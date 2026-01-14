Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đại tướng Lê Văn Dũng

Sáng 14/1, lễ viếng đại tướng Lê Văn Dũng tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (phường Hạnh Thông).
Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.
Ông nhập ngũ ngày 14/5/1963; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, 10; đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12. Ông từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người Nam Bộ đầu tiên giữ cấp bậc đại tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến nay quân đội có tổng cộng 19 đại tướng.
Đoàn Chủ tịch nước do bà Võ Thị Ánh Xuân (thứ ba từ bên phải qua), Phó chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng. Tham gia đoàn còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ bên phải qua), nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (đầu tiên bên phải), nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ hai từ bên trái qua)
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi một vòng quanh linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng.
Đoàn Chính phủ do Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng đại tướng và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Quốc hội do ông Đỗ Văn Chiến (giữa), Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai từ phải qua), dẫn đầu đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Trong sổ tang, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến viết với 81 năm tuổi đời và 60 năm tuổi Đảng, đại tướng Lê Văn Dũng đã có những cống hiến to lớn, xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo.
Dự lễ tang có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (đầu tiên từ phải qua), nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (giữa), nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm (đầu tiên từ trái qua).
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, tới viếng người đồng đội nhiều năm gắn bó.
Bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó chủ tịch nước) và ông Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM) ghi sổ tang.
Sau lễ viếng, lễ truy điệu tổ chức tại nhà tang lễ trong sáng nay.
Quỳnh Trần