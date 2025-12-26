LĐBĐ Malaysia nguy cơ nợ nần vì vụ gian lận nhập tịch

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) phải chi hàng triệu ringgit án phí, nguy cơ bị nhà tài trợ cắt hợp đồng từ vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.

Báo Malaysia New Straits Times (NST) cho biết tổng số tiền FAM phải chi đến lúc này có thể vượt quá 8 triệu ringgit, tương đương 52 tỷ đồng. Con số này đến từ hai nguồn chính. Thứ nhất là 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 1,8 triệu ringgit, từ án phạt của FIFA. Ngoài ra, FAM phải chi 4,2 triệu ringgit cho phí thuê luật sư, chuyên gia tư vấn và nộp đơn khiếu nại lên FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Số tiền trên ngang con số FAM thu về từ các khoản tài trợ cho ĐTQG trong năm 2024, đồng thời làm tình hình tài chính của liên đoàn càng thêm ảm đạm. "Các cầu thủ bị đình chỉ thi đấu có thể yêu cầu FAM bồi thường thiệt hại về thu nhập, dẫn đến tăng thêm hàng triệu ringgit vào khoản nợ của liên đoàn", bài viết trên NST có đoạn.

Cầu thủ Malaysia chuẩn bị tập luyện vào ngày 17/11/2025, một ngày trước trận thắng Nepal 1-0 ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: MalaysiaNT

Án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày 26/9, đã ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của cầu thủ, vì CLB cắt hợp đồng hoặc không trả lương. Chuyên trang chuyển nhượng Transfermakt mới đây cũng đưa giá trị của 7 cầu thủ về 0.

Các nhà tài trợ của FAM cũng đang theo dõi sát sao tình hình. Ngân hàng Islam đã tạm thời đóng băng dòng tiền, và có thể dừng hợp tác nếu FAM kháng cáo lên CAS bất thành.

Trước đó, FAM được Chính phủ Malaysia phân bổ 15 triệu ringgit, tức khoảng 96 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) Hannah Yeoh khẳng định số tiền chỉ được dùng cho các hoạt động phục vụ vòng loại Asian Cup 2027. Bà Yeoh cũng cảnh báo FAM sẽ mất nguồn tài trợ từ Chính phủ, nếu không cải cách để quản lý tốt hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan Ramli cho rằng thiệt hại về tài chính vẫn dễ khắc phục hơn so với danh tiếng của đất nước. "FAM sẽ cần từ 10 đến 20 năm để khôi phục hình ảnh đất nước trên trường quốc tế", Ramli nói với NST. "Các nhà tài trợ có thể rút lui, người hâm mộ giảm sút do nghi ngờ tính liêm chính và chương trình nhập tịch cầu thủ trong tương lai".

Khủng hoảng tài chính còn bắt nguồn từ việc bị cấm tham dự các giải đấu. Hiện tại, FAM đã bị FIFA xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu trong năm 2025 do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu. Kết quả đảo ngược khiến họ tụt 5 bậc trên bảng FIFA.

Nếu bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, số điểm bị trừ còn lớn hơn. Không chỉ mất vé dự Asian Cup 2027, Malaysia có thể bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm dự cả kỳ giải 2031.

Bên cạnh đó, Malaysia còn nguy cơ lỡ hẹn với mùa giải AFC Nations League đầu tiên. Đây là dự án được AFC ấp ủ khi học hỏi mô hình từ LĐBĐ châu Âu (UEFA). Mô hình này cho phép các đội tuyển trình độ thấp được thi đấu các trận chất lượng thay vì chỉ đá giao hữu.

"Nếu bị lỡ Nations League vì lệnh cấm, đó là tổn thất lớn với Malaysia", chuyên gia bóng đá Malaysia Zulakbal Abdul Karim nói với NST. "Các trận đấu chính thức thu hút nhiều người hâm mộ hơn giao hữu. Điều này tạo ra doanh thu thông qua bán vé, vật phẩm và thu hút tài trợ".

Tuy nhiên, ông Zulakbal cho rằng việc bị cấm tham dự có thể là điều may mắn với Malaysia, để thay đổi nhiều thứ. "Phải tận dụng khoảng thời gian ấy để thiết lập lại và làm chủ những điều cơ bản trong bóng đá trẻ và chuyên nghiệp", ông nói thêm.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS. - 18/12/2025: Malaysia hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi lên CAS.

Trung Thu tổng hợp