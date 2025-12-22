Lauren Sánchez diện mốt 'vợ ông trùm' đón tuổi 56

Cựu MC Lauren Sánchez - vợ tỷ phú Jeff Bezos - diện phong cách mob wife trong tiệc sinh nhật.

Lauren Sánchez tổ chức tiệc xa hoa cùng nhà Kardashian. Cô mặc quần legging, crop top trễ vai và áo khoác lông họa tiết da báo. Người đẹp tôn chân bằng giày platform cùng tông cao 10 cm, tóc uốn xoăn lọn to.

Kiểu mặc và làm đẹp của cô mang đậm nét đặc trưng của mob wife ("vợ ông trùm"). Phong cách gợi hình ảnh vợ của những trùm mafia, băng đảng khét tiếng thời xưa, thường diện đồ sang trọng và gợi cảm, phô trương vẻ ngoài giàu có và hào nhoáng của thập niên 1980. Họ luôn xuất hiện với áo khoác lông thú đắt đỏ, trang phục họa tiết da động vật, để tóc bồng bềnh, trang điểm mắt khói tạo vẻ u tối, son đỏ, kính râm to bản và trang sức vàng.

Lauren Sánchez (trái) tạo dáng bên mẹ con ngôi sao truyền hình Kris Jenner và Khloé Kardashian. Ảnh: Instagram Khloé Kardashian

Mốt "vợ ông trùm" gây sốt từ năm 2024 đến nay. Ngoài Lauren Sánchez, người mẫu Georgina Rodriguez - vợ sắp cưới của siêu sao Ronaldo, Kendall Jenner, Jennifer Lopez cũng chuộng phong cách này.

Trong tiệc sinh nhật của Sánchez, bà Kris Jenner và con gái Khloé Kardashian cũng mặc đồ theo hơi hướng mob wife. Bà Kris phối váy ngắn với áo khoác lông thắt nơ. Khloé chọn đầm quây ngực, choàng khăn lông thú.

Trước đó, Sánchez cũng tổ chức nhiều bữa tiệc khác nhân tuổi mới. Hôm 17/12, cô đi chơi với bạn bè tại nhà hàng Alba ở Los Angeles. Người đẹp diện áo lông thú dáng dài màu xanh navy phiên bản giới hạn của Schiaparelli, giá 10.200 USD (268,4 triệu đồng). Vợ tỷ phú Jeff Bezos phối đồ với kính râm Prada, túi hình cầu đính pha lê của Chanel thuộc bộ sưu tập Métiers d'Art 2025, giá 20.900 USD (hơn 550 triệu đồng).

Lauren Sánchez (phải) diện cả bộ cánh hơn 30.000 USD đi ăn mừng với bạn bè ở Los Angeles. Ảnh: Backgrid

Theo Pagesix, vợ chồng nhà sáng lập Amazon đang sắp xếp công việc để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới. 2026 được cho là năm bận rộn và có nhiều kế hoạch quan trọng của họ, khi cả hai trở thành nhà tài trợ chính cho Met Gala và triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ngày 4/5/2026. Quyết định này của họ dấy lên nhiều tranh cãi.

Theo Vogue, cặp vợ chồng đã định hình thẩm mỹ, nội dung triển lãm và đang tham gia các khâu cho sự kiện. Đầu xuân năm sau, cả hai sẽ quyết định danh sách khách mời. Một nguồn tin nói với Daily Mail tỷ phú Mỹ được cho đang lên kế hoạch mua lại tờ Vogue làm quà tặng vợ.

Lauren Sánchez trở nên nổi tiếng khi hẹn hò và cưới tỷ phú Jeff Bezos - ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ - cuối tháng 6. Cô từng là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Cả hai công khai mối quan hệ năm 2019, sau khi chia tay người cũ.

Họa Mi (theo Pagesix)