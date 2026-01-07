LĐBĐ châu Á: 'Việt Nam thắng dễ Jordan'

Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) bình luận rằng Việt Nam thắng Jordan 2-0 một cách nhẹ nhàng, ở trận ra quân bảng A, VCK U23 châu Á 2026.

Bài bình luận sau trận của AFC đánh giá cao khả năng tận dụng tình huống cố định của đoàn quân Kim Sang-sik. Cả hai bàn đội ghi được đều tới từ phạt góc. Bàn đầu là quả phạt góc của Nguyễn Đình Bắc khiến tiền vệ Mohammad Taha dùng tay cản bóng dẫn tới phạt đền. Chính Đình Bắc sút 11m thành công, mở tỷ số. Đến cuối hiệp một, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đệm bóng ấn định tỷ số 2-0 từ quả phạt góc của Khuất Văn Khang.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số của Đình Bắc trong trận thắng Jordan ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: AFC

Về hiệp một, AFC nhận xét thế trận nghiêng hẳn về Việt Nam. "Jordan tìm kiếm cơ hội đáp trả và giữ bóng nhiều hơn, nhưng bộ ba tiền đạo Odeh Fakhoury, Khaldoon Sabra và Mahmoud Theeb hầu như không có cơ hội nào, khi hàng phòng ngự Việt Nam giữ vững thế trận", liên đoàn viết.

AFC cho rằng Jordan gây áp lực lớn hơn trong hiệp hai nhưng phung phí cơ hội ghi bàn. Họ đánh giá thủ môn Trần Trung Kiên "không phải đối mặt cơ hội nguy hiểm nào" trong hiệp hai, cho tới những phút cuối trận. "Cú sút của Fakhoury ở phút bù cũng bị Trung Kiên cản phá, giúp Việt Nam thắng dễ dàng", AFC viết thêm.

VIE JOR 2-0 Diễn biến chính trận đấu.

Trong khi truyền thông Indonesia ghen tị với chiến thắng của thầy trò Kim, nhiều tờ báo lớn của Thái Lan không nhắc tới kết quả này. Siam Sport là trang thể thao hiếm hoi của Thái Lan đưa tin về trận khai mạc U23 châu Á. Họ cho rằng Việt Nam và Jordan cùng có cơ hội ghi bàn trong hiệp hai nhưng không tận dụng được.

Trái lại, kết quả này thu hút nhiều người hâm mộ Thái Lan bình luận. Trên trang Facebook có tên Jay worapath, không ít người khen ngợi màn trình diễn của thầy trò Kim. "Việt Nam mới là số một Đông Nam Á", tài khoản Job Robo bình luận.

Tài khoản Ingam Sport Rider thì viết: "Nhà vô địch SEA Games 33 đúng là không phải trò đùa".

Pramet Sriphakdee phản hồi kỹ hơn: "Không phải Jordan yếu, mà là Việt Nam mạnh và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đoàn quân Kim đã hội quân từ trước SEA Games 33, sau đó lại tiếp tục tập trung cho U23 châu Á. Vấn đề là đội nào chuẩn bị tốt hơn".

Tình huống Trung Kiên lao ra bắt bóng. Ảnh: AFC

Đây là trận thua đầu tiên của U23 Jordan, sau chuỗi 11 trận bất bại. Họ không có giải đấu như SEA Games, nhưng đổi lại luôn đá giao hữu ít nhất hai trận vào dịp FIFA Days. Trong chuỗi trận bất bại kể trên, Jordan thắng Bahrain, UAE, Syria, Turkmenistan, hay cầm hòa Uzbekistan và Nhật Bản. Họ thường xuyên được giao hữu với các đội hàng đầu châu lục, còn Việt Nam chủ yếu chơi cùng đối thủ trong khu vực.

Chính Việt Nam cũng thua Syria 1-2 ở trận giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á. Vì thế, chiến thắng trước Jordan, đội có vài cầu thủ giành suất dự VCK World Cup 2026, được xem là bất ngờ. Kết quả này giúp thầy trò Kim dẫn đầu bảng A sau lượt đầu.

Ở lượt hai, Việt Nam gặp Kyrgyzstan lúc 21h thứ Sáu 9/1, còn Jordan gặp Arab Saudi lúc 23h30 cùng ngày, giờ Hà Nội.

Hoàng An