Lễ tang đại tướng Lê Văn Dũng tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước

Lễ tang đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước vào ngày 14/1 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP HCM).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đại tướng Lê Văn Dũng theo nghi thức cấp Nhà nước, nhằm tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông.

Ban Bí thư Trung ương Đảng thành lập Ban Lễ tang Nhà nước do Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng ban.

Linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, TP HCM. Lễ viếng diễn ra từ 6h đến 10h30 ngày 14/1 (tức 26/11 năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu tổ chức lúc 10h30 cùng ngày. Lễ an táng diễn ra từ 17h30 ngày 14/1 tại đất nhà, số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Ông nhập ngũ ngày 14/5/1963; là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng các khóa 9, 10; đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12. Ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông từ trần hồi 15h40 ngày 9/1, hưởng thọ 81 tuổi.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đại tướng Lê Văn Dũng có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sơn Hà