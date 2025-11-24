Chủ tịch Real tấn công Barca, La Liga, UEFA và giới trọng tài

Tây Ban NhaTừ mục đích đánh giá tình hình CLB, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Real Madrid do Chủ tịch Florentino Perez chủ trì ngày 23/11 trở thành một cuộc công kích Barca, La Liga, LĐBĐ châu Âu (UEFA) và giới trọng tài Tây Ban Nha.

Trong bài phát biểu dài 1 giờ 18 phút với những tràng pháo tay vang dội từ các cổ đông và hội viên CLB, Perez đã mở cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ nhắm vào La Liga, Chủ tịch giải đấu Javier Tebas, UEFA, Barca trong vụ bê bối Negreira và hệ thống trọng tài Tây Ban Nha. Người đứng đầu 78 tuổi của Real vẫn thường chỉ trích các tổ chức này trong những cuộc họp Đại hội đồng, nhưng chưa bao giờ ông gay gắt đến vậy.

Một năm trước, cũng trong một cuộc họp Đại hội đồng của Real, Perez từng kêu gọi sự bình tĩnh từ các hội viên CLB sau khi Barca bị phanh phui việc từng chi trả nhiều triệu USD cho các quan chức trọng tài Tây Ban Nha để đổi lấy các báo cáo chuyên môn. "Tôi sẽ không giận Barca, Real và Barca cần tương trợ nhau", ông nói lúc đó.

Chủ tịch Perez trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Real Madrid ngày 23/11/2025. Ảnh: EP

Giờ đây, giọng điệu của Perez đã khác. Không còn duy trì sự xã giao vốn có, Chủ tịch Real chỉ trích Barca gay gắt trong vụ bê bối mà đến nay vẫn đang được điều tra, xét xử. "Không bình thường chút nào khi Barca đã trả cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha Enriquez Negreira hơn 9 triệu USD trong ít nhất 17 năm, dù lý do có là gì", Perez lặp lại hai lần để nhấn mạnh tính nghiêm trọng. "Tôi nhắc lại, dù lý do là gì, chuyện này không bình thường chút nào".

Perez cũng tố cáo rằng Negreira giữ một vị trí then chốt trong ban lãnh đạo trọng tài, chịu trách nhiệm thông báo thăng hạng và giáng hạng các trọng tài. "Trùng hợp khi đó cũng là quãng thời gian mà Barca đạt được những thành tích thể thao tốt nhất ở giải quốc nội", vị lãnh đạo sinh năm 1947 kết luận.

Phần phát biểu của Perez trước các cổ đông và hội viên được đính kèm bằng một số biểu đồ, trong đó có sự so sánh giữa Real và Barca về số lượng thẻ đỏ ở La Liga. "Trong thế kỷ 21 này, số dư thẻ đỏ của Real ở La Liga là -2, tức số trường hợp cầu thủ của chúng ta bị truất quyền thi đấu nhiều hơn so với các đối thủ", Perez tiết lộ.

"Ngược lại, với Barca đó là +61 thẻ đỏ. Con số chênh lệch là không hề nhỏ. Cũng trong cùng quãng thời gian đó, số dư thẻ đỏ của hai CLB gần như ngang nhau ở đấu trường châu Âu: +12 cho Barca và +13 cho Real. So sánh thêm, Bayern Munich và Dortmund có số dư thẻ đỏ tương đương ở Đức và cúp châu Âu. Số dư thẻ đỏ trong giai đoạn Negreira của Barca là +49 và của Real là -1. Các bạn có thể tự rút ra kết luận cho riêng mình", Chủ tịch của Real trong suốt 16 năm qua nhấn mạnh.

Không dừng lại, Perez còn mở rộng vấn đề sang trình độ của giới trọng tài Tây Ban Nha nói chung. "Trình độ trọng tài Tây Ban Nha cũng không bình thường chút nào, xấu hổ làm sao khi trong số 35 trọng tài Tây Ban Nha, FIFA không chọn một ai", ông phê phán trước khi lật lại vụ Negreira của Barca. "Real là bên duy nhất tham gia phiên tòa, bốn đời chủ tịch Barca đã duy trì các khoản thanh toán hàng triệu USD trong 17 năm cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài. Chủ tịch hiện tại của ủy ban này là Fran Soto thì mong muốn vụ việc sẽ khép lại và lật sang trang mới. Nhưng thử hỏi, làm sao chúng ta có thể quên được đây, khi hầu hết các trọng tài từ vụ Negreira vẫn còn tại vị".

Sau đó, Perez bóng gió rằng các cầu thủ Real ở đấu trường trong nước luôn gặp bất lợi, khác với ở các sân chơi quốc tế: "Các bạn có thấy bình thường chút nào không khi nhiều cầu thủ của chúng ta có nhiều danh hiệu Champions League hơn La Liga? Dani Carvajal là một ví dụ, cậu ấy có tới 6 chức vô địch Champions League nhưng chỉ có 4 La Liga. Và người nhiều nhất cũng chỉ có 5 danh hiệu La Liga. Đa phần vẫn là 4. Có bình thường không? Không hề".

Mối quan hệ giữa Real và Barca từng có một giai đoạn được truyền thông Tây Ban Nha miêu tả là "đồng minh", trong dự án Super League cũng như vụ việc chống lại gói đầu tư CVC (bán 10% bản quyền khai thác truyền hình của các CLB) do La Liga khởi xướng. Tuy nhiên, Barca dần rút lui và giờ đây chuyển hướng thái độ sang làm lành với La Liga của Chủ tịch Javier Tebas.

"Nhiều CLB đã nhận ra rằng việc mất một phần doanh thu trong 50 năm sẽ làm tổn hại đến tương lai của họ", Perez bắt đầu ám chỉ Barca tự chuyển biến để đổi lấy quan hệ tốt đẹp với La Liga. "Chúng tôi hy vọng thỏa thuận này sẽ bị hủy bỏ tại tòa án. Và Real, Barca cùng Athletic Bilbao đã đâm đơn kiện trước tòa. Tôi lấy làm tiếc rằng Barca ban đầu cũng tham gia nhóm phản đối, nhưng đã bỏ cuộc và tình cờ là giai đoạn đó họ lại được La Liga cho phép đăng ký các cầu thủ".

Perez đứng trong phòng truyền thống của Real - nơi ông đóng góp phần lớn số danh hiệu.

Mối quan hệ căng thẳng hiện tại giữa Real và Barca còn liên quan đến sự kiện CLB Catalonia ủng hộ sáng kiến của La Liga trong việc tổ chức một trận đấu ở nước ngoài, cụ thể là cuộc đấu giữa Villarreal và Barca ở Miami, Mỹ. Song, ý tưởng này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hiệp hội các cầu thủ Tây Ban Nha và cuối cùng phải hủy bỏ.

"Thật không bình thường chút nào khi Chủ tịch La Liga muốn ép chúng tôi chơi một trận ở Miami, ngay cả thủ quân Barca là Frankie De Jong cũng thấy bất thường và phản đối", Perez liên tục dùng cụm từ "không bình thường". "Và cũng không hề bình thường khi La Liga lôi kéo hai đội Villarreal và Barca, cam kết giúp hai CLB này nhận thêm nguồn tiền kinh tế từ trận đấu tại Mỹ. Đây là một dự án thất bại, nó còn không nhận được sự hỗ trợ từ UEFA".

Perez tuyên bố Real sẽ tiếp tục chống lại La Liga cũng như Tebas. "Tôi muốn đưa ra một số bình luận bổ sung. Giờ là lúc để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Chủ tịch La Liga đã hành động theo ý chí chủ quan của ông ta và sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước sự phản đối của các cầu thủ vì ý tưởng thất bại kia, La Liga của ông ta đã có hành động kiểm duyệt, che đậy sự thật", ông nói về việc luồng phát sóng các trận La Liga đã không công bố cảnh các cầu thủ dừng thi đấu trong khoảng 20 giây đầu tiên để biểu tình, thay vào đó chuyển cảnh sang bên ngoài SVĐ.

UEFA cũng không thoát được cuộc tấn công từ Perez, khi vụ kiện Real đòi bồi thường từ cơ quan này xoay quanh dự án Super League vẫn đang tiếp tục. "Real không chống lại tất cả, chúng ta chỉ phản đối những gì không hợp pháp hoặc phi đạo đức", ông giải thích. "UEFA đã có hành động không bình thường và không hợp pháp khi cố gắng ngăn cản các CLB tự thành lập các giải đấu của riêng mình. UEFA muốn kiểm soát số phận của các CLB và buộc chúng ta phải chơi theo các định dạng giải đấu ngày càng gây hại cho người hâm mộ".

"Không ai có thể trừng phạt các CLB. Chúng tôi có hai quyền: quyền được bồi thường thiệt hại với hàng tỷ USD và quyền tổ chức giải đấu của riêng mình, và tôi đảm bảo chúng tôi sẽ tiến hành cả hai. Các lãnh đạo UEFA sẽ phải chịu trách nhiệm với những cử tri của họ. Giờ đây, chúng tôi buộc phải chơi các trận đấu Champions League ở châu Á hoặc gần Trung Quốc. Thật không bình thường chút nào khi ở thế kỷ 21, người ta phải xem bóng đá với mức giá ngày càng đắt đỏ".

Perez lãnh đạo Real trong hai giai đoạn, 2000-2006 và 2009 đến nay. Dưới sự trị vì của ông, đội chủ sân Bernabeu giành 65 danh hiệu, trong đó có 37 từ bóng đá và 28 từ bóng rổ. Nổi bật nhất trong số đó là bảy chức vô địch bóng đá châu Âu (Champions League) và ba chức vô địch bóng rổ châu Âu (Euro League).

Bên cạnh đó, Perez còn để lại dấu ấn qua việc xây dựng những "Dải thiên hà" cho Real. Trong nhiệm kỳ đầu, ông mang về những ngôi sao hàng đầu như Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo De Lima, Michael Owen hay David Beckham. Đến giai đoạn thứ hai, Perez tiếp tục chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale và Kylian Mbappe.

Quyền lực và sự tín nhiệm của Perez còn được thể hiện qua việc chỉ hai lần phải trải qua cuộc bỏ phiếu bầu vị trí lãnh đạo tối cao của Real, vào các năm 2000 và 2004. Cả hai lần ông đều thắng cựu chủ tịch Lorenzo Sanz. Trong năm lần bầu cử còn lại vào các năm 2009, 2013, 2017, 2021 và 2025, không đối thủ nào dám đứng ra cạnh tranh với ông.

Hoàng Thông tổng hợp