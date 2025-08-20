Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, có hệ thống lưu trữ tối đa 2-3 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vay trong tối đa ba năm.

Nội dung được Bộ Công Thương đưa ra tại dự thảo lần 3 Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và hệ thống lưu trữ điện.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề xuất hộ gia đình được hỗ trợ tiền đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng 1-1,5 triệu đồng. Trường hợp có lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện (BESS) sẽ được hỗ trợ thêm 1-1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, các hộ gia đình có thể được hỗ trợ lãi suất vay thương mại để đầu tư, thời hạn tối đa 3 năm. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất cho hộ gia đình không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện tối thiểu 4 triệu đồng cho mỗi 1 kWp công suất cực đại, áp dụng cho phần công suất cực đại đến 5 kWp.

Với hộ gia đình có lắp kèm hệ thống lưu trữ điện, họ sẽ hỗ trợ lãi suất với hạn mức vay tối thiểu 2 triệu đồng cho mỗi 1 kWh của hệ thống lưu trữ, giới hạn cho phần công suất đến 10 kWh.

Chính sách chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình và có thể bị thu hồi nếu vi phạm cam kết.

So với dự thảo công bố tháng 7, mức hỗ trợ tài chính lần này được tách biệt rõ giữa hộ gia đình có lắp đặt và không có hệ thống BESS. Trước đó, Bộ Công Thương từng đề xuất hỗ trợ chung là tối đa 500.000 đồng cho 1 kWp công suất lắp đặt.

Song hạn mức vay lần này có thể lên tới 40 triệu đồng cho một hệ thống, gồm thiết bị lưu trữ. Mức này tăng so với mức dự kiến trước đó là tối đa 7 triệu đồng cho 1 kWp, không vượt quá 35 triệu đồng.

Các hộ muốn được hỗ trợ phải có công suất hệ thống từ 1 kWp trở lên, riêng lưu trữ từ 2 kWh. Với trường hợp bán điện dư, chủ hộ phải thỏa thuận với bên mua để được lắp công tơ hai chiều phù hợp với công suất đấu nối.

Hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái nhà. Ảnh: Hồng Hạnh

Theo Bộ Công Thương, chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có thiết bị lưu trữ từ 12-15 triệu đồng cho mỗi kWp, tương ứng khoảng 65-85 triệu đồng cho hệ thống 5kWp - mức phổ biến mà hộ gia đình lựa chọn lắp đặt. Trong đó, thiết bị lưu trữ chiếm khoảng 30-35% chi phí đầu tư.

Cả nước hiện có hơn 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, công suất lắp đặt trên 9.500 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 50% trụ sở cơ quan công sở và 50% nhà dân lắp điện mặt trời tự sản, tự tiêu.

Bộ Công Thương tính toán dự kiến hỗ trợ bằng tiền ngân sách nhà nước tối đa 3 triệu đồng một hộ, với 50% số hộ dân (khoảng 14 triệu hộ) lắp điện mặt trời mái nhà, tổng giá trị hỗ trợ có thể lên đến 42.000 tỷ đồng trong thời kỳ 2026-2030. Như vậy, mỗi năm tổng ngân sách nhà nước sẽ phải chi hỗ trợ khoảng 8.400 tỷ đồng, tương ứng mỗi tỉnh khoảng 250 tỷ đồng một năm).

Song theo nhà điều hành, nếu mỗi hộ dân lắp đặt trung bình khoảng 3 kWp thì điện lượng sản xuất hàng năm có thể lên đến hơn 50 tỷ kWh, tương đương 16% nhu cầu điện của cả nước năm 2024.

"Với hệ thống điện quốc gia, các nguồn điện phân tán này sẽ giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành lưới điện truyền tải, chi phí mua điện từ các nguồn điện giá thành cao hơn, phát thải ròng cho quốc gia", Bộ Công Thương đánh giá. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho rằng các hộ dân sẽ có lợi ích là giảm được tiền mua điện từ hệ thống, đặc biệt những hộ tiêu thụ nhiều thuộc bậc thang giá cao.

Phương Dung