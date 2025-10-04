Lắp quạt máy trong toilet 'để ngồi lướt điện thoại cho thoải mái'

Đến chơi nhà một người bạn, tôi ngỡ ngàng khi thấy trong toilet lại có một cái quạt treo tường, chĩa thẳng về hướng bồn cầu.

Tôi hỏi nhà vệ sinh sao không lắp hút mùi, thông gió mà lại đi lắp quạt máy, không sợ bị trúng gió à?

Người bạn tôi đáp tỉnh bơ: "Để ngồi bấm điện thoại cho thoải mái".

Tôi rùng mình nói đùa: "Vậy là biết bao nhiêu status, chat chit có bao nhiêu phần trăm được thực hiện ở trong toilet?", người bạn chỉ biết cười trừ.

Đùa một chút với người bạn, nhưng tôi thấy chuyện bấm điện thoại trong toilet đang xảy ra với rất nhiều người. Chiếc điện thoại gắn chặt với họ mọi lúc trong này: Lúc ăn cơm cũng kiếm gì đó vừa xem vừa ăn mới ngon, đi vệ sinh cũng cầm theo điện thoại... Thậm chí có ảnh chế nếu không có điện thoại lúc đi vệ sinh thì rất chán...

Khi đặt trong khía cạnh sức khỏe, thói quen này lại trở thành vấn đề đáng bàn. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy bấm điện thoại trong nhà vệ sinh có thể biến chiếc "dế yêu" thành ổ chứa vi khuẩn. Dù có rửa tay kỹ thế nào, chỉ cần chạm lại vào màn hình bám bẩn là mọi công sức đều vô ích.

Nguy hiểm hơn, luồng nước li ti từ bồn cầu sau khi xả nước sẽ phát tán vi khuẩn và virus trong không gian kín, khiến chiếc điện thoại trở thành vật trung gian lý tưởng để mang mầm bệnh quay ngược trở lại với chính chủ nhân của nó.

Tức là, hành động tưởng chừng vô hại như lướt mạng xã hội vài phút trong toilet lại có thể khiến bạn mang theo hàng nghìn, thậm chí hàng triệu vi khuẩn bên mình.

Ở góc nhìn xã hội, đây còn là câu chuyện về sự lệ thuộc công nghệ. Chúng ta từng cười cợt trước những bức ảnh chế "không có điện thoại thì không đi vệ sinh được", nhưng khi thói quen này trở nên phổ biến, nó phản ánh sự mất kiểm soát trong hành vi.

Bỏ điện thoại xuống vài phút trong toilet không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe, mà còn là một hành động rèn luyện sự tự chủ.

Hữu Duy