Báo Indonesia 'ghen tị' khi Việt Nam thắng dễ Jordan

Tờ Suara Merdeka buồn khi Indonesia phải ngồi nhà và chứng kiến Việt Nam thắng Jordan 2-0 ở lượt đầu bảng A, vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Truyền thông Indonesia đồng loạt khen ngợi đoàn quân Kim Sang-sik sau trận thắng Jordan 2-0 tối 6/1. Báo CNN phiên bản tiếng Indonesia giật tít: "Việt Nam áp đảo Jordan". Trong bài, tờ báo này khen ngợi Việt Nam chơi nhanh và có tinh thần đồng đội, để ghi cả hai bàn thắng trong hiệp một nhờ công tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Đội phó Nguyễn Đình Bắc mừng bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam cùng đội trưởng Khuất Văn Khang (số 11), trong trận gặp Jordan ở lượt đầu bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 6/1/2026. Ảnh: Ted Trần

Tờ Suara Merdeka thì lên bài: "Kết quả giữa Việt Nam và Jordan đã khiến Indonesia phải ghen tị".

Lý do tờ báo này đưa ra là Việt Nam giành suất dự VCK, còn Indonesia dừng bước ở vòng loại. "Hơn nữa, đoàn quân Kim đã thắng Jordan dễ dàng", báo viết thêm. "Indonesia và Việt Nam là niềm tự hào Đông Nam Á khi cùng vượt qua vòng bảng kỳ trước. Việt Nam vào tứ kết, còn Indonesia đi tới bán kết. Nhưng kỳ này, chỉ có Việt Nam và Thái Lan dự vòng chung kết".

VIE JOR 2-0 Diễn biến chính trận Việt Nam 2-0 Jordan.

Trang TribunWow cũng nhận xét Việt Nam đạt kết quả tích cực với ba điểm ngày ra quân. "Jordan được đánh giá cao hơn hẳn trên lý thuyết", trang báo viết. "Họ cũng phần nào thể hiện được sức mạnh khi tung ra tới 21 cú dứt điểm, so với 13 của Việt Nam. Nhưng đại diện Đông Nam Á chơi hiệu quả hơn, với 6 lần dứt điểm hướng cầu môn và ghi hai bàn hoàn toàn xứng đáng".

Tuy nhiên, trang báo này cũng cảnh báo rằng Khuất Văn Khang và đồng đội không nên quá tự mãn, bởi vẫn còn hai trận phía trước gặp Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà Arab Saudi 12/1. "Dù thế nào, chiến thắng trước Jordan cũng là khởi đầu suôn sẻ để thầy trò HLV Kim tiếp tục hy vọng chinh phục đấu trường châu Á".

Trang Bola Okezone thì nhận xét Việt Nam chơi chủ động một cách toan tính, được thể hiện bằng thế trận áp đảo ngay khi khai cuộc, trong đó có cú sút xa của hậu vệ Phạm Minh Phúc khiến thủ môn Awwad Suleiman vất vả đẩy ra. Sang hiệp hai, dù chịu nhiều sức ép, Việt Nam vẫn bảo toàn chiến thắng 2-0. "Đây là kết quả vang dội của Việt Nam ở đấu trường danh giá như U23 châu Á", trang báo này bình luận.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, Indonesia cũng thắng đậm Jordan 4-1 ở vòng bảng. Họ sau đó đi tới bán kết nhưng thua Uzbekistan, rồi thất bại trước Iraq trong trận tranh giải Ba. Ở vòng loại kỳ này, Indonesia làm chủ nhà nhưng để Lào cầm hòa, dẫn đến lỡ suất dự VCK.

Hoàng An