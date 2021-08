Lao động không phải về quê xin xác nhận hưởng 1,5 triệu đồng

Hà NộiChính quyền sẽ gửi thông báo bằng email, hòm thư công vụ thay cho yêu cầu lao động tự do phải về quê xin xác nhận mới được hưởng chính sách hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, cho biết sau khi Sở đề xuất, thành phố đã đồng ý tháo gỡ vướng mắc về thủ tục xác nhận để lao động tự do hưởng 1,5 triệu đồng theo nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng).

Hà Nội giao các cấp chính quyền gửi thông tin đến nơi lao động thường trú hoặc tạm trú bằng email, hòm thư công vụ, bưu điện thông báo khi người đó đã được nhận hỗ trợ; đồng thời công khai danh sách trích ngang trên trang thông tin của đơn vị để xác nhận, tránh việc trục lợi chính sách.

Theo quy định cũ, nếu nơi thường trú và tạm trú khác nhau, người lao động muốn hưởng trợ cấp tại nơi tạm trú phải xin giấy xác nhận không hưởng tại nơi thường trú và ngược lại. Nhiều lao động phản ánh không thể về quê xin xác nhận khi Hà Nội đang giãn cách theo Chỉ thị 16.

Người khó khăn nhận gạo từ thiện trên đường Mỹ Đình, hôm 7/8. Ảnh: Tùng Đinh

Các cấp chính quyền cần tiếp nhận hồ sơ hằng ngày bằng hình thức thuận lợi nhất cho người lao động, như: Nhận trực tiếp, bưu điện, email, trực tuyến..., và giảm thời gian giải quyết, xét duyệt hồ sơ để người lao động sớm nhận hỗ trợ.

Trước đây, cấp phường, xã tiếp nhận hồ sơ sau ngày 15 hằng tháng, thời gian xét duyệt tối đa 10 ngày. Danh sách niêm yết công khai với cộng đồng dân cư để giám sát, đảm bảo đúng người thụ hưởng.

Ông Dân nói thêm, lao động thuộc diện hỗ trợ vẫn phải có cư trú hợp pháp như thường trú, đăng ký tạm trú. Nhóm được hưởng là lao động tự do bị mất việc theo các quyết định chống dịch của thành phố, từ ngày 1/5 đến 31/12/2021, không bó hẹp các ngành nghề.

Theo quy định của Hà Nội, lao động tự do mất việc do tạm dừng hoạt động theo quyết định chống dịch của thành phố được hưởng 1,5 triệu đồng. Người hưởng đủ 15 tuổi trở lên, cư trú hợp pháp. Lao động gửi đơn đề nghị tới cấp xã, phường nơi cư trú, kèm photo sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tình trạng cư trú do công an xã, phường cấp. Người hưởng có thể chọn hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, bưu điện hoặc chi trả trực tiếp.

Theo thống kê tới ngày 12/8, các quận huyện đã phê duyệt chi trả cho 5.170 lao động tự do với kinh phí 7,75 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cho nhóm này đang gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội. Nhiều lao động tự do cũng không có đăng ký tạm trú để được vào danh sách hỗ trợ.

Hồng Chiêu