Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Ngọc Hân

Hà NộiPhạm Phú Đạt mang sính lễ đến nhà hỏi cưới Hoa hậu Ngọc Hân, sáng 27/11.

Nhà trai bưng tráp đến hỏi cưới Ngọc Hân Nhà trai bưng tráp đến hỏi cưới Ngọc Hân. Video: Ý Ly

Từ 9h30, chú rể dẫn đầu đoàn bê sính lễ tới nhà cô dâu ở một khu chung cư. Năm tráp phủ khăn nhung đỏ thêu họa tiết chim hạc, hoa sen do Ngọc Hân tự làm, mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc. Hộp đựng tráp bằng sơn mài cũng do cô tự đóng theo dáng tráp ngày xưa. Hoa hậu cho biết sau khi tham khảo nhiều nơi, do không ưng ý, gia đình quyết định tự đóng tráp.

Ngọc Hân diện áo dài trắng thêu chim hạc và hoa sen điểm chỉ vàng, vấn tóc kiểu con gái Hà Nội xưa. Toàn bộ trang phục của vợ chồng và dàn bê, đỡ tráp đều do cô và thợ hoàn thành trong một tháng. Cả hai thực hiện các nghi thức trước bàn thờ gia tiên trước khi ra mắt hai họ.

Vợ chồng Ngọc Hân diện áo dài trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Ý Ly

Ngọc Hân cho biết 3h sáng mới chợp mắt, 6h phải thức dậy để trang điểm, làm tóc. Dàn phù dâu của cô có bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, gồm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người đẹp Phí Thị Thùy Linh, Hoa hậu các dân tộc Ngọc Anh, MC Quỳnh Quyên, MC Quỳnh Hoa, Ngọc Nữ, Lương Thanh.

Không gian lễ ăn hỏi. Ảnh: Vũ Toàn

Không gian ăn hỏi được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. 500 bông sen được đặt trước và chăm sóc tại đầm vì đã hết mùa sen ở miền Bắc. Các họa tiết từ mây tre đan cũng được cô dâu chọn lựa. Các bộ bàn ghế được xếp uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình ảnh dòng suối nhỏ, tạo vẻ thanh mát. Những đặc sản của Việt Nam cũng được cô dâu lựa chọn để thiết đãi khách dự lễ: trà sen, mứt sen, mứt gừng...

Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 10/12 ở Hà Nội. Cả hai cùng làm bộ thiệp cưới từ giấy dó đựng trong ống tre. Ngoài áo dài ăn hỏi, hoa hậu cũng tự làm trang phục cưới cho cô và chồng.

Phạm Phú Đạt bên dàn đỡ tráp. Ảnh: Ý Ly

Phú Đạt sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Ngọc Hân khen anh ga lăng, nam tính, khiến cô thấy mình nhỏ bé và nữ tính hơn khi ở bên. Cả hai đều có cái tôi lớn, nhưng qua những lần tranh cãi, nhất là trong công việc, họ hiểu nhau hơn. Để giữ tình cảm bền lâu, họ đặt nguyên tắc tôn trọng đối phương, độc lập tài chính, ưu tiên dành thời gian cho nhau để vun vén mối quan hệ. Ngọc Hân sinh năm 1989 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Cô hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam ở cả hai miền, giữ vị trí cấp cao tại một công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng.

Ý Ly