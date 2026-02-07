Lầu Năm Góc tuyên bố cắt quan hệ với Đại học Harvard

Bộ Quốc phòng Mỹ nói sẽ cắt quan hệ với Đại học Harvard, chấm dứt mọi chương trình huấn luyện quân sự, học bổng nghiên cứu, cấp chứng chỉ với trường này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 6/2 tuyên bố Đại học Harvard "không còn đáp ứng nhu cầu" của Lầu Năm Góc hay quân đội Mỹ.

"Trong thời gian quá dài, chúng tôi đã gửi những sĩ quan xuất sắc và sáng giá nhất đến Harvard với hy vọng họ sẽ hiểu hơn và trân trọng hơn tầng lớp chiến binh của chúng tôi", ông Hegseth nói. "Thay vào đó, quá nhiều sĩ quan đã quay lại với bề ngoài quá giống Harvard, đầu óc đầy những tư tưởng cực đoan và toàn cầu hóa, vốn không giúp cải thiện lực lượng chiến đấu".

Trong bài đăng riêng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Harvard theo chủ nghĩa woke (thức tỉnh) còn Lầu Năm Góc thì không. Woke là thuật ngữ chỉ việc nâng cao nhận thức về các định kiến trong xã hội như phân biệt chủng tộc, giới tính hay kỳ thị cộng đồng LGBTQ+.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết bắt đầu từ năm học 2026-2027, cơ quan này sẽ ngừng các chương trình giáo dục quân sự chuyên nghiệp sau đại học, học bổng nghiên cứu và cấp chứng chỉ với Đại học Harvard. Các quân nhân đang theo học dở tại Harvard vẫn có thể hoàn thành khóa học.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Nhà Trắng tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Những chương trình tương tự tại các đại học khác thuộc Ivy League sẽ được xem xét trong những tuần tới. Ivy League là nhóm 8 trường đại học tư thục danh giá ở Đông Bắc Mỹ.

Quân đội Mỹ cung cấp cho các sĩ quan nhiều cơ hội để tham gia các chương trình giáo dục sau đại học tại các trường đại học quân sự, cũng như ở những cơ sở dân sự như Harvard.

Việc các quân nhân theo học tại trường dân sự danh tiếng như Harvard mang lại ít lợi ích trực tiếp hơn về công việc so với người làm trong môi trường dân sự, nhưng những khóa đào tạo này giúp họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà tuyển dụng sau khi xuất ngũ.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Đại học Harvard, bắt nguồn từ các yêu cầu cải cách mà Nhà Trắng đặt ra đối với ngôi trường danh giá này.

Chính quyền ông Trump đã cắt hàng tỷ USD tiền tài trợ nghiên cứu cho Harvard và tìm cách cấm đại học này tuyển sinh viên nước ngoài, sau khi trường bác bỏ loạt yêu cầu cải cách từ chính phủ hồi tháng 4/2025. Nhà Trắng cho biết đang trừng phạt Harvard vì dung túng cho tư tưởng bài Do Thái bên trong nhà trường, trong khi đại học này cho rằng đang bị trả đũa bất hợp pháp vì không chấp nhận tư tưởng của chính quyền.

Harvard đã nộp hai đơn kiện nhằm vào chính quyền ông Trump và được thẩm phán liên bang ủng hộ trong cả hai vụ. Chính quyền Tổng thống Trump đang kháng cáo.

Căng thẳng từng dịu xuống vào mùa hè năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ úp mở về một thỏa thuận sắp đạt được với Đại học Harvard. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không thành hiện thực.

Ông Trump hôm 2/2 yêu cầu trường phải bồi thường một tỷ USD nếu muốn được khôi phục nguồn tài trợ liên bang, gấp đôi so với con số được đề cập trước đây.

Phạm Giang (Theo AP)