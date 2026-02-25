Laporta: 'Messi không hồi âm lời mời trở lại Barca'

Trong cuốn sách mang tên Así salvamos al Barça (Cách chúng tôi cứu lấy Barca) phát hành ngày 24/2, Chủ tịch CLB vừa từ nhiệm Joan Laporta tiết lộ về cơ hội tái hợp với Lionel Messi tại Barca sau khi siêu sao sinh năm 1987 rời PSG hè 2023.

"Cha của cậu ấy, Jorge Messi, đã đến nhà tôi", trích đoạn trong sách được báo Tây Ban Nha Marca dẫn lại. "Tôi chuẩn bị sẵn hợp đồng, gửi bản thảo cho ông ấy nhưng không nhận được hồi âm. Một tuần, hai tuần... rồi một tháng trôi qua. Cuối cùng, ông ấy quay lại và nói rằng họ đã quyết định chọn Inter Miami, nơi Messi sẽ không phải chịu áp lực quá lớn".

Dù từng lãnh đạo Barca trong nhiệm kỳ đầu từ 2003 đến 2010, cuốn sách của Laporta chỉ thuật lại 5 năm trên cương vị chủ tịch của ông ở nhiệm kỳ hai từ 2021 đến 2026, giai đoạn CLB trải qua tình hình tài chính hỗn loạn với những "đòn bẩy kinh tế" được vị quản lý 63 tuổi mô tả là đầy tính sáng tạo. Một trong những chủ đề khó khăn nhất, vẫn còn để lại nhiều dư âm với Laporta chính là cuộc chia tay với Messi năm 2021.

Laporta bắt tay Messi sau một trận đấu năm 2021. Ảnh: FC Barcelona

"Vào thời điểm đàm phán gia hạn, ê-kíp của Messi rất khắt khe", Laporta viết. "Dù cha cậu ấy thấu hiểu, những người xung quanh lại tạo ấn tượng ngược lại. Chúng tôi đã nghĩ ra một giải pháp táo bạo: một bản hợp đồng dài hạn, giai đoạn đầu Messi chơi cho Barca và giai đoạn sau sẽ sang Mỹ thi đấu cho một đội bóng MLS theo dạng cho mượn - một phương án có vẻ như 'lách' được quy định Luật Công bằng Tài chính của La Liga. Nhưng ban tổ chức giải đấu bảo chúng tôi hãy quên đi. Họ ép chúng tôi phải ký thỏa thuận bán phần trăm bản quyền truyền hình trong 50 năm thông qua quỹ CVC".

Laporta đắc cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ hai vào tháng 3/2021. Bấy giờ, HLV trưởng của đội là Ronald Koeman, được bổ nhiệm thời cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Nhưng 7 tháng sau, nhà cầm quân 62 tuổi bị sa thải. Theo Laporta, quyết định này xuất phát từ việc Koman không phù hợp với triết lý quản trị CLB của ông.

"Ronald cùng người đại diện Rob Jansen đến gặp tôi và hỏi thẳng 'Tôi có phải là HLV của ông không?'", Laporta tiết lộ. "Tôi trả lời 'Ronald, với tôi ông là một huyền thoại, tôi từng khóc vì ông tại Wembley, nhưng tôi phải thành thực rằng ông không phải là người tôi chọn'. Ông ấy đã phản ứng rất gay gắt và không hề dễ chịu với điều đó".

Một cuộc chia tay khác cũng để lại cảm giác không dễ chịu với Laporta là quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Xavi, người từng nhận lời trở lại Camp Nou dẫn dắt Barca vào tháng 11/2021 và mang về chức vô địch La Liga 2022-2023. Đến tháng 4/2024, sau những đồn đoán về việc từ chức, cựu tiền vệ này thông báo nguyện vọng cam kết đến hết mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên, cuối tháng 5/2024, ông bị sa thải.

"Chúng tôi nhận thấy những thiếu sót trong khâu chuẩn bị thể lực của đội thời Xavi", Laporta giải thích trong sách. "Tuy nhiên, cuối mùa 2023-2024, Xavi nói muốn tiếp tục dù trước đó đã tuyên bố ra đi. Cậu ấy khẳng định điều này trong bữa tối tại nhà tôi, bữa tối mà sau này người ta bàn tán rất nhiều, nơi chúng tôi gọi sushi nhưng cảm giác trịnh trọng như đang ăn sườn cừu vậy. Tôi hỏi Xavi liệu có tin vào đội hình hiện tại không, cậu ấy đáp 'Tôi sẽ giúp đội vô địch 100%'".

Nhưng theo Laporta, Xavi sau đó dần đổi quan điểm. "Chỉ vài ngày sau, cậu ấy lại phát biểu rằng Barca sẽ không thể tranh danh hiệu trong hai năm tới. Tôi gọi điện và nói rằng làm việc như vậy là không ổn. Lúc đó, tôi đang nằm viện vì chẩn đoán viêm phổi, Xavi đòi đến thăm. Cậu ấy đến trong bộ dạng cải trang, đội mũ kín mít, và vẫn khẳng định tin vào đội bóng. Nhưng ngay hôm sau, cậu ấy lại nói với Giám đốc Deco rằng cần phải thay thế rất nhiều cầu thủ. Lúc đó tôi biết mọi chuyện đã chấm dứt. Chúng tôi họp tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper và thông báo rằng không thể tiếp tục như thế này nữa".

Một chương không thể thiếu trong sách của Laporta là mối quan hệ với kình địch Real Madrid. Ban đầu, hai bên còn là "đồng minh" trong dự án Super League do Chủ tịch Florentino Perez khởi xướng, nhưng giờ đây, quan hệ trở nên căng thẳng xoay quanh những cáo buộc của vụ án Negreira.

"Lúc đầu tôi chưa thấy rõ tiềm năng của Super League, nhưng sau khi nghiên cứu tài liệu, tôi nhận ra đây là cơ hội lịch sử có thể mang về cho CLB hơn 800 triệu USD. Barca luôn giữ lập trường nhất quán là tìm kiếm tiếng nói chung với các tổ chức bóng đá lớn nhất để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng", Laporta giải thích việc hưởng ứng dự án của Real.

Nhưng ông khẳng định việc Real ủng hộ các cáo buộc Barca mua chuộc trọng tài là phi lý. "Tôi thách thức những kẻ đang cáo buộc chúng tôi hối lộ trọng tài một cách hời hợt và thiếu căn cứ", Laporta viết. "Hãy chỉ đích danh trận đấu nào, bàn thắng nào hay tình huống nào cho thấy chúng tôi được ưu ái từ việc tư vấn kỹ thuật đó. Suốt 70 năm qua, các thành viên, cựu cầu thủ hay cựu lãnh đạo của Real mới là những người chỉ định trọng tài điều hành sân cỏ. Đó mới chính là bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha!".

Hoàng Thông (theo Marca)