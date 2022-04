Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an khu vực kiểm tra, lên danh sách những người độ xe, có dấu hiệu đua xe để ngăn chặn.

Sáng 15/4, tại lễ ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cảnh sát giao thông, khẳng định đây là giải pháp hạn chế nạn đua xe trái phép đang có dấu hiệu gia tăng. Việc phối hợp với công an cơ sở, chính quyền địa phương kiểm tra, lập danh sách người độ xe sẽ được thực hiện song hành với việc ngăn chặn tệ nạn đua xe.

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cảnh sát giao thông điều tra từng nhà, từng phương tiện, trong đó có phương tiện độ chế. Thông tin này sẽ được cung cấp cho cảnh sát giao thông để giám sát. Công an cơ sở sẽ tuyên truyền để người độ chế không đua xe trái phép. "Các khung giờ thường xảy ra đua xe cũng sẽ được tăng cường tuần tra, kiểm soát", ông Bình nói.

Việc độ xe không được khuyến khích tại Việt Nam, cá nhân hoặc tổ chức sở hữu phương tiện sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật nếu tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế sáng 15/4. Ảnh: Gia Chính

Đại tá Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ, cảnh sát giao thông đặt mục tiêu không để xảy ra ùn tắc tại các tuyến trọng điểm, thành phố lớn; không để xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Cảnh sát địa phương sẽ liệt kê những điểm nóng giao thông, từ đó tổ chức lực lượng phân luồng, ứng trực.

Cùng thời điểm lễ ra quân do Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảnh sát giao thông 63 tỉnh, thành cả nước cũng tổ chức lễ xuất quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đợt này kéo dài một tháng, từ 15/4 đến 14/5.

Năm nay, dịp lễ 30/4-1/5 sẽ được nghỉ bốn ngày. Trước đó, trong đợt giỗ Tổ Hùng Vương, riêng Phú Thọ đã ghi nhận hơn một triệu người về dâng hương tại đền Hùng, con số cao nhất kể từ khi có dịch Covid-19.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn nhiều tài xế trong ngày ra quân Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ngày 15/4. Video: Văn Lộc

Gia Chính