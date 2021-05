Laptop chơi game đắt hàng mùa dịch

Dòng laptop chơi game đang tăng trưởng mạnh trong giai đoạn học sinh chuẩn bị nghỉ hè và các trung tâm thể thao đóng cửa vị dịch, dù giá bán tăng khoảng 10%.

Các hệ thống bán lẻ đồ điện tử lớn trên cả nước đều ghi nhận nhu cầu mua sắm máy tính xách tăng tăng vọt từ đầu tháng 5, do nhiều tỉnh thành bắt đầu cho học sinh học trực tuyến, nhân viên văn phòng phải làm việc từ xa.

Ngoài máy tính xách tay tầm trung và phổ thông, từ đầu tháng 5, FPT Shop ghi nhận sự tăng trưởng đột biến của dòng laptop chơi game. Trong tầm tiền 20 triệu đồng, người dùng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu nổi tiếng, như MSI, Asus, Acer, Dell, Lenovo, HP... Một số model giá khoảng 30 triệu đồng liên tục trong tình trạng khan hàng.

Dòng laptop Gaming đang được nhiều người tìm mua dù giá bán tăng nhẹ vì nguồn hàng về nhỏ giọt.

Tại hệ thống CellphoneS, laptop chơi game cũng ghi nhận mức tăng trưởng gấp đôi so với kế hoạch và tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại hệ thống GearVN, dòng chơi game cũng tăng trưởng trung bình từ 10 đến 20%. "Nhóm khách hàng trong thời kỳ này rất phong phú. Những người đã đi làm thường chọn mua máy từ 20 đến 30 triệu đồng. Nhóm sinh viên ưu tiên các dòng laptop gaming dưới 20 triệu đồng", ông Lê Thái Tú, đại diện GearVN cho biết.

Theo đại diện CellphoneS, giá laptop nói chung và dòng chơi game nói riêng đã tăng 10%, tuy nhiên nguồn hàng vẫn về ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Đơn vị này dự báo giá máy tính xách tay có thể tăng trong thời gian tới. Đại diện Gear VN đồng quan điểm. Ông Tú cho rằng "trong phân khúc phổ thông và trung cấp, nguồn hàng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường giai đoạn này. Tuy nhiên, phân khúc cao cấp - laptop chơi game trên 30 triệu đồng - có thể sẽ khan hàng vì cung không đủ cầu".

Năm nay, ngành laptop tăng trưởng cao hơi so với giai đoạn dịch bệnh bùng phát năm ngoái. FPT Shop ghi nhận mức tăng trưởng 60% so với trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng trưởng 40%, mặc dù thời điểm này năm ngoái dịch bệnh cũng bùng phát và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượnglap.

Khương Nha