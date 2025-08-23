DPR IAN, Laroi hát loạt hit tỷ view cùng 50.000 khán giả Việt

Hà NộiDRP IAN nói "yêu các em" bằng tiếng Việt, J Balvin song ca "I like it" cùng Tlinh, Laroi hòa giọng 50.000 khán giả khi trình diễn hit tỷ view "Stay", tại 8Wonder Summer 2025 tối 23/8.

Đêm nhạc "8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder" do Vingroup tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vào tối 23/8 với quy mô 50.000 khán giả. Theo đạo diễn Blone Nguyễn, đây là số lượng khán giả lớn cho một đêm nhạc tổ chức trong nước, đòi hỏi những yêu cầu khắt khe.

Sự kiện dự kiến bắt đầu vào 17h45. Tuy nhiên cơn mưa kéo dài 30 phút lúc 17h khiến các màn trình diễn phải lùi lại. Dù mưa nặng hạt, hàng nghìn fan vẫn đội mưa, giữ kỹ băng rôn, chờ giây phút gặp thần tượng.

18h30, sự kiện chính thức bắt đầu, kéo dài đến 23h45, đưa 50.000 khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Bùng nổ với màn trình diễn nghệ sĩ quốc tế

Là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trình diễn tại 8Wonder Summer 2025, DRP IAN xuất hiện trong trang phục màu đen phá cách cùng phong cách gợi cảm quen thuộc. Lần thứ hai trở lại Việt Nam, nam ca sĩ trình diễn loạt hit Clip intro Don’t go Insane, So Beautiful, Calico, Nerves, Limbo. Nam rapper gửi cơn mưa lời yêu đến fan, bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh như: "anh yêu tất cả các em", "I love you".

Điểm nhấn trong phần trình diễn của IAN là phần solo guitar bass cùng biểu cảm "phiêu cùng giai điệu". Anh không ngại di chuyển đến sát trong phần giao lưu với fan giữa tiết mục, nhận quà tặng từ fan là chiếc nón lá, đem lên sân khấu để cùng trình diễn. Trước khi tạm biệt khán giả, giọng ca đến từ Hàn Quốc khẳng định "thích không khí tại đây".

Xuất hiện tại đêm nhạc, J Balvin - "hoàng tử Reggaetón" nổi bật với set đồ đỏ và kính đen. Nam ca sĩ nhiều lần hô "Việt Nam", hướng mic xuống khán đài để khán giả đồng thanh theo điệp khúc.

Phần đặc biệt trong màn trình diễn của J Balvin là màn song ca cùng Tlinh với ca khúc I Like It, được êkip giữ bí mật đến phút chót. Cuối bài hát, hai ca sĩ nâng cao hai lá cờ Việt Nam và Colombia trên sân khấu, gửi gắm thông điệp "Where Local Beats Become Global Wonders" (tạm dịch: Nơi nhịp điệu Việt Nam trở thành kỳ quan toàn cầu). Theo ban tổ chức, Wonder Sound Lab theo mô hình "First-time Global Collab", mỗi mùa chỉ một màn kết hợp Việt - quốc tế, với mục tiêu thử nghiệm, phá cách và tạo bệ phóng cho nhạc Việt. Hình ảnh quốc kỳ xuất hiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước hướng tới mốc 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ở nửa cuối chương trình, khán giả đứng ngồi không yên khi The Kid Laroi - nghệ sĩ trẻ đang dẫn đầu xu hướng âm nhạc Gen Z toàn cầu xuất hiện từ dưới sàn nâng. Anh trình diễn Stay, Thousand Miles, Baby I’m Back, How Does It Feel?, Without You, So Done.

Nghệ sĩ chọn mang theo ban nhạc và thiết bị riêng, liên tục tương tác với máy quay và khán giả. Màn trình diễn của Laroi khi sôi động, cuồng nhiệt, khi lắng đọng, thể hiện thế giới âm nhạc đa sắc màu.

50.000 khán giả bật đèn flash hòa giọng cùng nam ca sĩ trong ca khúc Without You. Laroi bày tỏ ấn tượng với sự cổ vũ của "biển người" trong lần đầu diễn tại Việt Nam. Cuối phần trình diễn, anh rời sân khấu rồi bất ngờ quay lại encore với loạt ca khúc và bùng nổ Nights Like This.

DJ Snake được chọn để kết lại đêm nhạc, mang đến những bài hát quen thuộc với tuổi trẻ của hàng chục nghìn người tại 8Wonder: Turn down for what, Lean On... Ban tổ chức 8Wonder còn đem lửa thật lên sân khấu hỗ trợ cho phần trình diễn của nam DJ người Pháp. Anh cũng có màn kết hợp với J Balvin trong ca khúc Noventa.

Lan tỏa văn hóa Việt

Bên cạnh không khí sôi động và hiện đại của màn trình diễn từ sao quốc tế, 8Wonder góp phần đưa văn hóa truyền thống Việt đến gần giới trẻ, bạn bè quốc tế.

2Pillz trình diễn Thác-ning, Sunset với bản nhạc phối khí điện tử cùng chất liệu truyền thống như đàn T’rưng, đàn đá, âm giai dân gian.

Hòa Minzy và Soobin đều trình diễn cùng trang phục truyền thống. Hòa Minzy hát Bắc Bling cùng các vũ công mặc áo tứ thân. Đến cuối ca khúc, sân khấu phủ sắc đỏ khi 200 em nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện, cùng hòa giọng.

"Hoàng tử ballad" Soobin Hoàng Sơn xuất hiện trong trang phục áo dài cách tân, hát Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền, Trống cơm phối mới kết hợp rap, trống cơm và đàn bầu. Cao trào khi Soobin đứng trên bục cao độc tấu đàn bầu trong tiếng hò reo của khoảng 50.000 khán giả, rồi bất ngờ tặng nhạc cụ có chữ ký cho fan.

Trước đó, đại nhạc hội mở đầu với bản hit Kho báu và Chất chơi của (S)trong Trọng Hiếu. Anh kêu gọi khán giả "cho nghệ sĩ quốc tế thấy chất chơi của Hà Nội, Việt Nam".

Ban tổ chức 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại.

Cũng theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.