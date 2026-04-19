Xây dựng kho dữ liệu ngành Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu hình thành các kho dữ liệu, giúp tối ưu hóa, phân tích hiệu suất và hỗ trợ việc ra quyết định.

Theo Kế hoạch chuyển đổi số ban hành kèm Quyết định 2100, Bộ Khoa học và Công nghệ dự định hình thành một hạ tầng số đồng nhất, đảm bảo an toàn, tin cậy. Theo kế hoạch này Bộ sẽ nâng cấp trung tâm dữ liệu theo chuẩn Tier 3 hoặc tương đương, phát triển hạ tầng điện toán đám mây riêng và nâng cấp mạng WAN cho các trụ sở.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thiết lập các kho dữ liệu, để lưu trữ và quản lý tập trung từ nhiều nguồn khác nhau. Việc hình thành kho dữ liệu ngành giúp tối ưu hóa truy vấn, phân tích hiệu suất và hỗ trợ việc ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.

Theo đó, Bộ sẽ lập kho dữ liệu tổng hợp dùng chung (data lake) cho toàn ngành, duy trì, vận hành và phát triển 19 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thiết lập 31 cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Các cơ sở dữ liệu nội bộ cũng được phát triển, hình thành kho dữ liệu quản trị nội bộ. Bộ sẽ xây dựng các hệ thống bảng điều hành (dashboard) theo từng lĩnh vực chuyên ngành như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, bưu chính, viễn thông...

Người dân được hướng dẫn sử dụng kiosk tự phục vụ tại bộ phận một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Trọng Đạt

Kế hoạch chuyển đổi số 2026 nêu rõ, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu 100% hoạt động quản lý điều hành được thực hiện trên môi trường số. Để đạt mục tiêu, sẽ có 3 hệ thống được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 6 hệ thống phục vụ quản trị nội bộ.

Trợ lý ảo AI hỗ trợ quản trị điều hành cũng được Bộ xây dựng, sau đó tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trợ lý ảo dùng chung sẽ được cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả của cán bộ công chức, viên chức.

Trong năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thiện các nền tảng số dùng chung trong toàn ngành, với quy mô sử dụng toàn quốc. Mục tiêu là 100% các nền tảng số chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được vận hành, hoạt động ổn định, thông suốt.

Đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý, Bộ đặt mục tiêu 100% dịch vụ đủ điều kiện được cung cấp toàn trình. 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ sẽ được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trọng Đạt