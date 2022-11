Ngọc Hân làm thiệp cưới bằng giấy dó, ống tre

Hoa hậu Ngọc Hân và chồng sắp cưới làm 850 bộ thiệp cưới handmade bằng giấy dó đựng trong ống tre.

Người đẹp cho biết các bộ thiệp được hoàn thành ngày 24/11, gia đình hai bên đang gửi đến họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết... Hoa hậu tự làm thiệp vì muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng dành cho khách mời.

Bộ thiệp cưới làm thủ công của hoa hậu Ngọc Hân và chồng. Ảnh: HandHeart

Từ nhiều tháng trước, cô đã lên ý tưởng và bắt tay tìm kiếm vật liệu. Ban đầu, cô định làm bằng vải lụa để khách có thể giữ làm khăn quàng cổ. Tuy nhiên, việc viết tay tên hoặc in tên khách trên lụa khó xử lý nên cô chuyển sang giấy dó, đặt mua ở Bắc Ninh.

Do đặc tính giấy dó xốp nhẹ, cấu trúc dạng sợi, khi in màu khó cho ra tông như ý. Phải qua nhiều lần in thử, cô mới tìm ra thông số chuẩn để in ấn hàng loạt. Trọng lượng giấy nhẹ hơn giấy công nghiệp nên từng tờ đều phải cắt bằng tay rồi cuộn tròn, nhét vào ống tre. Vì được làm toàn bộ bằng thủ công, mỗi bộ thiệp có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Trên thiệp in họa tiết hoa sen - hình ảnh gắn liền thiết kế áo dài của Ngọc Hân.

Ống tre khắc tên cô dâu chú rể được cách điệu từ dấu triện. Hoa hậu cho biết cô thích các chất liệu này vì thân thiện với môi trường. "Sau khi nhận thiệp, khách mời có thể tiếp tục dùng ống tre để đựng trà hay làm hộp đựng kẹo cho trẻ nhỏ. Như thế bộ thiệp của chúng tôi được gắn bó với mọi người lâu hơn", cô nói.

Phú Đạt cho biết rất thích thú ý tưởng của bạn gái. Khi những thiệp đầu tiên ra đời, được mọi người khen đẹp, ý nghĩa và độc đáo, anh càng vui hơn. Thời gian qua, anh phụ cô làm từng công đoạn, từ việc tính toán, căn chỉnh kích thước ống tre cho đến sử dụng chất liệu sao cho đẹp và hài hòa.

Hoa hậu Ngọc Hân và chồng Phạm Phú Đạt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau 11 năm quen biết và gắn bó, Ngọc Hân và Phú Đạt tổ chức cưới vào ngày 10/12 tại Hà Nội. Chồng cô sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

Ngọc Hân sinh năm 1989 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Cô hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam ở cả hai miền, giữ vi trí cấp cao tại một công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng.

Ý Ly