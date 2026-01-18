Lầu Năm Góc có thể điều 1.500 quân đến Minnesota

Quan chức Lầu Năm Góc cho hay gần 1.500 quân nhân đã được lệnh sẵn sàng triển khai tới bang Minnesota, nơi đang diễn ra biểu tình phản đối ICE.

Washington Post ngày 18/1 dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết hai tiểu đoàn bộ binh thuộc biên chế Sư đoàn Dù số 11 của lục quân Mỹ, đóng tại bang Alaska, đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng điều động tới Minnesota, trong trường hợp tình trạng bạo lực tại bang này leo thang.

Số quân nhân này là lực lượng chuyên làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết giá lạnh, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Minnesota. Các quan chức Mỹ giấu tên mô tả động thái trên đang được "lên kế hoạch cẩn thận".

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối đưa ra bình luận. Nhà Trắng cho biết "chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ quyết định nào mà Tổng thống có thể đưa ra hoặc không" là điều bình thường với Lầu Năm Góc.

Thông tin xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/1 đe dọa sẽ kích hoạt đạo luật chống nổi loạn, nếu giới chức bang Minnesota không thể ngăn chặn người biểu tình "tấn công" các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Lực lượng hành pháp bắt một người đàn ông trong cuộc biểu tình tại Minneapolis, Minnesota hôm 17/1. Ảnh: AP

Đây là đạo luật liên bang có từ năm 1807, cho phép tổng thống nắm quyền kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia của một bang hoặc triển khai quân đội ở trong nước để trấn áp "nổi loạn".

Nếu lời đe dọa của ông Trump thành sự thật, động thái sẽ đánh dấu lần đầu tiên đạo luật chống nổi loạn được tổng thống Mỹ kích hoạt kể từ năm 1992, thời điểm ông George H.W. Bush điều động quân đội để đối phó tình trạng bạo loạn ở thành phố Los Angeles.

Kích hoạt đạo luật này thường được coi là biện pháp cuối cùng, khi lực lượng hành pháp không còn đủ khả năng duy trì trật tự.

Tổng thống Trump cho biết nếu được kích hoạt, đạo luật chống nổi loạn sẽ giúp "nhanh chóng chấm dứt trò hề đang diễn ra ở bang vốn từng vĩ đại này". Ông hôm 16/1 dường như dịu giọng đi khi tuyên bố hiện chưa có lý do để kích hoạt đạo luật, song vẫn cảnh báo rằng "sẽ sử dụng nếu cần thiết".

Bang Minnesota trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền ông Trump kể từ ít nhất là tháng 12/2025, thời điểm Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn mang tên Metro Surge. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần này đã khiến hàng trăm người bị bắt, đồng thời làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người biểu tình và đặc vụ liên bang.

Đặc vụ ICE đã bắn hai người ở Minnesota trong tháng này, khiến công dân Mỹ Renee Good thiệt mạng và làm bị thương người nhập cư Venezuela Julio Cesar Sosa-Celis. Giới chức Minnesota đã kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trên, cho rằng tăng cường lực lượng hành pháp ở bang này là động thái vi phạm Hiến pháp và mang mục đích chính trị.

Phạm Giang (Theo Washington Post, Reuters)