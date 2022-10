Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ, Israel xúi giục bạo loạn

Lãnh tụ tối cao Khamenei cho rằng Mỹ và Israel kích động bất ổn tại Iran, liên quan đến biểu tình sau cái chết của cô gái Mahsa Amini.

"Tôi nói rõ rằng những cuộc bạo loạn và tình trạng mất an ninh hiện nay do Mỹ và chính quyền Do Thái lên kế hoạch, được thực hiện với sự giúp sức của tay sai và những người Iran phản bội ở nước ngoài", lãnh tụ tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các học viện quân sự tại thủ đô Tehran hôm nay.

Đây là lần đầu lãnh tụ Khamenei bình luận về tình hình bất ổn tại Iran kể từ sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, người bị "cảnh sát đạo đức" ở thủ đô Tehran bắt giam với cáo buộc "quần áo không đàng hoàng". Cô nhập viện trong tình trạng hôn mê và tử vong hôm 16/9, ba ngày sau khi bị bắt.

Lãnh tụ Khamenei (giữa) trong lễ tốt nghiệp của các học viện quân sự tại Tehran hôm nay. Ảnh: AFP.

"Cái chết của cô gái trẻ làm tan vỡ trái tim của tất cả mọi người, nhưng điều không bình thường là một số người đã khiến đường phố trở nên nguy hiểm khi chưa có bằng chứng hay cuộc điều tra nào. Họ đã đốt kinh Koran, xé khăn trùm của phụ nữ, đốt phá ôtô và thánh đường", ông nói thêm.

Lãnh tụ Khamenei khẳng định cảnh sát có trách nhiệm đối phó tội phạm và bảo đảm an toàn cho cộng đồng. "Lực lượng cảnh sát suy yếu sẽ khiến tội phạm mạnh lên. Những kẻ tấn công cảnh sát khiến dân thường không có cách nào đối phó với kẻ trộm và băng đảng", ông nói thêm.

Cái chết của Amini làm dấy lên sự tức giận về các vấn đề bao gồm hạn chế quyền tự do ở Iran và một nền kinh tế đang quay cuồng với các lệnh trừng phạt.

Một số tổ chức nhân quyền cho biết hàng nghìn người đã bị bắt trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, trong khi hơn 130 người chết và hàng trăm người biểu tình bị thương. Giới chức Iran cũng xác nhận nhiều sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong biểu tình.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi tuần trước cam kết tiếp tục điều tra cái chết của Mahsa Amini, đồng thời kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ kết quả giám định pháp y chính thức. Ông Vahidi cũng chỉ trích "một số lực lượng thiếu trách nhiệm đang kích động bạo lực, chống lưng bởi Mỹ, các nước châu Âu và những nhóm chống phá cách mạng Hồi giáo".

Vũ Anh (Theo AFP)