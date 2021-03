'Tiểu Bali' hút khách check -in ở Sa Pa

Lào CaiĐiểm chụp ảnh với mô hình cổng trời Bali, nữ thần rừng và bàn tay Phật thu hút hàng nghìn du khách tham quan.

Khai trương từ tháng 2, điểm check-in Moana đón khoảng 500-700 khách các ngày trong tuần và gần 1.000 khách dịp cuối tuần. Khuôn viên này được xây dựng trên khoảng đất rộng 1 ha, với 7 điểm chụp ảnh trong giai đoạn đầu tiên. Trong đó là tượng bàn tay lấy ý tưởng từ Bàn tay Phật Ngọc Trung Quốc; tượng nữ thần rừng trong bộ phim hoạt hình Moana; xích đu; mặt nước vô cực. Ngoài ra là cánh cổng với kính phản chiếu, lấy ý tưởng từ cổng trời Bali, đây cũng là lý do điểm đến được nhiều du khách gọi là "Tiểu Bali".

Bên dưới những bức tượng là kính cường lực, trồng các cây dương xỉ, hoa. Hình ảnh phản chiếu được người chụp chỉnh sửa để mắt bắt hơn. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Hoàng Trung Hiếu, nhiếp ảnh gia tự do tại Sa Pa, cho biết hiện điểm check-in đang được nhiều du khách quan tâm và đặt dịch vụ chụp ảnh. Anh nhận xét, do mới được xây dựng và khai trương nên nơi này có sự chau chuốt hơn so với nhiều điểm chụp ảnh trước đó của Sa Pa. Anh đánh giá lối bài trí phù hợp với các trào lưu chụp ảnh hiện nay. Ngoài ra, cảnh quan ở xung quanh rất đẹp như nhìn thấy thung lũng Mường Hoa, cáp treo... Tuy nhiên, nơi này chưa có nhiều cây xanh để lấy bóng mát.

Du khách Hoàng Hạnh (Hà Nội) nhận xét, điểm check-in có nhiều bối cảnh đẹp tuy nhiên không mới, có nhiều tượng giống với các khu tương tự ở Đà Lạt. Hình ảnh chưa thực sự bắt mắt nếu không qua chỉnh sửa. Cơ sở này phục vụ đồ uống và cho thuê trang phục nên thuận tiện với du khách tham quan. Tuy nhiên, Hạnh phải chứng kiến cảnh khách chen chúc do đến vào cuối tuần. Trong chuyến đi vào đầu tháng 3, cô thấy Sa Pa có nhiều thay đổi, có nhiều điểm chụp ảnh hơn so với những lần ghé thăm trước đó.

Anh Nguyễn Văn Thiệp, chủ đầu tư điểm check-in, cho biết các bối cảnh ở đây được làm từ nhựa composite hoặc xây bằng gạch, bê tông, xung quanh trồng bên nhiều cây hoa. "Tôi tạo dựng các điểm chụp ảnh để phục vụ tốt nhất cho du khách đến với Sa Pa. Nhiều ý tưởng không mới nhưng tôi đều trau chuốt nhất có thể để tạo các mô hình đẹp không kém bản gốc", anh nói.

Trong thời gian tới, nơi đây sẽ có thêm hạng mục như để du khách hóa thân thành cô gái Moana trong bộ phim hoạt hình của Disney. Điểm check-in nằm ở cuối đường Violet, Sa Pa. Các mức giá tham quan từ 80.000 đến 180.000 đồng, kèm một nước suối hoặc đồ uống khác trong menu. Để phòng chống Covid-19, điểm check-in yêu cầu du khách đeo khẩu trang khi không chụp ảnh, sát khuẩn tay trước khi vào.

Lan Hương