Lấy lại sự tự tin nhờ niềng răng 'vô hình'

Từng sợ cười, sợ cả soi gương vì hàm răng khấp khểnh, Minh Anh dần lấy lại tự tin, cởi mở với xung quanh hơn, kể từ khi niềng răng invisalign không lộ mắc cài.

Ngày còn đi học, Minh Anh (26 tuổi, Hà Nội) đã nhận ra khuyết điểm hàm răng khấp khểnh, răng cửa chìa nhẹ. Từ đó, cô thiếu tự tin khi nói chuyện, cười hoặc đứng trước đám đông. Khi trở thành nhân viên tư vấn bán hàng - công việc yêu cầu giao tiếp và cười nhiều, Minh Anh lại càng bộc lộ sự tự ti. Nụ cười trở thành rào cản tâm lý của cô. Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nhưng cô chỉ dám cười mỉm, thậm chí cố tình giảm thiểu tối đa việc trò chuyện. "Ý định niềng răng đã thôi thúc tôi từ khi còn học cấp 3, nhưng vì sợ đeo niềng xấu, mắc cài lộ rõ, vướng víu và đau buốt nên chưa đủ tự tin thực hiện", Minh Anh tâm sự.

Trước yêu cầu của công việc, động lực thay đổi nụ cười của Minh Anh càng lớn dần. Cô tìm hiểu và đến nhiều cơ sở nha khoa để thăm khám, xin tư vấn từ bác sĩ chuyên môn. Sau nhiều lần đắn đo, Minh Anh chọn Nha khoa Quốc tế Việt Pháp. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh - bác sĩ chuyên sâu về chỉnh nha đã tư vấn niềng khay trong suốt invisalign - phương pháp được mệnh danh là niềng răng "vô hình", có thể đáp ứng các yêu cầu về sự kín đáo, nhẹ nhàng và tự tin cả khi đeo niềng, theo đúng mong muốn của cô.

Giải pháp "chỉnh nha vô hình" bằng invisalign được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Nha khoa Quốc tế Việt Pháp

Kết thúc quá trình điều trị gần hai năm, Minh Anh đã có hàm răng đều đẹp, khuôn mặt hài hòa và nụ cười tự nhiên. Quan trọng hơn cả là cảm giác thoải mái mà cô chưa từng có trước đó. "Sự thay đổi lớn nhất khi niềng răng là tôi cười nhiều và tự tin hơn. Tôi thấy quá trình đeo niềng nhẹ nhàng như không, ăn uống giao tiếp đều thoải mái. Tôi không hối hận vì đã chọn niềng răng invisalign", Minh Anh nhớ lại hành trình niềng răng của mình.

Bác sĩ Quỳnh cho biết, phương pháp niềng răng invisalign phù hợp với những người sợ cảm giác đau, vướng víu, khó ăn uống và mất thẩm mỹ khi đeo niềng. "Nhờ ứng dụng công nghệ chỉnh nha 3D ClinCheck, niềng răng invisalign sẽ mô phỏng toàn bộ quá trình di chuyển răng trong không gian ba chiều, cho phép bác sĩ và khách hàng quan sát trước toàn bộ kết quả. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với phương pháp truyền thống", bác sĩ Quỳnh nói.

Bác sĩ Quỳnh nhấn mạnh thêm, dữ liệu quét iTero 3D chính xác đến từng micromet, lấy dấu hàm nhanh chóng và chế tác khay niềng trong suốt chuẩn theo hàm răng của từng khách hàng. Khay niềng ôm sát khít răng, hiệu quả ổn định trong suốt quá trình đeo. Đặc biệt, công nghệ kiểm soát di chuyển răng kỹ thuật số cũng giúp giảm tần suất tái khám, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo kết quả điều trị chính xác, an toàn.

Dữ liệu quét iTero 3D trong niềng răng invisalign chính xác đến từng micromet. Ảnh: Nha khoa Quốc tế Việt Pháp

Trước đây, nhiều người ngại niềng răng vì mắc cài bị lộ và mất thẩm mỹ. Invisalign đã khắc phục điều này bằng các ưu điểm không dây cung, không mắc cài, không kim loại, dễ dàng tháo lắp, vệ sinh cùng khay niềng có độ trong suốt cao. Phương pháp này mang đến những trải nghiệm kín đáo và hiệu quả rõ ràng, không ảnh hưởng đến phát âm hay giao tiếp thường ngày.

Theo Minh Anh, những ưu điểm này rất ý nghĩa với những khách hàng làm công việc cần giao tiếp nhiều như cô. "Vì niềng khay trong nên không ai trong công ty biết tôi đang niềng. Mọi người chỉ nói tôi dạo này cười nhiều và rạng rỡ hơn", cô nhớ lại.

Người đang niềng răng invisalign không lộ khay niềng và mắc cài. Ảnh: Nha khoa Quốc tế Việt Pháp

Minh Anh chia sẻ, niềng răng không chỉ thay đổi hàm răng mà còn giúp cô trở thành một phiên bản tốt hơn. Cô gái từng "sợ cười" nay đã sẵn sàng đứng trước đám đông, tự tin giao tiếp với khách hàng và tạo dáng trước mọi ống kính. Theo các chuyên gia, invisalign không dừng lại ở phương pháp chỉnh nha, mà còn là cách người trẻ hiện đại thể hiện tình yêu và sự trân trọng chính mình. Mỗi nụ cười là một câu chuyện và invisalign đã giúp họ sự tự tin để chinh phục những thành công mới.

Kim Anh