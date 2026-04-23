Lavish Clinic ứng dụng giải pháp Baby Face của Hàn

Lavish Clinic nhận chuyển giao giải pháp Baby Face từ Hàn, hướng đến tạo hình gương mặt mềm mại, hài hòa, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ tại TP HCM.

Phong cách Baby Face - đặc tính gương mặt mềm mại, hài hòa, trẻ trung - được ưa chuộng tại Hàn gần 10 năm qua, nhất là ở các trung tâm thẩm mỹ như Gangnam. Trước đây, một số khách Việt thường sang Hàn trải nghiệm các kỹ thuật tạo hình theo phong cách này.

Hiện phương pháp được giới thiệu tại Lavish Clinic - By Huyền Baby qua hợp tác đào tạo, chuyển giao từ chuyên gia nước bạn, tinh chỉnh có chọn lọc, tập trung vào hiệu quả tổng thể.

Bác sĩ Suk Jeong Hoon (thứ hai từ phải sang), CEO Huyền Baby và các bác sĩ Lavish Clinic - By Huyền Baby tại lễ chuyển giao ở TP HCM đầu tháng 4. Ảnh: Lavish Clinic

Theo bác sĩ Suk Jeong Hoon - Giám đốc Y khoa tại ChungDam-i Plastic Surgery Clinic, có 20 năm kinh nghiệm, Baby Face tạo hình gương mặt theo hướng can thiệp có chọn lọc, thay vì thay đổi rõ từng đường nét riêng lẻ. Cách tiếp cận này tập trung vào việc điều chỉnh tỷ lệ tổng thể, nhằm giữ lại nét tự nhiên.

Chuyên gia lý giải: "Nguyên tắc thường được áp dụng là "Minimize Points - Maximize Shape", tức chỉ tác động vào các điểm cần thiết để cải thiện cấu trúc chung. Việc tinh chỉnh theo hướng tối giản giúp hạn chế can thiệp rộng, đồng thời hướng đến sự cân đối giữa các vùng trên gương mặt".

Bác sĩ Suk Jeong Hoon chỉ ra CEO Huyền Baby có gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng Baby Face. Ảnh: Lavish Clinic

Trong khuôn khổ buổi đào tạo chuyên môn hôm 4/4, bác sĩ Suk Jeong Hoon giải thích sâu về tạo hình Baby Face và phân tích cấu trúc gương mặt một số khách mời, gợi ý tinh chỉnh dựa trên tỷ lệ đường nét từng cá nhân.

"Việc đánh giá tổng thể cấu trúc gương mặt trước khi thực hiện các bước can thiệp rất quan trọng, quyết định kết quả làm đẹp tự nhiên hay không", ông Suk Jeong Hoon cho hay.

Trong phần thực hành, chuyên gia Hàn hướng dẫn đội ngũ bác sĩ Lavish Clinic phân tích tỷ lệ gương mặt và thao tác trên mẫu thực tế, qua đó làm rõ hơn nguyên tắc cân chỉnh theo phong cách thẩm mỹ tự nhiên.

Bác sĩ Suk Jeong Hoon hướng dẫn Bác sĩ Lavish thực hành kỹ thuật Baby Face trên mẫu thật. Ảnh: Lavish Clinic

Theo CEO Huyền Baby - nhà sáng lập Lavish Clinic, các buổi đào tạo với chuyên gia quốc tế là dịp để đội ngũ nơi đây cập nhật kiến thức và cách tiếp cận tạo hình gương mặt. Bên cạnh phần lý thuyết, chương trình tập trung phân tích cấu trúc gương mặt, xây dựng phương án phù hợp từng trường hợp và theo dõi kết quả sau thực hiện, qua đó hỗ trợ việc ứng dụng kỹ thuật vào thực tế.

"Các phương pháp tạo hình gương mặt theo phong cách Hàn đang thu hút sự quan tâm tại thị trường châu Á. Việc kỹ thuật này được giới thiệu trong nước góp phần mở rộng lựa chọn cho người có nhu cầu làm đẹp", nữ CEO nói thêm.

Thành lập năm 2018, Lavish Clinic - By Huyền Baby định hướng thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao, tập trung loạt giải pháp trẻ hóa không xâm lấn. Điểm mạnh là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, không gian làm đẹp bắt mặt và vị trí đắc địa - đối diện Saigon Center (Takashimaya, phường Sài Gòn).

Đầu tháng 8/2025, đơn vị nhận ba giải về Ultherapy Prime - giải pháp nâng cơ trẻ hóa - từ Merz (Mỹ) gồm: Top 10 đơn vị trị liệu xuất sắc, Top 3 bác sĩ trị liệu đạt điểm số cao nhất (BSCKI Phạm Phi Công) và cúp Authenticity (chứng nhận công nghệ chính hãng). Mới đây nhất, đơn vị nhận giải thưởng Top đơn vị trị liệu Sculptrix Density hàng đầu Việt Nam.

Phú Cát