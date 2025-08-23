Laroi hát ca khúc tỷ view 'Stay' cùng 50.000 khán giả Việt

22h30

Sau những phút "quẩy không ngừng", nam ca sĩ chậm lại với những bản ballad, chạm vào cảm xúc của khán giả. Hàng nghìn fan ở dưới đã cùng hòa giọng với anh trong những giai điệu lắng đọng trong Where Does Your Spirit Go? Đây là một bản ballad nói về mất mát và hành trình vượt qua đau buồn được anh viết để tưởng nhớ người bạn của mình. Ca khúc được Laroi lần đầu trình diễn ở Coachella rồi phát hành tháng 4/2023 với hy vọng giúp những ai đang trải qua điều tương tự bớt cô đơn.

Giọng ca của Laroi đầy cảm xúc với Where Does Your Spirit Go?. Ảnh: Tùng Đinh

Tới bản hit Without You, nam ca sĩ kêu gọi khán giả bật flash khi biểu diễn. The Kid Laroi cất giọng giữa ánh sáng lấp lánh rọi chiếu của fan. Anh đi xuống phía dưới hát cùng hàng vạn khán giả. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui khi nhận được sự cổ vũ của fan trong lần đầu tiên sang Việt Nam biểu diễn. Anh không tiếc lời khen khán giả Việt Nam đáng yêu.

Trình diễn liên tục trong tiết mục dài 30 phút, nam ca sĩ vẫn rất nhiệt ở những ca khúc cuối. Anh dành bản hit tỷ view Stay đến tận những giây cuối, khiến khán giả phấn khích và hát theo không ngừng.

The Kid Laroi hướng mic về phía khán giả để cùng hòa giọng. Ảnh: Tùng Đinh

Trong lúc khán giả tưởng The Kid Laroi đã khép lại màn trình diễn và xuống sân khấu, anh bất ngờ trở lại diễn tiếp thêm một loạt ca khúc và bùng nổ với Nights like this.