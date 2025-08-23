Laroi hát ca khúc tỷ view 'Stay' cùng 50.000 khán giả Việt

-
22h30
Sau những phút "quẩy không ngừng", nam ca sĩ chậm lại với những bản ballad, chạm vào cảm xúc của khán giả. Hàng nghìn fan ở dưới đã cùng hòa giọng với anh trong những giai điệu lắng đọng trong Where Does Your Spirit Go? Đây là một bản ballad nói về mất mát và hành trình vượt qua đau buồn được anh viết để tưởng nhớ người bạn của mình. Ca khúc được Laroi lần đầu trình diễn ở Coachella rồi phát hành tháng 4/2023 với hy vọng giúp những ai đang trải qua điều tương tự bớt cô đơn.
Tới bản hit Without You, nam ca sĩ kêu gọi khán giả bật flash khi biểu diễn. The Kid Laroi cất giọng giữa ánh sáng lấp lánh rọi chiếu của fan. Anh đi xuống phía dưới hát cùng hàng vạn khán giả. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui khi nhận được sự cổ vũ của fan trong lần đầu tiên sang Việt Nam biểu diễn. Anh không tiếc lời khen khán giả Việt Nam đáng yêu.
Trình diễn liên tục trong tiết mục dài 30 phút, nam ca sĩ vẫn rất nhiệt ở những ca khúc cuối. Anh dành bản hit tỷ view Stay đến tận những giây cuối, khiến khán giả phấn khích và hát theo không ngừng.
Trong lúc khán giả tưởng The Kid Laroi đã khép lại màn trình diễn và xuống sân khấu, anh bất ngờ trở lại diễn tiếp thêm một loạt ca khúc và bùng nổ với Nights like this.
-
22h05
The Kid Laroi xuất hiện
The Kid Laroi - nghệ sĩ trẻ đang dẫn đầu xu hướng âm nhạc Gen Z toàn cầu xuất hiện từ dưới sân khấu lên trong tiếng hò reo của fan. Anh thể hiện loạt ca khúc Stay, Thousand Miles, Baby I'm Back, How does it feel?, Without You, So done.
Đến sân khấu 8Wonder, The Kid Laroi chọn trang phục phá cách với vest phía trên, phối cùng quần short, đeo kính đen. Trong các tiết mục, nam ca sĩ biểu diễn cùng ban nhạc cùng các thiết bị âm thanh riêng - yêu cầu đặc biệt nghệ sĩ GenZ này cho chương trình. The Kid Laroi cùng êkíp liên tục tương tác với nhau, với máy quay, giữ nhiệt trên sân khấu.
The Kid Laroi tên thật Charlton Kenneth Jeffrey Howard, sinh năm 2003 tại Waterloo, Sydney, Australia. 13 tuổi, anh và DJ Ladykiller lập bộ đôi Dream Team, biểu diễn tại các sân khấu địa phương. Nghệ sĩ được yêu mến toàn cầu nhờ nhiều bản hit, trong đó có Stay kết hợp cùng Justin Bieber, đứng nhất Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp và vào Top 10 tổng cộng 17 tuần.
-
21h30
Giữa chương trình, ban tổ chức có món quà bất ngờ cho khán giả. Những bản hit quen thuộc lần lượt được bật lên như Bật tình yêu lên, Giá như... Bất cứ ai tự tin hát theo đều được MC trao quà.
Khoảnh khắc đặc biệt của đêm nhạc khi ca khúc Phép màu của Maydays vang lên, 50.000 khán giả đã cùng hòa giọng. Càng về cuối chương trình, không khí càng nóng lên bởi sự xuất hiện của các bản hit sôi động.
-
21h10
Tiết mục song ca đặc biệt giữa J Balvin và Tlinh
Sau hai bản hit solo, J Balvin giới thiệu màn trình diễn của mình sẽ có một "khách mời đặc biệt". Dứt lời, sân khấu bùng nổ khi tlinh xuất hiện trên sân khấu, cùng J Balvin làm mới lại ca khúc I like it. Đây là khoảnh khắc được đạo diễn Blone Nguyễn giữ bí mật đến tận phút cuối để mang đến cảm xúc cho khán giả.
Lần đầu hợp tác cùng sao lớn như J Balvin, Tlinh cho biết tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Nữ ca sĩ chọn trang phục màu tím theo trend Y2K đang hot.
Ngay sau màn trình diễn, khán đài 8Wonder bùng nổ khi hai lá cờ Việt Nam và Colombia được tung bay trên sân khấu. J Balvin tràn đầy hào hứng khi giới thiệu mình đến từ Colombia - đất nước Trung Mỹ với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Tlinh cũng không quên cảm ơn anh đã mời cô trong tiết mục đặc biệt này. Theo ban tổ chức, hình ảnh hai lá cờ trên sân khấu thể hiện thông điệp của đêm nhạc: Where Local Beats Become Global Wonders (tạm dịch: Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu). Theo đó, chương trình như một "phòng thí nghiệm" âm nhạc, cái nôi và bệ phóng sáng tạo của Moments of Wonder, mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc. Tại "phòng thí nghiệm" này, nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa của nghệ sĩ quốc tế, mang đến những kết hợp tiên phong cho thị trường. Điểm khác biệt của Wonder Sound Lab nằm ở mô hình First-time Global Collab: mỗi mùa chỉ duy nhất một màn kết hợp Việt Nam - quốc tế, vừa đánh dấu bước tiến mới, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám mơ giấc mơ toàn cầu.
"Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam xuyên suốt các màn trình diễn thể hiện ý nghĩa đặc biệt vào thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", ban tổ chức nhấn mạnh.
Phần còn lại của màn trình diễn, J Balvin khoe chất giọng ngọt ngào. Xen kẽ các tiết mục, anh không ngừng bày tỏ tình cảm với fan, liên tục nói "I love Vietnam" (Tôi yêu Việt Nam).
Mai Anh (Hà Nội) hào hứng chia sẻ rằng thích rất nhiều nghệ sĩ trong dàn line-up lần này, đặc biệt là Tlinh. Trước khi đến đây, cô đã rất mong chờ thần tượng hát Nữ siêu anh hùng và không ngờ còn được mãn nguyện gấp đôi khi được nghe Tlinh kết hợp với nghệ sĩ quốc tế như J Balvin.
"Hình ảnh Tlinh xuất hiện với Quốc kỳ Việt Nam khiến mình hết sức tự hào, đặc biệt khi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Ca sĩ Việt có thể sánh vai, song ca cùng nghệ sĩ quốc tế cũng thể hiện dấu ấn của nền âm nhạc nội địa", Mai Anh nói thêm.
-
20h50
J Balvin chào fan với tiếng hô vang Việt Nam
Sau 10 phút sâu lắng với Moments of love, J Balvin trở lại sân khấu với bản hit đình đám toàn cầu Loco contigo. Nam ca sĩ diện cả cây đỏ cùng kính đen, giữa màn trình diễn, nam ca sĩ đi khắp từng góc sân khấu để tương tác với các fanzone. Mỗi khi anh bước đến, khán giả sẵn sàng giơ cao lightstick để tạo nên "biển đỏ" rực rỡ, thắp sáng quảng trường tại Trung tâm triển lãm Quốc gia.
Anh cũng đầu tư lớn cho màn trình diễn khi mang tượng đầu người khổng lồ lên sân khấu. Sau khi đốt cháy sân khấu với Loco Contigo, "hoàng tử Latin" tiếp tục mang đến 8Wonder hai bản hit tỷ view Mi Gente và Taki Taki. Ngay khi Taki Taki vang lên, cả khán đài rung động với tiếng reo hò. Khán giả đồng loạt hô vang khi DJ gọi "Việt Nam".
J Balvin cũng liên tục hô tên Việt Nam khi chia sẻ đây là lần đầu tiên diễn tại đây. Anh cũng đưa mic cho khán giả đồng thanh "say my name" mỗi khi điệp khúc này vang lên.
Hải Chi (Hà Nội) cho biết vừa về Việt Nam thời gian ngắn sau thời gian du học nên cô luôn cố gắng ghi lại nhiều kỷ niệm nhất với bạn bè tại Hà Nội. 8Wonder đã giúp cô có khoảnh khắc tuyệt vời bên bạn bè và cả thần tượng của mình - J Balvin.
"Điều làm tôi ấn tượng nhất là cách anh liên tục hô vang ‘Việt Nam’ và kêu gọi khán giả cùng hát, khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy mình thực sự kết nối với một cộng đồng toàn cầu, thông qua âm nhạc", cô gái trẻ nói thêm.
J Balvin là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa các thanh âm Mỹ Latin trở thành một xu hướng âm nhạc toàn cầu. Anh hợp tác nhiều ca sĩ như Rosalía, Dua Lipa, Cardi B, Black Eyed Peas, Ed Sheeran hay Skrillex, khiến âm nhạc của anh mang màu sắc đa văn hóa. Với hơn 35 triệu bản ghi được bán ra, nhiều giải thưởng lớn như 6 Latin Grammy và hàng loạt buổi trình diễn tại những sân khấu danh giá như Coachella, Lollapalooza hay Tomorrowland, J Balvin được gọi là "Hoàng tử Reggaetón" và là gương mặt đưa thể loại này hòa nhập vào dòng chảy nhạc pop toàn cầu.
-
20h40
Khoảng nghỉ giữa các màn trình diễn, khán đài 8wonder vang lên tiếng nhạc Perfect, Like a father, Latina Foreva... Khi khoảnh khắc kiss cam "Moments of love" được chiếu lên màn hình lớn, nhiều cặp trẻ không ngại hôn, thơm má, thể hiện tình cảm với nhau, khiến khán đài rộ lên nhiều tiếng reo hò.
Phương Thảo (23 tuổi, Đông Anh), nhún nhảy theo điệu nhảy, cho biết đã đến sự kiện từ 14h để tìm chỗ đẹp trong khu Độc Lập - nơi gần sân khấu và được hòa mình vào âm nhạc của thần tượng - Soobin.
"Mình đã có những khoảnh khắc rất trọn vẹn tại 8Wonder, từ âm nhạc đến sân khấu, ánh sáng đều rất mãn nhãn. Mình được nhìn ngắm Soobin cùng fan cháy hết mình trong sân khấu. Đây là những khoảnh khắc đẹp nhất đời fangirl của mình", Phương Thảo nói.
-
20h35
DPR IAN chơi guitar bass, nhận nón lá từ fan
Sau màn trình diễn 5 bản hit Clip intro Don’t go Insane, So Beautiful, Calico, Nerves, Limbo, nam rapper tạo sự thích thú khi solo guitar bass. Ngón đàn điêu luyện cùng biểu cảm "phiêu cùng giai điệu" khiến hàng chục nghìn khán giả nhún nhảy cuồng nhiệt dù đã qua hơn nửa chương trình.
Khi tiếng nhạc dừng, nam ca sĩ đi xuống phía, để gần fan zone để giao lưu cùng fan. Khi được người hâm mộ gửi tặng nón lá, anh vui vẻ đón lấy và đem lên sân khấu.
"Tôi thích không khí ở đây", IAN nói lời chào tạm biệt người hâm mộ, rời sân khấu trong tiếng reo hò.
DPR IAN (tên thật Christian Yu, sinh năm 1990 tại Sydney, Australia) là ca sĩ, rapper, nhà sản xuất và đạo diễn nghệ thuật người Hàn Quốc gốc Australia. Anh từng là trưởng nhóm nhạc K-pop C-Clown giai đoạn 2012–2015 trước khi cùng các cộng sự sáng lập hãng thu âm độc lập Dream Perfect Regime (DPR). Dưới nghệ danh DPR IAN, anh ra mắt solo năm 2020 với ca khúcSo Beautiful, nhanh chóng gây ấn tượng bởi phong cách âm nhạc pha trộn pop, R&B, rock và những concept đậm tính điện ảnh.
-
20h15
DPR IAN - sao ngoại đầu tiên xuất hiện
DPR IAN là sao ngoại đầu tiên xuất hiện trên sân khấu 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder. "Rể quốc dân" DPR IAN xuất hiện trong bộ trang phục đen cùng phong cách gợi cảm quen thuộc. Anh làm chủ sân khấu với những động tác vũ đạo lôi cuốn, tương tác cùng vũ công. 50.000 khán giả bên dưới không ngừng hò hét cổ vũ nam ca sĩ.
DPR IAN chiêu đãi người hâm mộ những động tác gợi cảm xen lẫn dễ thương. Giữa các tiết mục, anh gửi lời chào khán giả, bày tỏ rất vui khi được trở lại Việt Nam lần hai. Nam ca sĩ khiến fan thích thú khi nói bằng tiếng Việt "anh yêu tất cả các em". Xen giữa màn trình diễn, anh cũng liên tục nói "I love you", gửi đến các fan quốc tế dưới khán đài.
-
20h00
Với 5 ca khúc, Soobin là nghệ sĩ có màn trình diễn dài nhất từ đầu chương trình. Đặc biệt, anh mang đến đa dạng phong cách, không hề tạo ra sự trùng lặp. Khép lại giai điệu ballad, ca sĩ sinh năm 1992 cùng vũ đoàn khuấy động sân khấu với Daydreams. Nhạc dừng, anh hỏi vui: "Ai yêu Soobin nào?", hàng nghìn khán giả cùng giơ cao lightstick reo hò hưởng ứng.
Tiếp tục nhịp sân khấu sôi động, nam ca sĩ mở đầu bài hát cuối cùng với câu hát "Ai là người may mắn nào?" của ca khúc Blackjack. "All-rounder" của làng nhạc Việt còn mang đến bản phối mới Superstar để khuấy động khán giả nhảy theo và reo hò liên tục theo bài hát.
Sau 5 bài hát, khán giả vẫn tiếc nuối hò reo mong Soobin ở lại và diễn thêm
Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 33 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Anh từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Xin đừng lặng im (Shin Hồng Vịnh). Từ năm 2020, anh đổi nghệ danh thành Soobin, giới thiệu E.PThe Playah với loạt ca khúc tự sáng tác gồm Trò chơi, BlackJack, Tháng năm, đều hút hàng chục triệu view. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng.
-
19h50
Soobin tự đệm piano, hát hit "Dancing in the Dark"
Sau khi kết thúc màn trình diễn Trống cơm, Soobin bước ra sân khấu với dàn ánh sáng rực rỡ và chiếc đàn piano ánh bạc trình diễn bản hit Dancing in the Dark. Ca khúc giúp "hoàng tử ballad" khoe sở trường với những nhịp điệu nhẹ nhàng, bắt tai.
Khán giả liên tục hòa giọng theo điệp khúc, tạo nên "sóng" âm nhịp nhàng. Để thêm không khí sôi động, fan giơ hàng nghìn cánh tay cùng lighstick rực sáng.
Sau cao trào của Dancing in the dark, không khí lắng lại khi Soobin thực hiện đoạn piano du dương và cất giọng hát Tháng Năm - bản hit gắn liền với nhiều ký ức tuổi trẻ. Những câu hát trữ tình được khán giả đồng thanh hát theo, biến cả sân khấu thành một dàn đồng ca khổng lồ nhiều cảm xúc.