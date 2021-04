Lào Cai giảm giá tới 70% dịch vụ du lịch

Chương trình giảm giá 10-70% giá vé tham quan, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống... áp dụng tại Sa Pa, TP Lào Cai, huyện Bắc Hà, Bát Xát.

Tối 21/4, lễ công bố chương trình kích cầu du lịch "Hương sắc Lào Cai" năm 2021 diễn ra tại thị xã Sa Pa. Một trong những nội dung của chương trình kích cầu là gói ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá với sự tham gia của 108 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thị xã Sa Pa có 90 đơn vị, huyện Bắc Hà 2 đơn vị, TP Lào Cai và huyện Bát Xát có 8 đơn vị.

Cụ thể, các khu, điểm du lịch tham quan, điểm check-in đăng ký tham gia với mức giảm 10-70%; nhóm các cơ sở lưu trú đăng ký giảm 10-66%; nhóm cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng giảm 10-20%. Ngoài ra là các đơn vị vận chuyển đăng ký giảm 10-38%; các doanh nghiệp lữ hành giảm 20-50% gói dịch vụ và nhóm kinh doanh quà lưu niệm, massage, ngâm chân, tắm lá thuốc giảm đến 30%.

Du khách xem danh sách các đơn vị tham gia chương trình kích cầu du lịch trên Cổng du lịch Lào Cai, nhóm Hiệp hội Du lịch Sa Pa hoặc fanpage Du lịch Lào Cai trên Facebook. Ảnh: Giang Huy

Năm nay, tỉnh tổ chức loạt hoạt động du lịch như Lễ hội hoa và thổ cẩm Sa Pa (29/4-3/5/2021); Ngày hội Văn hóa Du lịch Sa Pa tại Hà Nội (7-8/5/2021); chương trình Caravan kết nối du lịch tỉnh với các thị trường trọng điểm Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An. Ngoài ra là chương trình biểu diễn nghệ thuật "Tái hiện chợ tình Sa Pa"; trải nghiệm "Ẩm thực truyền thống Hà Nhì ở Y Tý (Bát Xát)...

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết, các chương trình du lịch của tỉnh được xây dựng ngày một đặc sắc và gắn liền với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh. Mục tiêu của ngành du lịch không chỉ là đón bao nhiêu du khách, mà còn là đem đến sản phẩm an toàn nhất và giữ vững danh tiếng du lịch Lào Cai.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách đến Lào Cai đạt 2,3 triệu lượt, giảm 55% so với năm 2019. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lượng khách du lịch giảm 54% so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 15-20% cơ sở lưu trú đã dừng hoạt động, trên 3.000 lao động trong lĩnh vực du lịch thất nghiệp hoặc tạm nghỉ việc.

Để phục hồi thị trường du lịch, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch năm 2021, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút du khách từ tháng 4 đến tháng 9/2021. Qua đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao đón 5 triệu lượt khách trong năm, tổng thu đạt 16.000 tỷ đồng.

Lan Hương