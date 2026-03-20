Lãnh tụ Tối cao Iran: Kẻ thù sẽ không thể bình yên

Ông Mojtaba Khamenei gửi thông điệp cho Tổng thống Iran, khẳng định sẽ khiến tất cả kẻ thù không thể an toàn sau khi Bộ trưởng Tình báo bị Israel hạ sát.

"Chúng ta sẽ mang lại bình yên cho tất cả người dân của mình, nhưng quyết không để mọi kẻ thù dù trong hay ngoài nước được an toàn", Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết trong thông điệp được công bố hôm nay.

Lời cảnh báo của ông Mojtaba được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngày 17/3.

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Masoud Pezeshkian, ông Mojtaba mô tả Khatib là người khiêm tốn và đã tận tụy với đất nước. Ông thêm rằng "sự vắng bóng của ông ấy phải được bù đắp bằng những nỗ lực gấp bội" của Bộ Tình báo.

Ông Mojtaba Khamenei tại Tehran năm 2016. Ảnh: AFP

Tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên quân đội Iran, sau đó ra tuyên bố cho hay "kể từ giờ, dựa trên những thông tin mà chúng tôi có về các người, ngay cả các công viên, khu vực giải trí và địa điểm du lịch ở bất kỳ đâu cũng không còn an toàn với các người".

Ông Shekarchi không nói rõ Iran sẽ làm gì với những địa điểm dân sự như vậy. Mỹ, Israel chưa bình luận về những tuyên bố này.

Kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu hôm 28/2, Iran đã mất hàng chục quan chức và chỉ huy cấp cao, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Hôm 17/3, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Ali Larijani cũng đã bị Israel hạ sát trong đòn không kích ban đêm. Con trai ông là Morteza, cùng các trợ lý, một số nhân viên hội đồng và vệ sĩ cũng thiệt mạng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đầu tuần này cho biết bản thân ông Mojtaba cũng bị thương nhẹ trong các cuộc tập kích của Israel vào Tehran, nhưng đã hồi phục.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy Iran chưa công bố bất cứ người kế nhiệm nào cho những quan chức đã bị hạ sát, sau khi thông báo bầu ông Mojtaba làm Lãnh tụ Tối cao hôm 8/3.

Tổng tham mưu trưởng, chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Bộ trưởng Tình báo Iran, Tư lệnh dân quân Basij đều đã bị hạ sát, nhưng Iran chưa thông báo về những người được bổ nhiệm thay thế. Phần lớn những vị trí này cần sự phê chuẩn của Lãnh tụ Tối cao, hoặc được ông bổ nhiệm trực tiếp.

Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) hôm nay phát video cho thấy ông Mojtaba đang thuyết giảng về khoa học tôn giáo trước các môn sinh trong một hội trường. Đây là hình ảnh đầu tiên về ông Mojtaba được truyền thông nhà nước Iran công bố kể từ khi ông nhậm chức Lãnh tụ Tối cao hôm 8/3.

Trả lời phỏng vấn với BFMTV, đại sứ Iran tại Pháp Mohammad Aminnejad bác bỏ thông tin cho rằng Lãnh tụ Tối cao đang phải ẩn nấp trong hầm trú ẩn.

"Chúng tôi không có nghĩa vụ phải đưa ông ấy ra trước công chúng. Dĩ nhiên, ông ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh", ông Aminnejad nói, khẳng định thêm ông Mojtaba đang sống "như một người bình thường".

Ba tuần trôi qua, xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Ngoài các mục tiêu quân sự ban đầu, cuộc chiến đang lan sang nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực, đe dọa nguồn cung dầu khí và khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

Thanh Tâm (Theo CNN, IRIB, BFMTV)