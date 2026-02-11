LĐBĐ châu Á: 'Malaysia có 50% khả năng thắng kiện FIFA'

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Windsor Paul John cho rằng vụ kiện giữa LĐBĐ Malaysia (FAM) và FIFA đang có những chuyển biến tích cực.

Theo ông Windsor, việc Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án phạt 7 cầu thủ Malaysia là một tín hiệu tích cực, nhưng không đồng nghĩa với việc chắc chắn FAM thắng FIFA.

"Trong tất cả vụ kiện có liên quan tới AFC trên CAS, bất cứ ai yêu cầu tạm hoãn thi hành án đều thua", Tổng thư ký AFC nói. "CAS chưa từng chấp thuận điều đó".

Ông Windsor Paul John, 65 tuổi, trong một họp báo ở Malaysia. Ảnh: Bernama

Từ khi ông đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký AFC năm 2015, chưa từng có trường hợp nào bên bị cáo buộc lại được CAS chấp thuận đình chỉ thi hành án, ngay ở giai đoạn đầu. "Đây là lần đầu có những cầu thủ được CAS chấp thuận cho thi đấu tạm thời trở lại, trong lúc Tòa xem xét các bằng chứng", Tổng thư ký người Malaysia nói thêm. "Phản hồi từ các luật sư chuyên làm việc với CAS cũng đánh giá đây là dấu hiệu tích cực cho phía cầu thủ".

Tuy nhiên, ông Windsor nhận định điều đó không phản ánh kết quả cuối cùng của vụ kiện. Theo ông, nguyên nhân là quyết định đình chỉ thi hành án được CAS đưa ra khi FIFA chưa trình bày đầy đủ lập luận của họ. Ở giai đoạn này, CAS chủ yếu xem xét các lập luận từ phía cầu thủ và FAM.

7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan) bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, từ ngày 26/9/2025, vì làm giả giấy tờ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. FAM đâm đơn kiện FIFA lên CAS ngày 8/12/2025. Đến tối 26/1/2026, FAM thông báo 7 cầu thủ trên được phép trở lại thi đấu cho đến khi kết thúc vụ kiện, theo phán quyết từ CAS.

Ông Windsor giải thích rằng ở điều trần chính thức ngày 26/2 tới, cả hai bên, gồm FIFA và phía cầu thủ cùng FAM, sẽ trình bày đầy đủ lập luận. Khi đó, CAS mới có cơ sở toàn diện để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đội hình xuất phát Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: ASEAN Football

Bên cạnh quá trình theo đuổi vụ kiện tại CAS, FAM cũng triển khai chương trình phục hồi bộ máy quản lý với sự hỗ trợ trực tiếp từ AFC. Theo ông Windsor, quá trình này hiện sang giai đoạn đầu tiên, tập trung vào việc thu thập và rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu của FAM.

Ông cho biết AFC, FIFA và FAM đã họp trong tuần trước để thống nhất lộ trình, phân định rõ vai trò của từng bên trong quá trình phục hồi. Ở giai đoạn đầu, FAM có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu mà AFC và FIFA yêu cầu, từ điều lệ hoạt động mới nhất đến chính sách nhân sự, quy định nội bộ và các văn bản quản trị khác.

AFC sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đánh giá, do có trụ sở đặt tại Malaysia. Các chuyên gia của AFC sẽ trực tiếp xem xét toàn bộ hồ sơ nhằm xác định mức độ phù hợp với các chuẩn mực quản trị của FIFA và AFC, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện.

Quá trình phục hồi của FAM được thúc đẩy sau khi toàn bộ Ban chấp hành đồng loạt từ chức hôm 28/1, liên quan đến vụ việc sử dụng giấy tờ giả của 7 cầu thủ. Động thái này nhằm hạn chế hệ quả nghiêm trọng hơn, đặc biệt là nguy cơ bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên.

Sau giai đoạn thu thập và đánh giá tài liệu, quá trình phục hồi sẽ bước sang giai đoạn hai, bao gồm các cuộc phỏng vấn với nhân viên, ban quản lý và các bên liên quan. Mục tiêu là xây dựng một bức tranh toàn diện về thực trạng quản trị của FAM, trước khi AFC đưa ra báo cáo và đề xuất cải tổ.

Riêng điều lệ của FAM, ông Windsor nhận xét rằng văn bản hiện tại không vi phạm các điều lệ của FIFA hay AFC, nhưng vẫn còn nhiều điểm có thể cải thiện. AFC muốn nâng cấp điều lệ này, bổ sung giá trị và điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu phát triển bóng đá hiện đại, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tái diễn những vấn đề tương tự trong tương lai.

Theo kế hoạch, toàn bộ quá trình phục hồi hành chính của FAM kéo dài ít nhất ba tháng. Trong thời gian này, AFC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FIFA và FAM, vừa giám sát cải tổ nội bộ, vừa theo dõi sát sao diễn biến vụ kiện tại CAS, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tương lai bóng đá Malaysia.

Xuân Bình (theo Bharian)