Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đại tướng Lê Văn Dũng

Sáng 14/1, lễ viếng đại tướng Lê Văn Dũng tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (phường Hạnh Thông).

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Ông nhập ngũ ngày 14/5/1963; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, 10; đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12. Ông từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người Nam Bộ đầu tiên giữ cấp bậc đại tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến nay quân đội có tổng cộng 19 đại tướng.