Laptop liên tục giảm hàng triệu đồng

Cuối tháng 4, MacBook Air M1 tiếp tục được các cửa hàng hạ xuống 17,9 triệu đồng. Chỉ trong bốn tháng đầu năm, máy đã giảm ba triệu đồng, và thấp hơn 11 triệu đồng so với khi lên kệ hồi tháng 1/2021. Một số mẫu laptop mới hơn như MacBook Air M2 thậm chí giảm kỷ lục từ 32,9 triệu xuống 26,4 triệu đồng chỉ sau 7 tháng có mặt trên thị trường.

Đại diện một đại lý ủy quyền của Apple (AAR) cho biết họ đang phải cạnh tranh để giải quyết hàng tồn, thu hồi dòng tiền. Ước tính số máy tồn kho của toàn thị trường tương đương 8-12 tháng bán hàng. Cùng kỳ năm ngoái, laptop mang lại doanh thu lớn, MacBook Air M1 chiếm trên 50% doanh số toàn ngành. Nhưng từ đầu năm nay, người dùng thắt chặt chi tiêu khiến thị trường đìu hiu, lao dốc.

Laptop Windows cũng không tránh khỏi xu hướng chung. Tại Thế giới Di động, nhiều laptop được giảm đến 55%. Ví dụ, mẫu Chuwi LarkBook X N5100 hạ từ 12,8 triệu xuống 5,7 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp, mẫu MSI Gaming GE66 Raider 11UH i7 từng có giá 78 triệu nhưng giờ chỉ còn 38 triệu đồng.

Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho biết lợi nhuận từ ngành hàng laptop đã sụt 40-50% so với năm ngoái. Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, lãi suất tăng cao, hàng nhiều, thiếu hụt dòng tiền nên các bên đều phải điều chỉnh sâu nhằm giải phóng hàng tồn.

Dù liên tục giảm giá, sức mua của thị trường vẫn không khởi sắc. Đại diện một nhà phân phối PC trong top ba tại Việt Nam nói hầu hết người dùng đã trang bị đủ laptop, PC để phục vụ công việc và học tập trong giai đoạn 2021-2022. Còn hiện nay, họ thắt chặt hầu bao và không ưu tiên mua các thiết bị mới.

Theo các hãng nghiên cứu Gartner, IDC, trong ba tháng đầu năm, lô hàng máy tính xuất xưởng toàn cầu đã giảm 30%. Đà sụt giảm tỷ lệ thuận với nhu cầu của người dùng sau Covid-19, khi cuộc sống trở lại bình thường.

Còn theo thống kê của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lợi nhuận mảng laptop trong quý I/2023 giảm 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu chỉ đạt 3.150 tỷ đồng, giảm 43,3% so với quý IV/2022. Tình hình sẽ tiếp tục tệ hơn trong quý tiếp theo khi dự báo doanh thu chỉ 2.970 tỷ đồng, giảm 8,2% so với ba tháng đầu năm. Đến quý III/2023, thị trường laptop mới khởi sắc trở lại, ước đạt 4.950 tỷ đồng nhưng sẽ lại giảm nhẹ vào cuối năm.