sau loạt phim chung thành công, họ được người hâm mộ yêu quý, là một trong những cặp sao đẹp của showbiz Thái.

Gia đình của Nadech và Yaya ủng hộ, tạo điều kiện cho họ tìm hiểu. Mỗi dịp lễ quan trọng, hai gia đình cùng đi chơi, ăn uống. Vào Ngày của Mẹ 12/8 (Wan Mae), Nadech và Yaya sang thăm mẹ của nhau, gửi quà mừng sức khỏe.

Cặp sao diện trang phục truyền thống trước hôn lễ. Ảnh: Instagram Yaya Urassaya

Yaya (tên thật Urassaya Sperbund) 33 tuổi, mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Năm 14 tuổi, một nhân viên tìm kiếm tài năng bắt gặp cô ở trung tâm mua sắm. Sau khi đồng ý gia nhập công ty quản lý, cô làm người mẫu ở nhiều sàn diễn thời trang, sau đó chuyển sang đóng phim. Yaya đóng chính một số tác phẩm như Trang trại tình yêu, Âm mưu hoa hồng, Cao bồi Bangkok, Trái tim người thừa kế. Gần đây, cô tham gia một số tác phẩm điện ảnh như Fast & Feel Love, Cuộc giải cứu hang Thái Lan, Home Sweet Home Rebirth.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya trong 'The Crown Princess' (Duyên trời định) Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya trong phim "The Crown Princess" (Duyên trời định) năm 2018. Video: CH3

Nadech Kugimiya hơn Yaya một tuổi, là người Thái gốc Áo. Năm 2010, diễn viên đầu quân cho nhà đài CH3, lần đầu góp mặt trong phim Mối tình ngang trái. Trong phim, Nadech là nhân vật phụ nhưng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên. Nghệ sĩ còn để lại dấu ấn qua các phim Trang trại tình yêu, Sứ mệnh và con tim, Lừa đểu gặp lừa đảo.

Cát Tiên (theo Thairath)