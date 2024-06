Lavender By Chang cập nhật nhiều công nghệ làm đẹp mới

Thẩm mỹ viện hợp tác với nhiều tập đoàn thẩm mỹ quốc tế cập nhật các công nghệ làm đẹp không xâm lấn cao cấp, mang đến nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Hiện Lavender By Chang hợp tác với các đối tác quốc tế gồm: Candela, Biocell, Solta Medical Group, Cocoon Medical, Hydrafacial MD, Merz Aesthetic... Trong đó, trẻ hóa Thermage FLX, giảm cân thế hệ mới Carbolite, giảm béo Meoslipo Focus, trị nám Biocell Plus là những công nghệ được sao Việt yêu thích nhất tại thẩm mỹ viện này.

Lavender By Chang tại 60A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM. Ảnh: Lavender By Chang

CEO Lý Thùy Chang cho biết để trị nám tận gốc, ngoài Mela Expert Pro, Laser Pico Pro thì phác đồ trị nám tận gốc trẻ hóa toàn diện Biocell Plus "gây sốt" sau một năm ra mắt tại viện thẩm mỹ. Biocell Plus có khả năng xóa nám tận gốc, trẻ hóa da toàn diện, xóa mờ nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng da mịn màng... Hàng trăm khách hàng lựa chọn trị nám Biocell Plus, trong đó có loạt sao Việt nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Bảo Thy; hay dàn diễn viên VFC như Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Nhã Phương...

Làm trắng da cũng là thế mạnh của Lavender By Chang Spa khi thẩm mỹ viện sở hữu nhiều công nghệ làm trắng da độc quyền từ các tập đoàn thẩm mỹ tại Mỹ và châu Âu. Trong đó, công nghệ tắm trắng Max Steam, Infra Aquasonic; trắng da mặt White Plus, Lift White Extra... giúp da trắng bật tone sau buổi đầu tiên, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Để cải thiện lão hóa, níu giữ nét thanh xuân, thẩm mỹ viện mang đến hai công nghệ trẻ hóa hàng đầu Mỹ là trẻ hóa xóa nhăn Thermage FLX và nâng cơ Ultherapy. Chỉ sau một buổi duy nhất, khách hàng sẽ được xóa mờ nếp nhăn, nâng cơ căng da săn chắc, cải thiện da chùng nhão, chảy xệ, không cần xâm lấn.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những sao Việt đầu tiên trải nghiệm công nghệ giảm cân thế hệ mới Carbolite vừa được Lavender By Chang ra mắt. Ảnh: Lavender By Chang

Ngoài ra, viện thẩm mỹ còn sở hữu nhiều công nghệ giảm béo như hủy mỡ nội tạng Mesolipo Focus, hủy mỡ sóng âm True Shape RF, đông hủy mỡ thừa Cooltech Shape. Tùy cơ địa mỗi người, chỉ sau một liệu trình, khách hàng có thể giảm 6-8kg, siết eo hồi dáng thon gọn, hỗ trợ ngăn ngừa da chùng nhão, chảy xệ sau giảm cân. Đặc biệt, Lavender By Chang vừa ra mắt công nghệ giảm béo thế hệ mới Carbolite từ Tập đoàn thẩm mỹ Iskra Medical (Mỹ). Thẩm mỹ viện cam kết giảm ngay 10kg chỉ trong vòng một tháng (tùy cơ địa mỗi người), điêu khắc body chuẩn S-line mà không cần xâm lấn, không đau, không nằm viện.

Bên cạnh các phương pháp làm đẹp công nghệ cao, Lavender By Chang Spa luôn chú trọng về chất lượng nhân sự với đội ngũ bác sĩ trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ. Nhằm nâng cao tay nghề và làm chủ các công nghệ làm đẹp tối tân nhất, các bác sĩ tại đây được đào tạo trực tiếp bởi nhiều chuyên gia của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng ở Mỹ, châu Âu, Singapore... Quy trình thăm khám bằng máy móc hiện đại, đánh giá tình trạng, tư vấn phác đồ điều trị phù hợp và thực hiện liệu trình theo chuẩn Bộ Y tế nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn và nhanh chóng.

Khi đến thẩm mỹ viện, khách hàng không chỉ được đón tiếp chu đáo mà còn được trải nghiệm không gian sang trọng nhờ thiết kế hiện đại chuẩn châu Âu, nội thất cao cấp nhập khẩu. Lavender By Chang được coi là một trong những "luxury spa" đầu tiên tại Việt Nam, mang lại trải nghiệm dịch vụ làm đẹp 5 sao cho khách hàng. Khách hàng sẽ được phục vụ bánh ngọt, nước hoa quả, đưa đón xe sang khi đến làm đẹp.

Bà Lý Thùy Chang - CEO Lavender By Chang (thứ tư, từ phải sang) nhận giải thưởng Top 1 thẩm mỹ công nghệ cao châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Lavender By Chang

Trong suốt 17 năm hình thành và phát triển, Lavender By Chang Spa giành được nhiều giải thưởng trong ngành thẩm mỹ trong nước và quốc tế như: Top 1 thẩm mỹ công nghệ cao châu Á - Thái Bình Dương; Top 1 trẻ hóa Thermage châu Á - Thái Bình Dương; Top 1 trắng da công nghệ cao hàng đầu Việt Nam; Viện thẩm mỹ điều trị Ultherapy tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương...

Hải My