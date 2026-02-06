Lẩu Việt trong mắt các chuyên gia Michelin

Món lẩu Việt Nam không chỉ được yêu thích bởi hương vị mà còn chạm đến một điều rất bản năng: niềm vui của sự sum họp và sẻ chia, theo đánh giá của các chuyên gia Michelin.

Trên thế giới, nhiều thực khách có thể đã quen với lẩu cay Tứ Xuyên và Trùng Khánh, lẩu shabu-shabu và sukiyaki đậm đà của Nhật Bản hay lẩu jeongol phong phú của Hàn Quốc. Nhưng khi du nhập vào Việt Nam, món ăn này đã được bản địa hóa một cách trọn vẹn, trở thành tấm gương phản chiếu tư duy ẩm thực của người Việt: sự tôn trọng với tính hài hòa, niềm yêu thích hương vị thanh, tinh tế và văn hóa đề cao sự sum vầy, Michelin Guide viết.

Các chuyên gia của Michelin Guide đã tìm hiểu điều làm nên sự đặc biệt của lẩu Việt thông qua câu chuyện với một đầu bếp nhà hàng nhận danh hiệu Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng) tại TP HCM.

"Phong phú, tinh tế và tự nhiên", đầu bếp này trả lời khi được hỏi về lẩu, một trong những món ăn phổ biến ở Việt Nam. Sự phong phú đến từ nguyên liệu, sự tinh tế nằm ở các loại gia vị và sự tự nhiên trong cách nấu nước dùng.

Lẩu tại một nhà hàng Bib Gourmand ở TP HCM. Ảnh: Michelin Guide

Không có ghi chép chính xác về thời điểm lẩu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng giữa những năm 1960, những nồi lẩu nghi ngút khói đã bắt đầu xuất hiện trên bàn tiệc của nhiều nhà hàng danh tiếng tại TP HCM. Thực khách miền Nam nhanh chóng đón nhận món ăn này và biến nó thành của riêng mình, từ đó hình thành nhiều biến tấu như lẩu mắm, lẩu thập cẩm, lẩu đuôi bò, thậm chí cả lẩu rắn.

Lẩu Việt Nam tôn vinh sự thuần khiết tự nhiên của từng nguyên liệu. Vì vậy, nước dùng thường được nấu thanh nhẹ và trong để hương vị nguyên bản được tỏa sáng, rồi tinh chỉnh nhằm đạt đến sự cân bằng và tao nhã.

Đến đầu những năm 2000, lẩu tiếp tục hành trình lan tỏa ra miền Bắc, trở thành một phần của đời sống ẩm thực thường nhật tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành lân cận và cả miền Trung. Không chỉ được yêu thích bởi hương vị, lẩu còn chạm đến một điều rất bản năng: niềm vui của sự sum họp và sẻ chia.

Hơn cả một món ăn, lẩu tạo nên một nhịp điệu chung trên bàn ăn. Những câu chuyện kéo dài, tiếng cười dịu lại, và thời gian dường như chậm hơn khi nồi lẩu sôi.

Lẩu cũng tôn trọng cá tính của mỗi người. Từ cùng một nồi nước dùng, ai cũng có thể lựa chọn theo sở thích của mình. Người thích vị thanh, người chuộng đậm đà, người ưu tiên rau củ, người mê hải sản. Không vội vã, không áp đặt, chỉ có một cảm thức hài hòa rất Việt Nam, nơi mỗi cá tính đều tìm được vị trí của mình trong một bữa ăn chung.

Lẩu hàu hữa và ba chỉ. Ảnh: Michelin Guide

"Lẩu thay đổi theo từng vùng miền, giống như khí hậu và giọng nói của chúng ta vậy", đầu bếp Michelin chia sẻ thêm. Nơi nào có biển, nơi đó có lẩu hải sản. Nơi có rừng, sẽ có lẩu nấm hoặc gà nấu với lá rừng. Nơi có sông ngòi sẽ có lẩu cá ăn kèm bông điên điển, rau thủy sinh hoặc lẩu mắm. Mỗi vùng đều có những phiên bản lẩu riêng, phản ánh trọn vẹn "linh hồn" của vùng đất ấy.

Ở miền Bắc, lẩu thường được xây dựng trên nền nước dùng trong, hương vị thanh nhẹ. Vị ngọt dịu đến từ xương và quá trình ninh chậm, kiên nhẫn, chứ không dựa vào gia vị đậm. Với bốn mùa rõ rệt, những tháng lạnh tự nhiên trở thành thời điểm lý tưởng cho các món lẩu như lẩu gà lá giang (vị chua) hay lẩu riêu cua ăn kèm bắp bò.

Ngoài ra, Michelin còn gợi ý một số loại lẩu và các địa điểm mà thực khách khuyên dùng như lẩu hàu sữa bò ba chỉ của Nhà Tú (TP HCM), lẩu hải sản ở Mỹ Hạnh (Đà Nẵng), lẩu lươn (Hà Nội Garden).

Tâm Anh (theo Michelin Guide)