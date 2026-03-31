LĐBĐ Iran cầu cứu FIFA

LĐBĐ Iran (FFIRI) gửi thư tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị hỗ trợ sau khi nhiều cơ sở bóng đá tại nước này bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông.

Theo nội dung thư do Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj ký và được báo Iran Avash công bố ngày 30/3, bóng đá nước này chịu tổn thất đáng kể về hạ tầng, kéo theo nguy cơ gián đoạn các kế hoạch đào tạo và thi đấu ở nhiều cấp độ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong một chuyến thăm tới Iran. Ảnh: Instagram/teammellifootball

Tâm điểm thiệt hại là Trung tâm Bóng đá Quốc gia Iran, biểu tượng cho quá trình phát triển cơ sở vật chất bóng đá nước này. Theo mô tả trong thư, công trình bị nứt tường, mặt sân hư hại, các khu tập futsal, thể lực và khu lưu trú cũng xuống cấp sau những đợt không kích dồn dập của Mỹ và Israel. Một số hạng mục tại khu liên hợp thể thao Azadi cùng nhiều sân vận động khác cũng chịu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Trung tâm này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC), từng nhiều lần đón ông Infantino tới thăm. Trong nhiều năm, nơi đây tập trung hàng trăm cầu thủ trẻ, tổ chức các đợt tập huấn cho đội tuyển quốc gia ở nhiều nội dung.

Hệ quả trực tiếp của thiệt hại là việc các kế hoạch tập trung đội tuyển bị đình trệ. Theo FFIRI, chương trình của 18 đội tuyển quốc gia, bao gồm bóng đá nam, nữ, futsal và bóng đá bãi biển buộc phải tạm dừng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các giải đấu trước mắt, còn làm gián đoạn lộ trình phát triển lực lượng trong dài hạn.

Trong thư, ông Taj đề nghị FIFA cử đoàn chuyên gia tới Iran để đánh giá mức độ hư hại và đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp. Lãnh đạo FFIRI cũng kêu gọi ông Infantino xem xét các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ bị ảnh hưởng, cũng như tổ chức các hoạt động tưởng niệm những người trong giới bóng đá thiệt mạng do xung đột.

Dù gặp những khó khăn, phía Iran khẳng định các hoạt động bóng đá sẽ sớm được khôi phục. Họ quyết tâm duy trì hệ thống thi đấu và đào tạo, dù nhiều yếu tố ngoài chuyên môn đang tác động trực tiếp đến thể thao.

Động thái của FFIRI diễn ra khi xung đột tại Trung Đông gia tăng từ cuối tháng 2/2026, với các cuộc tấn công qua lại giữa nhiều bên. Không chỉ các cơ sở quân sự, một số hạ tầng dân sự, trong đó có thể thao, cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận độc lập từ FIFA hay các tổ chức quốc tế lớn về mức độ thiệt hại cụ thể đối với bóng đá Iran.

FIFA từng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng bóng đá tại Iran, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo trẻ và bóng đá nữ. Vì vậy, lần này FFIRI muốn được liên đoàn thế giới hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, đồng thời duy trì kết nối với hệ thống bóng đá quốc tế.

FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về lá thư của ông Taj.

Hoàng An (theo Avash, Tribuna)