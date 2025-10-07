Lavish Clinic - By Huyền Baby đầu tư mô hình làm đẹp quốc tế

Lavish Clinic - By Huyền Baby đầu tư loạt công nghệ từ Âu - Mỹ, không gian sang trọng và bác sĩ thường xuyên trải qua chương trình ở nước ngoài.

Doanh nhân Huyền Baby vừa tổ chức sự kiện mừng sinh nhật 7 tuổi Lavish Clinic, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, khách mời, trong đó có bác sĩ Park Ju Hyuk từ Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc.

Ở phần phác biểu, bác sĩ Park đánh giá: "Lavish Clinic - By Huyền Baby có chất lượng ngang tầm các trung tâm thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn, từ vị trí đắc địa, dịch vụ chuyên nghiệp đến không gian sang trọng, đạt chuẩn y khoa. Bên cạnh đó là hệ thống công nghệ mới nhất".

CEO Huyền Baby chụp lưu niệm cùng bác sĩ Park Ju Hyuk tại sự kiện hồi tuần trước. Ảnh: Lavish Clinic

Nhiều năm nay, CEO Huyền Baby luôn khắt khe trong việc lựa chọn đối tác quốc tế và khẳng định chỉ hợp tác với chuyên gia uy tín, có tầm ảnh hưởng. Trước đó cô từng mời bác sĩ Tino Solomon (London, Anh) về Việt Nam trực tiếp chuyển giao công nghệ trị sẹo rỗ, lỗ chân lông và trẻ hóa da.

Hướng tới trở thành hệ sinh thái làm đẹp toàn diện, Lavish Clinic đẩy mạnh đa dạng hóa, cập nhật liên tục xu hướng, giải pháp làm đẹp mới từ các tập đoàn nổi tiếng toàn cầu. Hiện đơn vị áp dụng nhiều dòng gồm: trẻ hóa da Mini Ultherapy (Linear Z, Hàn Quốc), se khít lỗ chân lông, trị sẹo rỗ Alma ResurFX từ châu Âu, Ultherapy Prime Maxpro, hỗ trợ nâng cơ Smas, tái tạo da Glowcell Potenza, Collafix tăng sinh collagen, Picosure Pro 2025 khắc phục nám (Mỹ), công nghệ săn da ExiPro (Exilis 360) từ Anh, tạo hình đường nét - trẻ hóa và phục hồi da (Thụy Sĩ, Nhật Bản).

Doanh nhân Huyền Baby bên các công nghệ mới nhất từ Âu - Mỹ. Ảnh: Lavish Clinic

Đơn vị còn quy tụ đội ngũ bác sĩ da liễu chuyên môn cao, với hơn 13 năm kinh nghiệm. Theo doanh nhân Huyền Baby, các bác sĩ thường xuyên tham dự chuỗi chương trình đào tạo trong nước lẫn quốc tế, nâng cao tay nghề, cập nhật xu hướng thẩm mỹ mới.

Bên canh đó, Lavish Clinic - By Huyền Baby đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng, không gian sang trọng. Khi đến làm đẹp, chị em lẫn phái mạnh được phục vụ thực đơn riêng, đưa đón tận nơi và nghỉ dưỡng tại chuỗi khách sạn hạng sang, tạo trải nghiệm làm đẹp thoải mái, hiệu quả kéo dài.

"Chúng tôi cố gắng tạo thật nhiều khác biệt để đáp ứng yêu cầu làm đẹp ngày càng khắt khe của sao Việt, doanh nhân, chính khách lẫn đông đảo khách hàng", doanh nhân Huyền Baby nói thêm.

Chuyên gia da liễu thăm khám, gợi phác đồ phù hợp từng người. Ảnh: Lavish Clinic

Thành lập năm 2018, nơi đây định hướng thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao, tập trung loạt giải pháp trẻ hóa không xâm lấn. Điểm mạnh là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, không gian làm đẹp bắt mặt và vị trí đắc địa - đối diện Saigon Center (Takashimaya, phường Sài Gòn).

Đầu tháng 8, Lavish Clinic - By Huyền Baby nhận ba giải về Ultherapy Prime - giải pháp nâng cơ trẻ hóa - từ Merz (Mỹ) gồm: Top 10 đơn vị trị liệu xuất sắc, Top 3 bác sĩ trị liệu đạt điểm số cao nhất (bác sĩ CKI Phạm Phi Công) và cúp Authenticity (chứng nhận công nghệ chính hãng).

Đông Vệ