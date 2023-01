Lao động được hỗ trợ 1-3 triệu đồng

Người lao động bị giảm việc, ngừng việc, mất việc trong thời gian từ 1/10/2022 đến 31/3/2023 sẽ được nhận hỗ trợ 1-3 triệu đồng từ kinh phí công đoàn.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 16/1 ban hành gói hỗ trợ lao động mất việc, bị cắt giảm việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước 30/9/2022.

Lao động bị giảm giờ làm việc hằng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng theo quy định của Bộ luật Lao động; ngừng việc từ 14 ngày trở lên mà có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng ghi trong hợp đồng thì được hưởng mức một triệu đồng.

Người tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 30 ngày trở lên (trừ lý do cá nhân) nhận 2 triệu đồng.

Mức hỗ trợ 3 triệu đồng dành cho lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chính sách không áp dụng cho người đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Nguồn tiền trích từ kinh phí công đoàn, giao cơ sở thực hiện. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 31/3 và chi trả chậm nhất đến 30/5.

Người lao động tìm việc những ngày cuối năm 2022 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Phạm Chiểu

Mỗi người chỉ nhận tiền một lần và được mức cao nhất nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách cùng lúc. Lao động được hưởng phần chi trả chênh lệch nếu ban đầu thuộc nhóm hưởng mức thấp sau đó rơi vào nhóm hưởng mức cao.

Lao động không phải đoàn viên công đoàn được hỗ trợ bằng 70% so với quy định. Lao động nữ không phải đoàn viên công đoàn mà từ 35 tuổi trở lên, đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được nhận 1-3 triệu đồng như các nhóm trên.

Gói hỗ trợ của công đoàn được đưa ra cách Tết Nguyên đán 5 ngày với mong muốn san sẻ khó khăn với người lao động trong bối cảnh hàng vạn công nhân đã về quê vì mất việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng.

Thống kê tới cuối tháng 12/2022, hơn 483.000 lao động bị giảm việc, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng trong 1.240 doanh nghiệp tại 44 tỉnh thành. Trên 70% lao động chịu ảnh hưởng làm việc trong doanh nghiệp FDI, tập trung ba ngành dệt may, da giầy, chế biến gỗ, chủ yếu ở phía nam như TP HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và An Giang.

Trong số này, có hàng nghìn công nhân nữ 35 tuổi trở lên, đang thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Công đoàn dự báo ra Tết sẽ có thêm gần 272.000 người bị giảm giờ làm và 15.800 lao động mất việc.

Hồng Chiêu