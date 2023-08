Laser PicoWay - giải pháp xóa xăm, trị nám và trẻ hóa da

Laser PicoWay, thiết bị làm đẹp từ Mỹ, với công nghệ laser pico giây gồm 4 bước sóng, hỗ trợ trẻ hóa da, xóa xăm... và nhiều loại tổn thương sắc tố khác.

Laser PicoWay có công suất cao và độ rộng xung cực ngắn (một phần nghìn tỷ giây), tạo cơ chế tác động quang âm mạnh mẽ (photo-acoustic), phá vỡ các mô đích là mực xăm hoặc melanin thành các hạt siêu nhỏ để hệ thống đại thực bào dễ dàng thu dọn, rồi loại bỏ khỏi cơ thể, giảm thời gian và số lần trị liệu. PicoWay sở hữu 4 bước sóng 1.064nm, 532nm, 785nm và 730nm trên cùng một hệ thống, cho phép trị liệu đa dạng các tổn thương sắc tố, đồng thời xóa các màu mực xăm và hình xăm trên mọi loại da.

Bác sĩ tại Ánh Tú Clinic thực hiệu liệu trình Laser Picoway cho bệnh nhân. Ảnh: Ánh Tú Clinic

Bác sĩ Ánh Tú cho biết bước sóng 730nm có đặc tính hấp thu mạnh melanin và những màu xanh (xanh lục, xanh lá trong các hình xăm khó). Ngoài ra, Laser PicoWay còn tùy chọn thêm đầu chiếu Resolve ở chế độ phân đoạn vi điểm hai bước sóng (1064 và 532nm).

Resolve 1064nm và Resolve Fusion 532nm với Holographic cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại, sau đó tái tạo hình ảnh 3 chiều trong một chùm tia laser. Cơ chế tác động xung quang âm siêu ngắn tạo các đứt gãy mô liên kết không tăng nhiệt, từ đó hỗ trợ tăng sinh mô, tái tạo da, trẻ hóa, săn chắc da hiệu quả cao mà không cần nghỉ dưỡng.

Xóa xăm trước và sau khi laser Picoway. Ảnh: Ánh Tú Clinic

Tina Alster - giáo sư lâm sàng về da liễu (Bệnh viện Đại học Georgetown, Viện nghiên cứu laser thẩm mỹ Washington) cho biết công nghệ PicoWay với xung siêu ngắn sử dụng ít năng lượng hơn nhưng cho hiệu quả lâm sàng nhanh. Bước sóng Nd:YAG 1064nm có thể trị liệu trên phổ rộng các loại da và việc giảm năng lượng trị liệu cũng làm giảm các tổn thương da. Giáo sư nhấn mạnh giải pháp này sẽ tạo nhiều thay đổi trong mảng trị liệu sắc tố da và xóa xăm. PicoWay được FDA (Mỹ), CE (châu Âu) chứng nhận tính an toàn và hiệu quả trong điều trị nám da, bớt sắc tố.

Khách hàng có thể tiết kiệm thời gian trị liệu nhờ số lần giảm bằng một nửa so với trước đây, ít khó chịu hơn và không cần nghỉ dưỡng. Tạp chí Medical Insight, The Aesthetic Guide Mỹ chọn công nghệ Laser Pico giây tốt nhất trong hệ thống giải thưởng The Aesthetic Industry Awards. Tại Việt Nam, nghiên cứu sử dụng laser PicoWay trong xoá xăm tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM đã được công bố quốc tế trên tạp chí khoa học nổi tiếng Lasers in Surgery and Medicine vào tháng 11/2020.

Nám da trước và sau khi điều trị với laser PicoWay. Ánh Tú Clinic

Gần đây, laser PicoWay cũng đã được lắp đặt và chuyển giao đến Phòng khám da liễu thẩm mỹ Ánh Tú. (Ánh Tú Clinic). Theo BS CKII Đoàn Văn Lợi Em, phòng khám lựa chọn công nghệ laser PicoWay vì sự an toàn và hiệu quả trên làn da châu Á, nhằm hướng đến các phương châm phục vụ gồm: Kết hợp chặt chẽ giữa nghệ thuật và công nghệ (Art & Technology); Kết hợp giữa chăm sóc da thẩm mỹ và điều trị bệnh lý (Aesthetics & Treatment): Phòng khám an toàn trong mỗi dịch vụ và tận tâm với từng khách hàng; Khách hàng an tâm khi đến và tự tin khi về.

