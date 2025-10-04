Lao động sang Đức lái tàu điện, xe buýt nhận lương 100 triệu đồng

Người lao động Việt Nam sang Đức học nghề lái tàu điện, xe buýt trong 2,5 năm, sau đó làm việc tại TP Leipzig với mức lương 3.000-3.500 euro mỗi tháng (92-108 triệu đồng).

Thông tin được TS Fabian Magerl, Tổng giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Leipzig, chia sẻ tại hội thảo Du học nghề lái tàu điện và xe buýt tổ chức chiều 3/10, do chính quyền TP Leipzig, Công ty Vận tải giao thông Leipzig (LVB) và 4WIN Recruiting phối hợp thực hiện.

Theo ông Burkhard Jung, Thị trưởng TP Leipzig, thành phố có tỷ lệ người sử dụng phương tiện công cộng cao thứ hai ở Đức, chỉ sau Berlin. Mỗi năm, LVB phục vụ 167 triệu lượt khách, vận hành 271 tàu điện và 166 xe buýt. Do nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2040 có 23% dân số tham gia giao thông công cộng, kéo theo nhu cầu lớn về tài xế. Hiện LVB có hơn 1.400 tài xế, trong đó 10% đến từ các quốc gia khác.

10 lao động ký hợp đồng đào tạo nghề với Công ty Vận tải giao thông Leipzig, chiều 3/10. Ảnh: Lê Tuyết

Với Việt Nam, TP Leipzig triển khai thí điểm chương trình "Viet_Unite" (kết nối Việt Nam), tuyển chọn học viên để đào tạo theo mô hình "2 trong 1": vừa học nghề lái tàu điện hoặc xe buýt, vừa được cấp chứng chỉ kỹ thuật điện tử hoặc cơ khí kim loại đạt chuẩn IHK của Đức. Đến nay, 27 lao động Việt đã sang Leipzig đào tạo, và ngày 3/10, thêm 10 ứng viên được ký hợp đồng.

Trong 5-6 tháng đầu, học viên sẽ được đào tạo tiếng Đức đến trình độ B2 và tham gia hoạt động hội nhập văn hóa. Từ tháng 8/2026, học viên bắt đầu chương trình chính thức cùng học viên Đức. Suốt quá trình, người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí, ăn ở và một phần chi phí sinh hoạt.

Bà Katrin Lukas, Giám đốc nhân sự & dịch vụ vận hành LVB, cho biết thách thức lớn nhất với lao động Việt là ngôn ngữ, thuật ngữ chuyên môn và khả năng hòa nhập văn hóa. Để chọn được ứng viên phù hợp, doanh nghiệp thường tổ chức ít nhất hai vòng phỏng vấn. Ví dụ, trong đợt tuyển chọn 10 học viên ký hợp đồng hôm 3/10, LVB đã sàng lọc từ 90 hồ sơ.

Ông Fabian Magerl nhấn mạnh, Đức và TP Leipzig rất thiếu lao động, mở ra cơ hội việc làm cho người hoàn thành khóa học. Mức lương khởi điểm 3.000-3.500 euro giúp lao động trang trải chi phí sinh hoạt tại Đức.

Leipzig hiện có cộng đồng người Việt đông thứ hai tại Đức, trong đó có hơn 500 doanh nghiệp do người Việt sáng lập và điều hành. Năm 2025, thành phố sẽ kỷ niệm 75 năm kể từ khi những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tập tại Đông Đức, cũng là dịp 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Lê Tuyết