Lau Pa Sat - thiên đường ẩm thực Singapore nơi Tổng thống Pháp ghé ăn tối

Vừa đến Singaproe, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thiên đường ẩm thực đường phố Lau Pa Sat, nơi thu hút đông người dân và du khách.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm chính thức hai ngày của Tổng thống Pháp tới Singapore cuối tuần qua là Lau Pa Sat, khu ẩm thực đường phố nổi tiếng của "Đảo quốc sư tử".

"Chúng tôi bắt đầu bằng chuyến thăm bằng trải nghiệm văn hóa ẩm thực đường phố sôi động của Singapore với nhiều món ăn địa phương. Trong bữa tối, chúng tôi đã thảo luận sâu và hiệu quả về diễn biến toàn cầu và khu vực", Thủ tướng Singapore đăng trên mạng xã hội. Hai lãnh đạo cùng các phu nhân đến khu ẩm thực lúc hơn 21h và ở đó khoảng 45 phút.

Không gian bên ngoài của Lau Pa Sat. Ảnh: Tripadvisor

Được xây dựng vào thế kỷ 19, khu ăn uống Lau Pa Sat còn gọi là chợ Telok Ayer, một điểm đến nổi tiếng mang đậm nét văn hóa Singapore. Lau Pa Sat nằm giữa trung tâm tài chính, ở khu Raffles Quay, có kiến trúc hình bát giác, nổi bật với cấu trúc sắt đúc theo phong cách kiến trúc Victoria, các cột trang trí công phu.

Nơi đây đã được cải tạo nhiều lần, gần nhất năm 2013 với chi phí 4 triệu SGD, biến thành một trung tâm ẩm thực hiện đại nhưng vẫn có nét cổ kính. Kỹ sư đô thị của Singapore, James MacRitchie, đã giữ lại hình dáng cơ bản, bổ sung thêm một tòa tháp đồng hồ và cấu trúc gang mới. Phần khung được đúc ở Glasgow (Scotland) trước khi vận chuyển và lắp ráp tại Singapore. Lau Pa Sat được xếp hạng di tích quốc gia năm 1973.

Lau Pa Sat có khoảng 200 quầy hàng với đủ loại đồ ăn từ các nền ẩm thực châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và ẩm thực phương Tây. Trong đó, đồ ăn Singapore chiếm khoảng 70%. Một số món nổi bật gồm satay (xiên nướng), cơm gà Hải Nam, nasi lemak (cơm dừa), cua sốt ớt, laksa (bún nước), gà rán, trứng đúc hàu. Đồ ăn có giá bình dân từ khoảng 1 SGD đến 10 SGD một suất (20.000 đồng đến 200.000 đồng).

Có một số quầy hàng và đồ ăn nằm trong danh sách của Cẩm nang Michelin như mì xào với wok hei đặc trưng, nasi lemark với gà, sambal cay và ikan bilis. Các loại đồ uống có như trà chanh, bia, nước ép trái cây.

Lau Pa Sat mở cửa 24/24, đông nhất vào buổi trưa ngày thường và chiều tối các ngày cuối tuần. Đến đây vào khoảng 19h, du khách sẽ chìm trong con phố satay street với vô số lựa chọn. Khu ẩm thực dễ dàng tiếp cận bằng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó thuận tiện nhất là tàu điện ngầm MRT, gần bến Raffles Place và Downtown.

Các điểm du lịch nổi tiếng quanh Lau Pa Sat gồm có Gardens by the Bay, Marina Bay Sands, Công viên Sư tử biển (Merlion Park), khu phố Tàu (China Town), khu phố Ấn Độ (Little Indian), National Gallery Singapore. Một số tour dừng tại đây cho du khách tự khám phá.

Du khách lưu ý mang theo tiền mặt vì một số quầy không chấp nhận thanh toán mã QR hoặc thẻ. Hãy mặc đồ thoải mái vì khu vực ngoài trời có thể nóng. Đặt đồ ăn lên bàn để giữ chỗ trước khi đi mua thêm các đồ khác.

Trên diễn đàn du lịch nổi tiếng thế giới Tripadvisor, Lau Pa Sat cũng nhận được nhiều đánh giá từ du khách khắp thế giới. "Có thể tìm được mọi thứ đồ ăn ở đây", "Không gian rộng rãi, có lối đi cho người khuyết tật", "Đồ ăn rẻ mà ngon, không khí rất sôi động". Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng nơi này đồ ăn không đặc biệt và giá hơi cao hơn so với các trung tâm ẩm thực khác trong thành phố. Một số quầy hàng có hiện tượng chèo kéo khách.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Singapore đi ăn quà vặt Thủ tướng Singapore và Tổng thống Pháp trải nghiệm ẩm thực đường phố Singapore ngày 29/5. Video:Facebook/Lawrence Wong

Tâm Anh (theo Visit Singapore, Tripadvisor)