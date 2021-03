Lao động mất việc có thể được hỗ trợ 9 triệu đồng để học nghề

Mức hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp được đề xuất tăng thêm 500.000 đồng mỗi tháng, chia làm hai gói với thời gian khác nhau.

Ngày 22/3, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay vừa trình Chính phủ đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động mất việc từ 1 triệu đồng mỗi tháng lên 1,5 triệu đồng, kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động tùy nhu cầu có thể chọn một trong hai khóa. Với khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ được tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề và không quá 4,5 triệu đồng mỗi khóa.

Với khóa học nghề trên 3 tháng, người lao động có thể được hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng, thời gian học nghề không quá 6 tháng.

Người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, tháng 9/2020. Ảnh:Hoàng Phương

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chia theo gói và theo tháng như trên sẽ đáp ứng được nhu cầu học nghề của lao động mất việc. Bởi đa số họ là lao động phổ thông, nên mong muốn học nghề trong thời gian ngắn, khoảng ba tháng trở xuống để nhanh chóng tìm việc làm.

Ngoài ra, gói học nghề theo tháng đáp ứng được nhu cầu của người có nguyện vọng đào tạo chuyên sâu, trên ba tháng để nâng cao tay nghề, có thêm cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp. Mức này cũng phù hợp với học phí tại các cơ sở học nghề và đảm bảo an toàn dài hạn cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo, nếu nâng mức hỗ trợ lên 1,5 triệu đồng mỗi tháng với thời gian hỗ trợ tối đa sáu tháng, đồng thời 20% số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, cùng với chi các chế độ khác, cộng chi phí quản lý, thì đến năm 2030 kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn ở mức gần 2.300 tỷ đồng.

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hiện kết dư khoảng 84.000 tỷ đồng. Năm 2020, hơn 1,1 triệu lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 32% so với năm 2019, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch. 43% lao động nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Hơn 26.000 lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, chủ yếu học lái xe, nấu ăn, pha chế.

Hoàng Phương