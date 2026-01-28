Lao động tiếng Trung được săn đón

Người lao động biết dùng tiếng Trung có thu nhập cao hơn đến 40% so với người không biết tiếng; nhu cầu tuyển dụng tiếng Trung cao hơn gấp đôi tiếng Nhật và 5,5 lần tiếng Hàn.

Báo cáo Lương 2025 do nền tảng tuyển dụng Joboko thống kê trên gần 582.000 tin tuyển dụng ở Việt Nam chỉ ra xu hướng trong nhóm công việc yêu cầu ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung. So với các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật hay Hàn, nhu cầu lao động tiếng Trung có tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Năm 2025, thị trường ghi nhận gần 13.000 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung, tăng gần 50% so với năm 2024 và 95% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, các ngoại ngữ khác tăng trưởng quanh ngưỡng 20%.

Thực tế thị trường cho thấy nhiều ứng viên có tiếng Trung dù ít năm kinh nghiệm vẫn được trả lương tương đương nhân sự cấp cao - "một hiện tượng hiếm gặp" ở các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ. Trong nhóm ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của ứng viên biết tiếng Trung cao hơn 10-40% so với vị trí tương đương không yêu cầu ngoại ngữ.

Với nhân sự có kinh nghiệm làm việc dưới một năm, mức lương của người biết tiếng Trung dao động 12-18 triệu đồng, trong khi vị trí không yêu cầu tiếng 8-12 triệu đồng; nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung mức 15-26 triệu đồng, cao gấp rưỡi vị trí không yêu cầu ngoại ngữ. Riêng vị trí nhân viên pre-sales, tức người làm công việc liên quan đến hoạt động tiền kinh doanh như kỹ thuật và tư vấn giải pháp thì mức chênh lệch thu nhập cao hơn 50-120%, đạt 18-42 triệu đồng trong khi vị trí không yêu cầu ngoại ngữ khoảng 10-18 triệu đồng.

Ở khối Kỹ thuật - Sản xuất, nhân viên QC tiếng Trung tức người làm công việc liên quan đến kiểm tra chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản xuất luôn có mức lương dẫn đầu so với các công việc khác dù cùng số năm kinh nghiệm. Người làm việc 1-3 năm đạt lương trung vị thấp nhất 13 triệu đồng và cao nhất 30 triệu, trong khi nhân viên QC bình thường đạt 9-12 triệu đồng. Mức trên tương đương với lương kỹ sư cơ điện trên 5 năm kinh nghiệm và cao gấp 1,5-2 lần so với nhân viên quản lý chất lượng 10-15 triệu đồng.

Tương tự ở nhóm ngành Hành chính - Văn phòng - Nhân sự, mức lương của trợ lý tiếng Trung dưới một năm kinh nghiệm dao động thấp là 12 triệu đồng và cao là 16 triệu; từ 1-3 năm kinh nghiệm đạt trung vị tối thiểu 13 triệu đồng và trung vị cao là 17 triệu đồng. Mức thu nhập này chỉ đứng sau trợ lý giám đốc và tổng giám đốc với những nhân sự yêu cầu kinh nghiệm 1-3 năm.

Tuyển dụng nhân sự tiếng Trung chủ yếu diễn ra ở khu vực phía Bắc - nơi các nhà máy FDI Trung Quốc tăng mạnh đầu tư. Bắc Ninh sau sáp nhập có hơn 26.000 doanh nghiệp thu hút hơn 820.000 lao động làm việc, phần lớn là FDI Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ba tháng đầu năm 2026 các nhà máy có nhu cầu tuyển dụng khoảng 60.000 lao động thuộc phân khúc giỏi tay nghề kỹ thuật lẫn công nhân phổ thông, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử như Hồng Hải, Luxshare-ICT, Fukang Technology, Goertek Vina... Trong số này khoảng 10.000 vị trí việc làm cần tiếng Trung, chủ yếu phụ trách vận hành và tiếp xúc trực tiếp với giới chủ.

Ông Trần Văn Quảng, Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu - Dự báo việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh số 1, cho biết mức thu nhập khởi điểm cho lao động mới biết tiếng Trung khoảng 15-17 triệu đồng và tăng dần theo thâm niên, cao hơn so với những vị trí không cần ngoại ngữ. Song tuyển dụng nhân sự không dễ dàng vì yêu cầu chuyên môn và ngày càng hiếm khi các doanh nghiệp đồng loạt tìm người. Ngoài thu hút nhân lực từ các trường thiên về đào tạo về kỹ thuật và săn tìm lao động có ngoại ngữ, các doanh nghiệp thường đưa nhân sự sang công ty mẹ hoặc tổng bộ ở Trung Quốc để bồi dưỡng thêm về ngoại ngữ, chuyên môn với cam kết làm việc lâu dài.

"Những năm tới nhu cầu nhân lực phân khúc này còn tăng cao vì các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn phần lớn là FDI Trung Quốc", ông cho hay.

Biết tiếng Trung đang mở ra nhiều cơ hội việc làm lẫn nâng thu nhập cho người lao động. Ảnh: Hồng Chiêu

Joboko cũng đánh giá việc biết tiếng Trung không chỉ giúp ứng viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn cải thiện đáng kể thu nhập. Các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn để giải quyết hiệu quả vấn đề liên quan đến giao tiếp và vận hành khi mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Dự báo xu hướng này còn kéo dài ít nhất ba năm tới.

Hồng Chiêu