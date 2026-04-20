Lấy ý kiến Danh mục sản phẩm thúc đẩy thị trường chuyển đổi số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến xây dựng Danh mục các sản phẩm, giải pháp thúc đẩy thị trường chuyển đổi số.

Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ, đang khảo sát, thu thập từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về danh mục sản phẩm thúc đẩy thị trường chuyển đổi số. Hoạt động này nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để được đưa vào danh mục, đơn vị tham gia cần cung cấp các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, giải pháp, đơn vị phát triển, mô tả chức năng, vấn đề thực tiễn mà sản phẩm giải quyết, đối tượng sử dụng. Bên cạnh đó là các nội dung liên quan đến đặc điểm kỹ thuật như quy trình nghiệp vụ, phân loại sản phẩm, các tiêu chuẩn và khả năng liên thông, bảo mật.

Ngoài ra, đơn vị tham gia khảo sát cần nêu rõ năm bắt đầu phát triển và đưa vào sử dụng sản phẩm, giải pháp, cùng với đó là khả năng triển khai; số lượng tài khoản, người dùng đang hoạt động; phương án nhân rộng và hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

Nền tảng dự báo mưa lũ, sạt lở do các kỹ sư Việt Nam phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Khảo sát được thực hiện qua biểu mẫu điện tử do Cục Chuyển đổi số quốc gia cung cấp tại đây. Các cơ quan, doanh nghiệp có thể truy cập và tự điền thông tin về sản phẩm, giải pháp của mình.

Sau khi rà soát, chuẩn hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố Danh mục các sản phẩm, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chuyển đổi số.

Trọng Đạt