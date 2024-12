Last Christmas, Happy New Year 'sầu thảm' vẫn được nghe nhiều

Dù ca từ u buồn, những ca khúc này vẫn tiếp tục vang lên, khơi gợi những hoài niệm và cảm xúc đặc biệt mỗi dịp Giáng sinh, năm mới.

Đi qua đường phố, ghé nhiều quán cà phê, tôi lại bắt gặp nhiều nơi ngân lên giai điệu Last Christmas của nhóm Wham!, bên cạnh những khúc tươi vui dịp Giáng sinh. Dù lời bài hát kể về một câu chuyện tình yêu tan vỡ (tỏ tình vào dịp Giáng sinh nhưng bị khước từ), đây vẫn là một bản nhạc mùa Noel quen thuộc trên toàn thế giới.

Ca khúc nói lên tâm trạng u sầu của một kẻ thất tình, tưởng như không phù hợp với tinh thần ấm áp của ngày lễ, nhưng chính giai điệu dễ nhớ, giàu cảm xúc đã giúp bài hát trở thành một phần không thể thiếu trong đêm Giáng Sinh.

Tương tự, mỗi dịp cuối năm, giai điệu quen thuộc của bài Happy New Year lại vang lên khắp nơi, từ cửa hàng, quán xá đến các buổi liên hoan gia đình.

Với nhiều người, điệp khúc "Happy New Year, Happy New Year..." đã trở thành một phần không thể thiếu trong không khí cuối năm. Giai điệu rộn ràng này dễ gợi lên cảm giác sum họp, nhưng ít ai chú ý rằng lời bài hát lại mang nội dung đầy suy tư.

Nếu dịch sang tiếng Việt, ca từ của bài Happy New Year kể về những giấc mơ tan vỡ, nỗi buồn trước sự vô nghĩa của đời người và cả sự khắc nghiệt của thời gian. Đây không phải một ca khúc mang lại sự phấn khởi hay tươi mới đúng với tinh thần năm mới mà chúng ta thường kỳ vọng.

Đã có những ý kiến cho rằng không nên hát hay phát mấy bài nội dung ca từ buồn như trên vào dịp Noel hay Năm mới, nhưng nhiều người vẫn yêu thích bài hát này nhờ vào giai điệu sâu lắng, dễ cảm nhận. Một số người chia sẻ rằng, chính điệp khúc "Happy New Year, Happy New Year" đã mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Còn nỗi buồn của Last Christmas ư? Buồn là một phần tất yếu của cuộc sống khi ta ôn lại chuyện cũ để hướng về tương lai.

Bìa đĩa đơn "Last Christmas" của nhóm Wham!, tròn 40 năm, kể từ Giáng sinh 1984.

Tôi cho rằng, nhờ những bài hát như Happy New Year hay Last Christmas cho thấy âm nhạc cuối năm không chỉ dừng lại ở những giai điệu vui tươi, mà còn bao hàm cả sự lắng đọng.

Âm nhạc có khả năng kết nối cảm xúc, giúp mỗi người sống trọn vẹn với những khoảnh khắc đặc biệt, dù vui hay buồn.

Chính sự phong phú ấy đã khiến các bài hát này trở thành một phần ký ức đẹp, như dịp nhớ lại những nốt trầm của năm sắp qua.

Nhật