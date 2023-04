Apple bị ảnh hưởng nhất khi thị trường PC lao dốc

Toàn ngành PC ảm đạm trong quý I/2023, trong đó Apple chịu tác động nặng khi lô hàng giảm 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Reuters dẫn báo cáo mới của công ty nghiên cứu IDC cho thấy trong ba tháng đầu năm, lô hàng PC xuất xưởng toàn cầu ước đạt 56,9 triệu chiếc, giảm 29% so với mức 80,2 triệu cùng kỳ năm ngoái. Trong quý IV/2022, thị trường máy tính toàn cầu cũng giảm 28,1%. Nguyên nhân chính là nhu cầu của thị trường yếu, nguồn hàng tồn kho lớn và tình hình kinh tế vĩ mô xấu đi.

Trong số các công ty sản xuất máy tính hàng đầu, Apple gây chú ý khi số máy xuất xưởng giảm 40,5% so với cùng kỳ 2022. Dell giảm nhiều thứ hai với 31%. Lenovo, Asus, HP cũng không tránh khỏi đà tăng trưởng âm của thị trường.

Trước đó vào tháng 2, trong buổi báo cáo tài chính, CEO Apple Tim Cook thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn của hãng khi doanh thu tổng quý IV/2022 giảm 5%, doanh thu MacBook giảm 29% so với cùng kỳ.

Nguồn tin của The Elec cho biết Apple thậm chí phải đình chỉ sản xuất chip M2 trong tháng 1 và 2 do doanh số máy Mac lao dốc. Đây là lần đầu hãng ngừng sản xuất chip tích hợp trong các sản phẩm vẫn đang bán trên thị trường. Việc sản xuất được nối lại trong tháng 3 nhưng sản lượng chỉ bằng một nửa so với chip M1 năm ngoái.

Theo các chuyên gia, dòng chip M2 được đánh giá là một trong những chip xử lý tốt nhất, do đó việc ngừng sản xuất trong hai tháng cho thấy nhu cầu mua sắm máy tính thấp hơn nhiều so với dự đoán của Apple.

Mẫu MacBook Pro M2 2023 của Apple bán tại Việt Nam từ 9/3. Ảnh: Ngọc Duy

Báo cáo của IDC chỉ ra đà sụt giảm của thị trường PC tỷ lệ thuận với nhu cầu của người dùng sau Covid-19. Khi cuộc sống dần trở lại bình thường, các mô hình làm việc, học tập, giao tiếp được nối lại, nhu cầu mua sắm máy tính cũng không còn cao.

"Sự chững lại cũng là cơ hội cho các nhà máy khi họ bắt đầu tìm kiến chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Những lo ngại về suy thoái kinh tế chưa kết thúc. Sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng càng làm trầm trọng hơn về nguy cơ lạm phát tăng cao. Xu hướng thắt chặt chi tiêu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong tương lai", IDC nhận định.

Linn Huang, Phó chủ tịch nghiên cứu của IDC, nói thêm: "Nếu nền kinh tế có xu hướng hồi phục trong 2024, thị trường có thể ấm lên, người tiêu dùng có thể sẽ tìm thiết bị mới. Các trường học sẽ thay thế Chromebook đã cũ và doanh nghiệp sẽ mạnh tay nâng cấp hệ thống cũ. Nhưng nếu suy thoái tiếp tục diễn ra ở những thị trường trọng điểm, việc ngành PC phục hồi vào năm tới sẽ không khả quan".

Khương Nha (theo Reuters)