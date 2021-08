Lập 8 tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 được kiện toàn với 15 thành viên, trong đó có 3 Phó thủ tướng, một Phó chủ tịch Quốc hội.

Theo quyết định ban hành ngày 25/8, Trưởng Ban chỉ đạo là Thủ tướng Phạm Minh Chính; 4 phó Trưởng ban là Phó thủ tướng Lê Minh Khái; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó thủ tướng Lê Văn Thành.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế; ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch; được tổ chức thành 8 Tiểu ban, trong đó Tiểu ban Y tế do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Tiểu ban.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, làm Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; có nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm vi phạm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, làm Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội; với nhiệm vụ chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách; chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các vùng, địa phương có dịch...

Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần; có nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; chỉ đạo, tổ chức triển khai mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc...

Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa; có nhiệm vụ chỉ đạo việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội; có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng Tiểu ban Dân vận; có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia chống dịch.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Tiểu ban Truyền thông.

Trước đó, khi ca nhiễm Covid-19 bắt đầu được ghi nhận ở Việt Nam, ngày 30/1/2020, Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng Ban chỉ đạo.

Hôm qua 24/8, cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt thống nhất phân công Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban để trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương. Quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực, biện pháp để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên phạm vi cả nước.

